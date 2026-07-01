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OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

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  17:07
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší... Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi bolestivých disciplínách.

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OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

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