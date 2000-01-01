náhledy
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi bolestivých disciplínách.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Závody v kontejneru patří mezi tradiční disciplíny. Přilba se možná ještě bude hodit.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Některé soutěže připomínají gladiátorské hry. Plynové masky jsou častým doplňkem festivalových návštěvníků.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Zápasy v bazénku nesmí chybět. V roce 2013 zakladatel akce Miloslav Urbanec vyrazil s Obscene Extreme na turné po Americe, Asii a Austrálii.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jednou z divácky nejatraktivnějších disciplín je soutěž o to, kdo vydrží nejvíc ran holí a dalšími nástroji na holou zadnici.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pití slaného nálevu není pro každého. Cílem je udržet po požití nápoj v sobě. Ne každému se to povede.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Světově uznávaná přehlídka death metalu, grindcore, crustu a dalších extrémních stylů se na Bojišti koná od roku 1999, pouze v roce 2009 byla ve Svojšicích.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Za 27 let vystoupilo 1 225 kapel. Přehlídku charakterizují převleky a bizarní masky, skákání diváků z pódia, veganské a vegetariánské občerstvení.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Festival nemá sponzory a nikdy nežádal o dotace. Od roku 2012 podporuje Lékaře bez hranic.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Návštěvníci říkají, že na Obscene Extreme se konečně mohou cítit svobodní.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Od 1. do 5. července zahraje v Trutnově rekordních 85 kapel z celého světa. Dlouholetý pořadatel Miloslav „Čurby“ Urbanec si přeje, aby město Trutnov víc pozvedlo areál Bojiště, jinak další ročník přestěhuje jinam. Na Bojiště se podle něj zapomnělo.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pryč jsou doby, kdy jedinými přehlídkami tvrdé hudby u nás bylx Obscene Extreme a Brutal Assault. „Neustále vznikají nové festivaly a každý chce exkluzivitu,“ říká Čurby.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Fanoušci jsou podle organizátorů do tvrdé muziky strašně zažraní, protože jim dává víc než cokoli jiného. „Přesně vědí, proč to dělají a proč festivaly podporují. Chtějí, aby ta akce byla za rok nebo za pět let znova, aby tam mohli jít i se svými dětmi. Má to pro ně hodnotu,“ řekl loni Čurby v rozhovoru pro iDNES.cz.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Přestože outfity příchozích často budí až hrůzu, z pohledu policie jde dlouhodobě o bezproblémovou akci.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Fanoušek si může vzít na Obscene Extreme na sebe opravdu cokoliv, fantazii se meze nekladou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA