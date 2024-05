Festival nového cirkusu Cirk-Uff nabídne Australany, La Putyku i improvizaci

Hrát se bude v Uffu, v přilehlém šapitó i před kulturním centrem. Festival potrvá do neděle.

K vrcholům bude patřit inscenace The Veil, která je výsledkem spolupráce South Australian Circus Centre a trutnovského Uffa. Přinese nepříliš obvyklé spojení nového cirkusu s klasickou hudbou. Páteří představení je Requiem Gabriela Faurého z konce 19. století, jeho sólová pěvecká část bude uvedena živě. Režie se ujal Joshua Hoare, ředitel slavné cirkusové školy Cirkidz v Adelaide, jenž je zároveň garantem trutnovské cirkusové školy Czirkidz. Ta zahájila činnost zkraje letošního roku.

V The Veil bude zpívat i ředitel Uffa Libor Kasík. „Joshua Hoare dělal v minulosti podobné představení s hudbou Franze Schuberta. Že by to bylo možné spojit s Faurého Requiem, byl trochu i můj nápad. Hlavním tématem inscenace je věčnost, zároveň by to však neměla být depresivní podívaná,“ říká principál festivalu Kasík. The Veil diváci v Uffu uvidí v pátek a v sobotu.

Z Austrálie přijede také soubor Dummies Corp, předvede popelnicový balet s originálními akrobatickými kousky Trash Test Dummies. Uffo zažije sportovní hry od kriketu po baseball, honičku s policií i euforické finále.

Mystický svět kočovných cirkusů i živá hudba

Maďarský Freak Fusion Cabaret ve středu v 19 hodin v inscenaci Confusion připomene atmosféru mystického světa kočovných cirkusů minulého století. K vidění bude mistrovské žonglování, vzdušná akrobacie i burleska.

„O Maďarsku se v souvislosti s novým cirkusem příliš nemluví, ale Freak Fusion Cabaret jsou skvělí akrobaté. V představení je navíc hodně černého humoru. Je to nevšední, a přitom úspěšný novocirkusový experiment, při kterém se pobaví celá rodina,“ poznamenává Libor Kasík.

Vrcholem čtvrtečního programu bude inscenace Runners nejznámějšího českého ansámblu Cirku La Putyka. Je mixem tance, působivé akrobacie a živé hudby. Čtyři tanečníci a dva hudebníci zvou diváky, aby se zamysleli nad životem v rychle se měnícím světě. Základem scény je obrovský běžecký pás, který si soubor nechal vyrobit na míru ve Velké Británii. Herci na něm během představení uběhnou dohromady téměř celý maraton.

Další špičkový český soubor Bratři v tricku uvede Kabinet žonglérských kuriozit. Exkurz do historie žonglování se pohybuje na hranici mezi novým cirkusem, divadlem, stand-up comedy a vědeckou přednáškou. Adam Jarchovský a Václav Jelínek na festival přivezou také inscenaci Pošťáci, plnou situačního humoru, improvizace a samozřejmě prvků nového cirkusu.

Oslavou tradičního i nového cirkusu bude akrobaticko-kuchařská show Teacrobat v podání Cirko Hopley ve vlastní manéži vybavené kredencí, špajzkou a jídelním stolem. Hudbu pro one man show Michala Mudráka složil jazzman Laco Deczi.

Nový cirkus podle povídek E. A. Poea

Kauza polských skleníků pro pěstování zeleniny, jejichž silná záře svítí jako stotisícové město, inspirovala novocirkusový soubor Holektiv k vytvoření inscenace Radiant. Kombinuje fyzické divadlo, tanec, párovou akrobacii i mluvené slovo.

Neobvyklé akrobatické prvky s balančními objekty ze dřeva, kovu a tvrzeného plastu ukáže Jiří Kopidol v představení s živou hudbou Erlend Cizinec v režii Jana Jiráka.

Sedm povídek spisovatele Edgara Allana Poea přetvořilo do řeči nového cirkusu Divadlo Šapitó. Cirk-UFF nabídne také dva koncerty. V pátek před kulturním centrem vystoupí Fast Food Orchestra, v sobotu mezinárodní kapela Mr. Loco.

Závěr 14. ročníku obstará v neděli odpoledne premiéra Heart od CZirkidz Dance Company v režii Kateřiny Talavaškové. Tanečně akrobatické vystoupení je výsledkem několikaměsíční práce česko-australské cirkusové školy Czirkidz. Alegorický příběh se odehrává na palubě výletní lodi, zobrazuje role, které hrajeme pro druhé i sami pro sebe. Kromě studentů v něm účinkují i dvě australské lektorky.