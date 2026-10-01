Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trutnov spouští filmový festival Debutik s Hřebejkem, Smyczkem či Vetchým

Tomáš Plecháč
  8:58
Jan Hřebejk

Jan Hřebejk | foto: Lukáš Kaboň

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki
Scénárista a herec Karel Smyczek získal cenu Ministerstva kultury za přínos v...
Debata na Filmovém festivalu mladých v Trutnově, zleva režisér Karel Smyczek,...
24 fotografií
Na kulturní scénu v Trutnově se po téměř čtyřech dekádách vrací filmová přehlídka, která má ambici objevovat nová jména české kinematografie. Od čtvrtka 1. října do neděle se v kině Vesmír uskuteční festival Debutik. Iniciátorem je ředitel Uffa Libor Kasík, festivalovým patronem slavný režisér Jan Hřebejk.

Přehlídka nepřímo naváže na Festival mladých, který se tu konával mezi lety 1963 a 1988.

Festival se zaměří výhradně na režijní debuty a druhé celovečerní filmy. Názvem je slovní hříčka „butik debutů“ – pečlivě vybraný prostor pro snímky, které často vznikají s největší naléhavostí, energií a odvahou.

„Prvotiny bývají svobodné, mívají odvahu, jejich tvůrci ještě nejsou známí a všechno je otevřené. Takový festival u nás kupodivu zatím není,“ říká Jan Hřebejk.

Jan Hřebejk
Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za nejlepší dokument za česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato. (21. února 2026)
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki
Scénárista a herec Karel Smyczek získal cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. (3. listopadu 2024)
24 fotografií

V Trutnově se loni a předloni uskutečnily dva ročníky polského festivalu Spektrum. Když přeshraniční spolupráce skončila, otevřel se prostor pro novou akci s vlastní identitou.

„Spektrum byl festival v mnoha ohledech povedený a ukázal, že taková akce do Trutnova patří. Dramaturgii však dělal z velké části někdo jiný a chyběla tam trochu autenticita. Chceme, aby festival i s vědomím historie vznikal přímo tady,“ uvádí ředitel Uffa i festivalu Libor Kasík.

S Janem Hřebejkem se potkal už jako patnáctiletý při natáčení studentského snímku Jiřího Padevěta.

Debutik se vedle hudebního Jazzince, festivalu nového cirkusu Cirk-UFF, přehlídky vážné hudby Trutnovský podzim nebo TruttnOFF Open Air Festivalu stane další významnou kulturní akcí s nadregionálním přesahem.

Portrét kaligrafa i hypnotický příběh

Na programu bude 22 projekcí. Debutik nabídne osobitý dokumentární portrét Dvě deci tuše režisérky Ester Geislerové, který je cestou do vnitřního světa předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera.

Režisér Tomáš Hubáček ve Vesmíru uvede celovečerní debut Wirbel. Hlavní roli v hypnotickém příběhu o síle krajiny a hledání skutečného domova ztvárnili David Švehlík a Judit Pecháček.

RECENZE: Co dělat, když se bratr upíjí? Nic, zjistil náš oscarový kandidát

Dojde také na dokument česko-slovenské režisérky Pepy Lubojacki nominovaný na Oskara Kdyby se holubi proměnili ve zlato nebo na citlivé vztahové drama Mistryně s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Vstupné na projekce je sto korun, festivalový pas stojí 490 korun. Program je na webu festivalu.

Zahajovací ročník je nultý, ale ponese číslo 90 jako připomínku nedožitých devadesátých narozenin Václava Havla. Před kinem je od roku 2023 jeho socha z nerezových lamel od Michala Gabriela.

6. října 2023

V dalších letech bude festival symbolicky mládnout, příští ročník ponese číslo 89, další 88. Kromě Jana Hřebejka návštěvníci potkají další osobnosti české kinematografie, například režiséra Karla Smyczka nebo herce Ondřeje Vetchého.

