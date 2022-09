Akrobaté, Lábus i divadla. Jičín s pohádkovým festivalem teď patří dětem

Předloni se festival nekonal vůbec a loni s omezeními a novou koncepcí, kdy se program přesunul z Valdštejnova náměstí do zámeckého parku.

Nyní jím však žije celé centrum města. Ve čtvrtek dopoledne bylo zaplněno zejména dětmi ze školních výletů.

Ze základní školy z Lukavice u Letohradu přijela skupina žáků třetí třídy se svými učitelkami. Za celou skupinu se na Valdštejnském náměstí ujala slova osmiletá Adéla.

„Přijeli jsme hlavně proto, že jsme chtěli. A taky proto, že náš rok je jeden velký festival a my jsme chtěli zjistit, jak to dělají v Jičíně. Dorazili jsme před chvilkou a chceme se podívat na nějaké divadlo nebo dílničky. Už se těším,“ říká a spolužáci souhlasně přikyvují.

Opodál si děti mohou hrát na velkém pískovišti s papírovými tubusy, které skládají na sebe, a jen ony vědí, co všechno se s nimi dá dělat. Tvoření je v hlavní roli i na dalších stanovištích. Nechybí historický kolotoč se zvířátky či improvizované hřiště na házenou s nápisem Sport číslo 1 v Jičíně, odkazujícím na házenkářskou tradici města, které má zastoupení v nejvyšší soutěži. Nechybí ani basketbalové koše.

Na náměstí jsou také informační tabule přibližující texty i fotografiemi jednotlivé ročníky festivalu. Naproti přes ulici je zastávka dětského vláčku, který se poprvé rozjel ve čtvrtek v devět hodin dopoledne.

„Řídí se mi lépe než dříve, kdy bylo hlavní pódium a program na náměstí a byla tady větší koncentrace lidí. Jezdím pomalu nejen s ohledem na bezpečnost, ale i kvůli dlažbě, trasa vede k hotelu Praha a zpátky na náměstí, které celé objedu. Do vláčku se vejde 36 dospělých, a tak když jezdí děti, mám cestujících ještě více,“ popisuje řidič Vladimír Vyleťal z Poděbrad, který na jičínském festivalu vozí děti již řadu let.

Jičín - město pohádky 31. ročník se koná od 7. do 11. září. Program je na webu festivalu. Na pořady v hlavním programu v zámecké zahradě a na několika dalších místech se platí vstupné, jeho výši část lidí kritizovala. Pořady na Valdštejnově náměstí zůstaly zdarma.

Festival začal ve středu, kdy se konal tradiční průvod a předání klíčů od města dětem. Pořadatele potěšila účast i počasí.

„Začátek je vždy trochu hektický, ale zahájení se povedlo a hlavně nám přálo počasí, protože se nám déšť a bouřky zatím vyhnuly. Přišla spousta lidí v krásných kostýmech, které si doma vyrobili. To nás hodně potěšilo, myslím si, že festival byl zahájen se vším všudy,“ hodnotí spolupořadatelka pohádkové přehlídky Zuzana Vavřincová.

Z náměstí vede cesta do zámeckého parku přes nádvoří, kde děti loví v kašně dřevěné rybičky. V rohu se odehrává divadelní představení, v tom protějším zase vyrábějí lapače snů. Kousek od nich přede ovčí vlnu Eva Vobrová.

„Děti mají tuto techniku moc rády, protože je pro ně pohádková, znají Zlatý kolovrat nebo Šípkovou Růženku. To je pro ně první motiv, kdy se zaujetím říkají ostatním, že je tady přadlena. Je to pro ně zajímavé i proto, že si to mohou vyzkoušet. Předení je perfektní i na rozvíjení motoriky. Spíše si však umějí poradit se vřetánkem, což není tak náročné, ale účel to splňuje. Na kolovrátku totiž musíte ovládnout nohy a ještě k tomu přidat ruce, což je pro malé děti těžké. Ale zhruba osmileté si s tím poradí,“ říká přadlena z obce Březová-Oleško v okrese Praha-západ, kde má ateliér a provozuje i internetový obchod.

„Jako přadlena jsem tady poprvé, ale protože pocházím z Hradce Králové, jezdila jsem sem se školou už téměř před 30 lety,“ směje se Eva Vobrová.

Odpoledne na festivalu vystoupilo také ženské vokální kvarteto Yellow Sisters se svým Zvěřincem. Bohatý program na návštěvníky čeká i během pátku.

„Tahákem letošního ročníku jsou divadla, která hrají představení ve Valdštejnském zámku, v Židovské škole a na náměstí, kde jsou akrobatická představení. Z pátečního programu bych vypíchla akrobaty Bratři v triku s jejich pouličním představením, vystoupení skupiny Kašpárek v rohlíku nebo velmi oblíbený a tradiční průvod se světýlky. Program je bohatý, vystoupí například i Michal Horák, bude tady také izraelské uskupení hudebníků či večerní cimbálová muzika,“ zve Zuzana Vavřincová.

V pátek je na programu také dovádivý koncert pro rodiny s dětmi skupiny Pískomil se vrací.

V sobotu dorazí i patron Lábus

V sobotu je v plánu hlavní program, kterého se zúčastní i patron festivalu Jiří Lábus.

„Na náměstí vystoupí třeba akrobatky ze skupiny Holektiv s představením Letkyně. Čeká nás řada koncertů, zahrají kapely Nebe, Lunetic či Skyline,“ říká Zuzana Vavřincová a vysvětluje, proč má letošní ročník podtitul Komu se nelení, tomu se zelení.

„Vyzdvihujeme tím význam práce a řemesla v dnešní době i v pohádkách. Vzniklo to někdy na sklonku zimy a je to takové širší téma. Nám se líbilo, že umožňuje rozkročit se do šířky co se týče práce, řemesel, zahradnictví, bylinkářství a dalších činností. Zahrnuje to spoustu aktivit, které se hodně promítají v pohádkách tak, že se ukazuje, že pokud se hrdinovi nelení, tak se mu zelení, tedy že má nějaký úspěch a dosáhne svého cíle,“ vysvětluje Zuzana Vavřincová.

Neopomene reagovat ani na názor jedné z dospělých návštěvnic, že dnešní děti nejsou tak šikovné jako dříve:

„Myslím si, že děti jsou takové, jakou jim dáme příležitost. Právě tady jim ji chceme dát, aby si spoustu věcí mohly zažít a vyzkoušet, vidět podnětná divadla a poslechnout si zajímavý koncert, aby si odnesly různorodé zážitky a vjemy. Všeobecně se říká, že děti nemají takovou manuální zručnost jako dřív, ale tím spíš je potřeba dát jim příležitost si ji procvičovat.“