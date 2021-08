Hradecký festival Na jednom břehu láká na Langerovou a world music

Přehlídka Na jednom břehu, na níž v minulosti vystoupili Dan Bárta, Iva Bittová, Radůza či Bassekou Kouyate & Ngoni Ba Mali, se opět vrací jako celodenní hudební, výtvarná, gurmánská a společenská slavnost na dvou scénách včetně workshopů pro děti.

„Dovážíme do Hradce převážně world music, ale nebráníme se přesahům do popové hudby, s důsledným akcentem na kvalitu a zážitek, které od nás publikum očekává. Nejsme a nebudeme festivalem masovým, ale originálním, svobodným, rodinným a hlavně kulturním. Protože být skutečně kulturní, je věc zcela osobní,“ říká Martina Součková, ředitelka a dramaturgyně festivalu.

Dvě scény se budou časově doplňovat. „Hlavní koncerty se odehrávají v Letním kině Širák se vstupným, druhá scéna je na Orlickém nábřeží a je součástí Art & Food festivalu. Je tedy bez vstupného. Chtěli jsme tímto rozšířit svobodný prostor pro diváky a zvýšit atraktivitu workshopy a koncerty pro příchozí. Děkujeme všem platícím za podporu v zakoupených vstupenkách, moc nám to pomáhá,“ dodává Součková.

Langerová: Jak krásné je být milován

Hlavní hvězdou sobotního večera bude Aneta Langerová, která přijede do Hradce s novým turné Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován.

Vystoupí s kompletní kapelou, tedy s klavíristou a producentem nové desky Jakubem Zitkem, bubeníkem Martinem Kopřivou, baskytaristou Milošem Klápštěm a kytaristou Ludvíkem Kulichem i se smyčcovým triem „Pod širou oblohou“, to tvoří violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, houslistka Veronika Vališová a violista Vladan Malinjak. Zpěvačka slibuje téměř dvouhodinový koncert.

„Věřím, že vám nové písně budou dobrými společníky. Každý z příběhů má svou vlastní atmosféru. Ta vás třeba zavede blíž k tišině vlastní duše. Tak jako mne. Těším se, že se všichni opět setkáme na živých koncertech našeho turné, kde si společně zazpíváme, a už se nemohu dočkat, až budeme zase na cestách, má to své kouzlo, které si v této situaci uvědomuji ještě mnohem víc. Moc mi chybí ta interakce s publikem, atmosféra živého hraní je nenahraditelná. Musíme být všichni silní a zvládnout, co se dá. Hlavně neklesat na mysli a udržet si naději,“ říká Aneta Langerová.

Tři sestry ze Stockholmu

Poprvé do Hradce přijíždí ostré country-punk-rockové trio Baskery ze Stockholmu. Tři zpěvačky a mimořádné instrumentalistky Greta, Stella a Sunniva Bondesson jsou sestry.

Vstupenky Vstupenky lze pořídit elektronicky na hkpoint.cz, ve Vinotéce In Vino v ulici V Kopečku nebo na místě. „Ke vstupu opravňují také vouchery zakoupené na neuskutečněný festival v roce 2020. Všichni, kdo jej zakoupili a nestihli využít na podzimní koncert Dana Bárty v letním kině, jej mohou použít pro tento rok. Neporušený voucher bude uznán platným,“ uvádí dramaturgyně. U vstupu bude také možnost antigenního testu zdarma. Více informací na www.najednombrehu.cz.

„Pozornost světa si získaly staromódním způsobem: nakopaly ho do zadku. Abychom předešli pochybnostem mladších posluchačů, dodejme: a to docela zabijáckým způsobem. Samozvané královny killbilly banjo punku, ve kterém byste běžnou country hledali marně, přinutily publicisty po každém skvělém albu sázet na stůl další a další přirovnání a předhánět se v superlativech, aby všechno stejně skončilo obyčejným našineckým konstatováním: ‚No potěš pánbůh!’ Proto označení alternative americana nevěnujte žádnou pozornost, s realitou to má pramálo společného,“ usmívá se Součková.

Poprvé tu bude také slovenská kapela La3no Cubano. Skupinu založili v roce 2005 hudebníci s různým zázemím od lidového houslisty, jazzového klavíristy, afro-latinských perkusistů až po funky balkánského saxofonistu a tvrdě elektrického baskytaristu. To slibuje rytmy Orientu, Balkánu, Afriky, Latinské Ameriky i melodičnost slovenské lidové hudby.

Druhá scéna před letním kinem se opět spojí s celodenním Art & Food festivalem, který požádá agentura Butterfly, což znamená workshopy a stánky s občerstvením světových kuchyní.

Bubny, saxofon a něha

Nejatraktivnější bude jistě obří bubenický workshop Rytmika, společné bubnování pro děti i dospělé pod vedením kapelníka Tono Gútha z kapely La3no Cubano.

„Netreba k tomu žiadne hudobné skúsenosti alebo špeciálny talent. Rytmus máme všetci v sebe, stačí ho objavovať,“ zve muzikant. K mání bude na padesát bubnů, perkusí a rytmických nástrojů.

Na této scéně se objeví královéhradecký kytarový talent David Fiedler a místní kapela Goji, jejíž autorkou a srdcem je Bára Petříčková.

„Mají rádi folklor ze všech koutů světa a nechávají se jím inspirovat. Svoji směs hudebních stylů si pojmenovali free folk nebo pouliční šum. Větší laskavost, otevřenost a přirozenou něhu ve festivalové dramaturgii nenajdete,“ slibuje Součková.

Podvečer bude patřit reggae zpěváka Adama Lančiho v projektu Cocoman & Boldrik. Na scéně je už patnáct let a už se stihl inkarnovat do spousty rolí. Byl dreadatým reggae zpěvákem jamajského střihu, zamyšleným folkařem s kytarou na akustických shows, divoce tančícím DJem a tvůrcem v EDM projektu Sirene Factory, šíleným chemikem z formace Nevereš nebo třeba šedou eminencí Coco Jammin, produkce, která stojí za mnohými tuzemskými reggae nahrávkami posledních let.

One-man-show s nástroji a smyčkovačem předvede herec a jazzový muzikant Wiliam Valerián. Člen hereckého souboru Klicperova divadla a saxofonista používá looper, cajon, elektroniku, saxofony, krakebs a hlas. Festival zakončí na hlavní scéně Fireshow Alterna ve 23 hodin.