Krajinářská přehlídka otevírá témata architektury a budoucnosti měst a vyzývá, aby se každý na známé i zapadlé lokality podíval novým pohledem.
Stanovišť jsou po městě desítky, projít je lze třeba s mapou festivalu, kterou najdete na webu přehlídky. Nejviditelnější je květinová oáza na Ulrichově náměstí. Dřevěný pavilon tu působí jako místo k zastavení a krátkému odpočinku.
Dalším nepřehlédnutelným prvkem je HRA(D)HAD s ping-pongovým stolem mezi Šimkovými sady a Pospíšilovou ulicí nebo dřevěné herní prvky u hlavního nádraží mezi lavičkami. U Náplavky na Labi roste molo, kašna sochaře Michala Gabriela na Masarykově náměstí dostala modré schůdky a je pozvánkou nejen pro děti. Narazit je možné taky třeba na Vyhlídku bez výhledu.
Před krajským soudem představili výsledek výtvarné soutěže na pamětní desku Ladislavu Vančurovi, který ze druhé světové války pomáhal občanům Československé republiky. „Díky odvaze a odhodlání se mu podařilo zachránit či výrazně pozitivně ovlivnit stovky až tisíce životů,“ uvedli zástupci města.
Landscape se koná už přes 10 let a každý rok v jiném městě. Do Hradce byl pozván odborem hlavní architektky magistrátu. Pořadatelé tvrdí, že krajské město dnes čelí novým výzvám, jde hlavně o zanedbané periferie i nevyužité vojenské a průmyslové brownfieldy. Hradecký odbor hlavní architektky vnímá nutnost otevírat diskusi o veřejném prostoru a kvalitě i obsahu všeho, co se v něm děje.
Fascinující město
„Věřím, že přehlídka oživí město a jeho doposud opomíjená zákoutí, která mají velký potenciál. Landscape nepochybně přinese nové pohledy, nabourá naše poněkud konzervativní přístupy, vyvolá odborné i veřejné diskuse a pomůže nám hledat cesty, jak do budoucna k veřejnému prostoru přistupovat. Akce navazuje na naše dosavadní aktivity, jako jsou architektonické soutěže, práce se street artem nebo spolupráce s vysokou školou uměleckoprůmyslovou a dalšími školami,” říká náměstek pro oblast životního prostředí, územního plánování, urbanismu, architektury a památkové péče Adam Záruba.
Čtyřměsíční program nabídne umělecké instalace, výstavy, debaty, konference, happeningy a komentované vycházky. Festival se rozkročí také do Červeného Kostelce a do obce Vlkov.
„Hradec Králové je pro nás fascinující město. Ne náhodou získalo přezdívku Salon republiky, na přelomu 19. a 20. století tu vznikla unikátní souhra vize, odvahy a architektonického talentu. Jan Kotěra, Josef Gočár, starosta František Ulrich, ti všichni věděli, že město je třeba plánovat s přesahem. Dnes nás zajímá, jestli tato schopnost dlouhodobé vize přetrvala, nebo jestli ji musíme znovu probudit. Přesně k tomu může festival přispět,” říká Dan Merta, zakladatel a ředitel přehlídky.
Lokality pro instalace vybrali organizátoři podle toho, kde vidí šanci pro trvalou proměnu. Více informací naleznete na www.landscape-festival.cz.