|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
Obscene Extreme ukáže 85 kapel, kvůli stavu areálu pořadatel hrozí odchodem
Blíží se uznávaný festival nejtvrdší hudby Obscene Extreme. Od 1. do 5. července zahraje v Trutnově rekordních 85 kapel z celého světa. Dlouholetý pořadatel Miloslav „Čurby“ Urbanec si přeje, aby...
Rarita. V Hradci hnízdí pár orlů mořských, invazní husice už spořádali
Vidět na české obloze orla mořského je svátek. V Hradci Králové jen kilometr od točny trolejbusů na Svatováclavském náměstí se nachází ještě vzácnější rarita. Největší český dravec a kriticky...
Nezapomeňte žít! Rocker Yungblud v Hradci budoval komunitu a vyzýval k pospolitosti
Britská rocková hvězda Yungblud v hradeckém Parku 360 na svém vlastním Bludfestu opečovával stále se rozrůstající komunitu fanoušků. Ti se v rekordní sobotní výhni ponořili do pohádkového světa...
Půjčíte nám Kupku? Dárek mámě od Ani Geislerové přitáhl v Rychnově davy
S nebývalým zájmem veřejnosti se v pátek odpoledne setkala Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou. Vernisáž výstavy Sakra familia!, která představuje díla umělecké rodiny Geislerových, přitáhla...
OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
Kopec, údolí, kopec, údolí. Náročný obchvat Náchoda je už v krajině vidět
S velkým očekáváním sledují obyvatelé Náchoda i projíždějící řidiči práce na stavbě obchvatu. Přeložku silnice I/33 za 3,18 miliardy korun bez započtení daně začali silničáři budovat loni v březnu a...
Opilý muž málem umlátil jiného. Policie nakonec obvinila i svědka
V případu brutálního útoku na benzince ve Dvoře Králové na Trutnovsku kriminalisté stíhají dalšího muže. Už dříve obvinili opilce, který podle vyšetřování zbil a vážně zranil jiného opilého muže....
V hořícím autoservisu bouchaly spreje s barvami, jeden hasič se přehřál
Rozsáhlý požár zachvátil v pondělí halu autoservisu ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Vyjelo k němu osm hasičských jednotek. Patrně kvůli horkému počasí a přehřátí se museli o jednoho z...
Méně pušek a eráru, víc příběhů, emocí, osudů. Válečné muzeum u Hradce otvírá
Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové představilo novou expozici. Místo vitrín s dobovými artefakty nabídne interaktivní prvky a příběhy. Muzeum se po téměř tříleté přestavbě otevře 3....
Česnek do samosběru nevydržel. Z pole ho zloděj odvezl 200 kilo, vjel tam autem
Z pole v Kratonohách na Královéhradecku zmizelo před týdnem přes noc 200 kilogramů česneku. Farmáři vyčíslili škodu na 40 tisíc korun. Policisté hledají svědky, kteří viděli podezřelý pohyb lidí či...
Obscene Extreme ukáže 85 kapel, kvůli stavu areálu pořadatel hrozí odchodem
Blíží se uznávaný festival nejtvrdší hudby Obscene Extreme. Od 1. do 5. července zahraje v Trutnově rekordních 85 kapel z celého světa. Dlouholetý pořadatel Miloslav „Čurby“ Urbanec si přeje, aby...
Mladíkovi se z elektrokoloběžky začal valit hustý dým. Ještě stihl udělat důležitý manévr
Dým vycházející z elektrokoloběžky překvapil za jízdy mladíka na Náchodsku. Všiml si toho a seskočil. Během desítek sekund se stroj vzňal. Hasiči koloběžku uhasili a pak ji začali ochlazovat....
Nezapomeňte žít! Rocker Yungblud v Hradci budoval komunitu a vyzýval k pospolitosti
Britská rocková hvězda Yungblud v hradeckém Parku 360 na svém vlastním Bludfestu opečovával stále se rozrůstající komunitu fanoušků. Ti se v rekordní sobotní výhni ponořili do pohádkového světa...
Zákopy a tisíce vojáků. Chlum ukáže bojiště roku 1866 v rozšířené realitě
Poutavá novinka čeká od 3. července návštěvníky v dějišti největší bitvy na českém území. Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové otevře ke 160. výročí střetu novou expozici a s ní představí...
Prodej roubené chalupy 180 m2, Mlázovice
Zemědělská, Mlázovice, okres Jičín
4 290 000 Kč
Půjčíte nám Kupku? Dárek mámě od Ani Geislerové přitáhl v Rychnově davy
S nebývalým zájmem veřejnosti se v pátek odpoledne setkala Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou. Vernisáž výstavy Sakra familia!, která představuje díla umělecké rodiny Geislerových, přitáhla...
Mozart i Kingdome Come. Festival Za poklady Broumovska láká širší publikum
Sobotou začíná letní festival Za poklady Broumovska. Jeho 21. ročník čítá od soboty 27. června do 29. srpna dvanáct koncertů. Přehlídka v pohraničních barokních kostelech spojí Mozarta s hudbou Jana...