Smyczkův raný snímek Jen si tak trochu písknout festival ve čtvrtek v 17:30 otevře, po jeho skončení bude oficiální zahájení. Vetchý se vrátí s oceňovaným filmem Dům pro dva režiséra Miloše Zábranského, který na posledním Festivalu mladých v roce 1988 získal hlavní cenu Velké zlaté slunce.

Režisér a scenárista Zdeněk Tyc na Debutik přijede s celovečerním debutem Vojtěch, řečený sirotek z roku 1989. Mezi dalšími hosty budou kreativec Ondřej Hübl nebo kameramanka Jana Hojdová.

Hledět dopředu

Úvodní ročník má podle Libora Kasíka ukázat, zda se podaří vytvořit společenství kolem filmu. Hlavním cílem není pouze zaplnit sály trutnovského kina:

„Nejvíc si přeji, aby lidé odcházeli z kina s tím zvláštním šťastným výrazem ve tváři. S pocitem, že zažili něco, co je obohatilo, inspirovalo a pohladilo. Pak budu vědět, že Debutik má smysl a stojí za to z něj budovat novou trutnovskou tradici.“

Debutik naváže na Festival mladých, na nějž v 60. až 80. letech mířily herecké hvězdy i významní režiséři. První ročník se uskutečnil v březnu 1963. Svého času to byla jediná přehlídka zaměřená na mládež od 15 let v Československu.

Landovský i Brejchová. Filmový festival mladých hostil herecké hvězdy

Libor Kasík ale odmítá, že by Debutik měl být kopií Festivalu mladých. Bere si z něj odvahu dávat prostor lidem, jejichž velké filmy teprve mohou přijít:

„Chtěl jsem festival, který naváže na slavnou trutnovskou tradici a bude zaměřený na mladé tvůrce, ale zároveň bude hledět dopředu. V Uffu přemýšlíme stejně: vážit si historie, ale nezůstat v ní.“

„Ostrov pozitivní deviace“

Po Karlových Varech a Zlínu byl Festival mladých pravděpodobně třetí nejvýznamnější filmovou přehlídkou, zúčastnili se jí Vladimír Menšík, Rudolf Hrušínský, Pavel Landovský, Karel Roden, Dagmar Havlová, Eva Vejmělková nebo režiséři František Vláčil, Otakar Vávra a Jiří Menzel.

Trutnovské kino Vesmír spolklo přes sto milionů a začíná opět promítat

Své vzpomínky na festival má také Jan Hřebejk. Byl tu kdysi jako student FAMU.

„Tvůrci, studenti a novináři tu mohli otevřeně mluvit o domácích filmových novinkách. Byl to ostrov pozitivní deviace. Moc rád na něj vzpomínám, a proto mě myšlenka vrátit se k této tradici a vybudovat v Trutnově podobný festival nadchla. Beru to jako výzvu,“ chválí režisér.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Magnet na turisty. Útulna v Pekle od Jurkoviče dostala kúru, má nové komíny

ilustrační snímek

Výletní Bartoňova útulna v Pekle u Nového Města nad Metují na Náchodsku má za sebou částečnou opravu. Přes léto tu rodina Bartoňů-Dobenínů nechala obnovit nátěry a také komíny. Restaurace z počátku...

Nepovedená? Spíše ohavná. Kontroverzní socha budila rozpaky, osud má zpečetěný

Premium
Socha královéhradeckého starosty Františka Ulricha - V popředí Gočárův...

Jen osm měsíců vydržela před lety na svém místě socha významného hradeckého starosty Františka Ulricha, za jehož působení město získalo přízvisko salon republiky. Hradec Králové ji po kritice...

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

V Hradci hořela hala s automobilovými veterány, škoda je asi 20 milionů

Hasiči zasahovali u požáru ve hradeckých Svobodných Dvorech, hořela hala s...

V Hradci Králové ve čtvrti Svobodné Dvory hořela v pátek plechová hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu ohně...

Trutnov spouští filmový festival Debutik s Hřebejkem, Smyczkem či Vetchým

Jan Hřebejk

Na kulturní scénu v Trutnově se po téměř čtyřech dekádách vrací filmová přehlídka, která má ambici objevovat nová jména české kinematografie. Od čtvrtka 1. října do neděle se v kině Vesmír uskuteční...

