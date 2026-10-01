Trutnov spouští filmový festival Debutik s Hřebejkem, Smyczkem či Vetchým

Přehlídka nepřímo naváže na Festival mladých, který se tu konával mezi lety 1963 a 1988.
Festival se zaměří výhradně na režijní debuty a druhé celovečerní filmy. Názvem je slovní hříčka „butik debutů“ – pečlivě vybraný prostor pro snímky, které často vznikají s největší naléhavostí, energií a odvahou.
„Prvotiny bývají svobodné, mívají odvahu, jejich tvůrci ještě nejsou známí a všechno je otevřené. Takový festival u nás kupodivu zatím není,“ říká Jan Hřebejk.
V Trutnově se loni a předloni uskutečnily dva ročníky polského festivalu Spektrum. Když přeshraniční spolupráce skončila, otevřel se prostor pro novou akci s vlastní identitou.
„Spektrum byl festival v mnoha ohledech povedený a ukázal, že taková akce do Trutnova patří. Dramaturgii však dělal z velké části někdo jiný a chyběla tam trochu autenticita. Chceme, aby festival i s vědomím historie vznikal přímo tady,“ uvádí ředitel Uffa i festivalu Libor Kasík.
S Janem Hřebejkem se potkal už jako patnáctiletý při natáčení studentského snímku Jiřího Padevěta.
Debutik se vedle hudebního Jazzince, festivalu nového cirkusu Cirk-UFF, přehlídky vážné hudby Trutnovský podzim nebo TruttnOFF Open Air Festivalu stane další významnou kulturní akcí s nadregionálním přesahem.
Portrét kaligrafa i hypnotický příběh
Na programu bude 22 projekcí. Debutik nabídne osobitý dokumentární portrét Dvě deci tuše režisérky Ester Geislerové, který je cestou do vnitřního světa předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera.
Režisér Tomáš Hubáček ve Vesmíru uvede celovečerní debut Wirbel. Hlavní roli v hypnotickém příběhu o síle krajiny a hledání skutečného domova ztvárnili David Švehlík a Judit Pecháček.
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Dojde také na dokument česko-slovenské režisérky Pepy Lubojacki nominovaný na Oskara Kdyby se holubi proměnili ve zlato nebo na citlivé vztahové drama Mistryně s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Vstupné na projekce je sto korun, festivalový pas stojí 490 korun. Program je na webu festivalu.
Zahajovací ročník je nultý, ale ponese číslo 90 jako připomínku nedožitých devadesátých narozenin Václava Havla. Před kinem je od roku 2023 jeho socha z nerezových lamel od Michala Gabriela.
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V dalších letech bude festival symbolicky mládnout, příští ročník ponese číslo 89, další 88. Kromě Jana Hřebejka návštěvníci potkají další osobnosti české kinematografie, například režiséra Karla Smyczka nebo herce Ondřeje Vetchého.
Smyczkův raný snímek Jen si tak trochu písknout festival ve čtvrtek v 17:30 otevře, po jeho skončení bude oficiální zahájení. Vetchý se vrátí s oceňovaným filmem Dům pro dva režiséra Miloše Zábranského, který na posledním Festivalu mladých v roce 1988 získal hlavní cenu Velké zlaté slunce.
Režisér a scenárista Zdeněk Tyc na Debutik přijede s celovečerním debutem Vojtěch, řečený sirotek z roku 1989. Mezi dalšími hosty budou kreativec Ondřej Hübl nebo kameramanka Jana Hojdová.
Hledět dopředu
Úvodní ročník má podle Libora Kasíka ukázat, zda se podaří vytvořit společenství kolem filmu. Hlavním cílem není pouze zaplnit sály trutnovského kina:
„Nejvíc si přeji, aby lidé odcházeli z kina s tím zvláštním šťastným výrazem ve tváři. S pocitem, že zažili něco, co je obohatilo, inspirovalo a pohladilo. Pak budu vědět, že Debutik má smysl a stojí za to z něj budovat novou trutnovskou tradici.“
Debutik naváže na Festival mladých, na nějž v 60. až 80. letech mířily herecké hvězdy i významní režiséři. První ročník se uskutečnil v březnu 1963. Svého času to byla jediná přehlídka zaměřená na mládež od 15 let v Československu.
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Libor Kasík ale odmítá, že by Debutik měl být kopií Festivalu mladých. Bere si z něj odvahu dávat prostor lidem, jejichž velké filmy teprve mohou přijít:
„Chtěl jsem festival, který naváže na slavnou trutnovskou tradici a bude zaměřený na mladé tvůrce, ale zároveň bude hledět dopředu. V Uffu přemýšlíme stejně: vážit si historie, ale nezůstat v ní.“
„Ostrov pozitivní deviace“
Po Karlových Varech a Zlínu byl Festival mladých pravděpodobně třetí nejvýznamnější filmovou přehlídkou, zúčastnili se jí Vladimír Menšík, Rudolf Hrušínský, Pavel Landovský, Karel Roden, Dagmar Havlová, Eva Vejmělková nebo režiséři František Vláčil, Otakar Vávra a Jiří Menzel.
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Své vzpomínky na festival má také Jan Hřebejk. Byl tu kdysi jako student FAMU.
„Tvůrci, studenti a novináři tu mohli otevřeně mluvit o domácích filmových novinkách. Byl to ostrov pozitivní deviace. Moc rád na něj vzpomínám, a proto mě myšlenka vrátit se k této tradici a vybudovat v Trutnově podobný festival nadchla. Beru to jako výzvu,“ chválí režisér.