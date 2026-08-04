Už dnes od 14:40 začíná warm up program pro nedočkavé. Jako první kapela zahraje Mordloch, další pokračují až do půlnoci.
Brutal Assault je světově uznávaný festival tvrdé muziky, ale byl by obrovský omyl považovat přehlídku pouze za setkání metalových kapel a fanoušků z celého světa.
Tady se totiž nebojí vymykat a bořit hranice. V multižánrovém ráji se na čtyři dny ocitnou i fandové katakomb, hororu, temného výtvarného umění a fotografie, filmu, jídla, postapokalyptického žánru i deskových her. Své tu najdou i ekologové.
Brutal je pokaždé trochu jiný. Je to festival bez běžných šablon, který se vymyká a je zvykem, že i velké kapely jej často pojmou jako rodinnou dovolenou, nikoli coby hudební povinnost. I proto je letošní novinkou například prohlídka pevnosti pro kapely.
„Josefstadt musíme vidět“
Letošní 29. ročník festivalu boří zavedené metalové hradby opět velmi systematicky.
Už od začátku týdne se například v Hradci Králové ubytovala tříčlenná skupinka premiérových majitelů vstupenek – padesátníků z Argentiny. Pánové při pondělní obhlídce Josefova zdráhavě přiznali, že metal příliš neposlouchají a v povědomí mají snad jen legendární Sepulturu z blízké Brazílie.
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Nepotřebujeme velké hvězdy, říká spoluzakladatel festivalu Brutal Assault
„Hudebně mi sedí třeba skupina Molotov a z těch tvrdších nejvýš Metallica. Ale zlákali nás známí, že Česko a speciálně Praha a Josefstadt prostě musíme vidět. A tak jsme tady a za týden se z Polska vracíme domů,“ řekl se silným přízvukem Juan Antonio, který se doma živí jako strojní inženýr.
Brutal Assault už roky neláká jen metalisty. „Je to asi takhle: při práci poslouchám komerční rádio a doma odpočívám při Chinaski. Na Brutalu jsem ale už popáté za sebou. Lístky vždy dostanu od rodičů k Vánocům a teď už je sám kupuju i přítelkyni. Z tradice se prostě stává pomalu posedlost,“ upozornil pětatřicetiletý Pavel z Hradce Králové.
Každoroční rituál
„Podobné festivalové místo na světě nenajdete. Už před lety jsem snil o tom, že tady vytvoříme město ve městě a alternativní prostor, kam si lidé jezdí odpočinout od běžných strastí a starostí,“ přiznal spoluzakladatel Brutalu Tomáš Fiala.
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GLOSA: Brutal Assault je plný smrti a utrpení a zároveň je oslavou života
„Je to místo, kde platí taková pravidla, atmosféra a vztahy, jaké by třeba rádi měli celý rok. Je to hlubší věc než jen běžný festival. Mnozí lidé mají návštěvu Brutal Assaultu jako rituál, který každoročně podstupují a těší se na něj. Cítí se tady bezpečně, mohou zde kulturně žít a často se potkávat s kamarády z druhé části země nebo i světa, které jinde nepotkají,“ pokusil se shrnout kouzlo přehlídky Tomáš Fiala.
Pestrý ročník
Pořadatelé josefovského festivalu se rozhodně nebojí experimentovat. A platí to nejen o trpělivém odkrývání dalších zákoutí pevnosti, ekologickém rozměru festivalu nebo pečování o ekosystém extrémní kultury.
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Nejstrašidelnější atrakce Brutal Assaultu. Na Jámu zkázy se stojí fronty
Letošní ročník je jedním z hudebně nejpestřejších v dosavadní historii. Například kapely Body Count, Deafheaven, Blackbraid, Periphery, Protest the Hero, Imminence, The Ghost Inside a další již mnoho metalistů považuje za ikony. Přitom v josefovské pevnosti budou úplně poprvé.
Světová premiéra Waltari
Bořit metalová pravidla už ve čtvrtek dorazí další z mnoha exkluzivních projektů vyrobených přímo na míru Brutalu. Od přelomové desky Yeah! Yeah! Die! Die! finských vizionářů Waltari loni uplynulo neuvěřitelných 30 let.
Waltari tehdy spáchali něco do té doby nevídaného – spojili death metal se symfonickým orchestrem. Narodil se projekt, který v roce 1995 uhranul hudební svět a v Josefově oslaví výročí s Bohemian Symphony Orchestra Prague!
Orchestr vedený dirigentem Martinem Šandou si na Brutalu vysloužil slávu již v roce 2024, kdy společně s blackmetalovou kapelou Cult of Fire vystřihl speciální koncertní poctu ke 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Mimochodem čtvrteční připomenutí metalo-symfonického alba bude jedinou celosvětovou připomínkou díla Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C.
Hudební podivíni Primus
Poprvé do josefovské pevnosti dorazí i hudební podivíni Primus. Americká kapela je každým coulem originální, dokáže kombinovat metal, punk i grotesku a v Česku naposledy hrála před 15 lety.
Kapele Primus bude v pátek večer předskakovat další skupina, která proslula mixováním neslučitelných žánrů – švédští Clawfinger. Stejně jako Američané tu poprvé bude i formace, kterou už před 36 lety založil rapper Ice-T a která kdysi otevřela diskusi o svobodě projevu v hudbě – Body Count.
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7. srpna 2025
Propojování žánrů jen podporuje pozvánka pro norskou partu Wardruna, která reprezentuje takzvaný dark folk a je známá díky hudbě k seriálu Vikingové.
Vstupenky mizí
Josefovský festival i letos dostál své pověsti, že hostí metalovou Ligu mistrů, která si neklade přehnané nároky například na obří stadionové show.
„Nepotřebujeme velké hvězdy, a přesto jsme téměř vyprodaní. Zájem o vstupenky ukázal, že fanoušci našemu přístupu rozumí a chápou ho. Osobně z toho mám radost. Mít vyprodáno je sen každého pořadatele,“ řekl Tomáš Fiala.
Celofestivalové vstupenky se vyprodaly během úterka. Pořadatelé avizují, že jednodenních vstupenek zbývá do pěti stovek. Více o programu či vstupenkách na webu festivalu .