1. října 2026  8:58

Hradecký Tamáši: Řekli jsme si, že na Spartu vletíme. Další třetina byla hektická

Alex Tamáši z Hradce Králové slaví.

Vést nad hokejovou Spartou po necelých pěti minutách zápasu 3:0? Navíc když tři góly vstřelíte za necelé tři minuty? To je počin, který se soupeřům pražského týmu jen tak nepodaří. „V šatně jsme si...

1. října 2026  7:08

Před volbami nehlasujeme. Radnice se opatrností může připravit o stovky milionů

Budova Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové je k mání, Hradec...

Hradec Králové zatím nezíská budovu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Koalice se neshodne na jejím využití a opozici údajně chybí ekonomické ukazatele transakce. Problematický je i termín...

30. září 2026  16:56

Advokát si odpyká 3,5 roku za navedení k únosu. Tělo přepadeného zatím nenašli

Odsouzený advokát Pavel Jelínek

Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpyká 3,5 roku vězení za to, že navedl svého známého k únosu expartnera své dcery. Trest mu ve středu pravomocně potvrdil odvolací soud. Jelínek, který se domáhal...

30. září 2026  16:38

Kvůli ztrátě 46 milionů Hradec odsouvá projekty, chybující úřednice má obstavený majetek

Premium
Magistrát města Hradce Králové

Ztrátu 46 milionů korun, o které v červenci podvodem přišla Správa nemovitostí Hradec Králové, nejspíš bude muset sanovat město. Společnost sice do konce roku vydrží s rezervami, avšak velké projekty...

30. září 2026

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Bída Sparty? Dostaneme gól a jako by se zbořil svět, řekl kapitán. Brankáře ocenil

Sparťanský kapitán Filip Chlapík (uprostřed) v zápase s Hradcem Králové

Pouze den po domácí blamáži s Karlovými Vary (0:1) vyrazili hokejisté do Hradce. Jen několik hodin poté, co se kapitán týmu Filip Chlapík dušoval: „Jdeme na to znova. Máme dost zkušený tým na to, aby...

30. září 2026  11:38

„Rozum místo okrašlování.“ Jireš je už v koalici kraje, cílí i na Hradec

Krajský radní Rostislav Jireš (SPD) je lídrem sdružení SPD, Motoristé a...

Když se před dvěma lety konaly krajské volby, s jeho SPD se do vedení kraje příliš nepočítalo. A přece patří do vládnoucí koalice. Za dva týdny jsou volby komunální a stejná situace se v Hradci...

30. září 2026  10:56

Zaslíbený Hradec. Chceme vyhrát, nic jiného nebereme, zní z jedenadvacítky

Český mladík Adam Karabec se raduje z gólu v Belgii

Před necelými dvěma lety, v listopadu roku 2024, v Hradci Králové slavili postup na mistrovství Evropy, když v předcházejícím zápase s Litvou si zajistili účast v baráži. Přesně o rok později na...

30. září 2026  10:04

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

29. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:46

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Obývák Jičína. Knihovna po rekonstrukci otevřela, získala sál i terasu

Knihovna v Jičíně prošla obnovou za 83 milionů korun. (29. září 2026)

Po víc než třech letech se v úterý návštěvníkům otevřela zrekonstruovaná Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Nová je přístavba a kompletní proměnou prošly interiéry v hlavní budově. Knihovna získala...

29. září 2026  17:20

Zdrogovaný muž skočil do cizího auta a vyhnal řidičku. Při ujíždění naboural policisty

Na D11 u Hradce zadrželi auto, které muž sebral řidičce

Obvinění z loupeže a vydírání čelí pětatřicetiletý muž, který podle policie na sjezdu z dálnice D11 u Hradce Králové bez pozvání nastoupil do vozu a řidičku výhružně žádal o odvoz do Prahy. Žena...

29. září 2026  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde