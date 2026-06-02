Mýtus gravitace. Australané se vrátí na Cirk-UFF, La Putyka přiveze Čapka

Tomáš Plecháč
  10:45
Po sedmi letech se do Trutnova na festival nového cirkusu Cirk-UFF vrátí světový soubor Gravity & Other Myths. Australané na 16. ročníku představí mezinárodně oceňovanou inscenaci Ten Thousand Hours. Nebudou chybět ani nejlepší české ansámbly Cirk La Putyka a Losers Cirque Company. Cirk-UFF se koná od středy 3. června do neděle.
Na trutnovském festivalu vystupovaly děti ze školy současného cirkusu CZirkidz, které se v Trutnově učí od australských akrobatů. (30. května 2025) | foto: Festival Cirk-UFF

Bratři v tricku a jejich představení Mořští pánové
Představení Armagedon novocirkusového souboru Losers Cirque Company
Rodinná akrobaticko-kuchařská show Teacrobat v podání Cirko Hopley
Premiéru projektu Perfect Moment uvede trutnovská sestava CZirkidz Dance Company. Hrát se bude na třech scénách: v sále Uffa, před kulturním centrem a v šapitó.

Lepšího headlinera si organizátoři nemohli přát, Gravity & Other Myths označují jako Everest letošního ročníku. Soubor v roce 2017 trutnovské diváky uhranul kusem Backbone, také Ten Thousand Hours slibuje fyzicky extrémní, precizní a zároveň lidsky silné představení.

„Není vůbec jednoduché takový soubor do Trutnova dostat, naštěstí máme tu výhodu, že s nimi dlouhodobě spolupracujeme a znají to tu. Byli jsme u toho, když se dostávali do absolutní světové špičky,“ říká zakladatel festivalu a ředitel Uffa Libor Kasík.

Gravitace je mýtus

Gravity & Other Myths měli v Trutnově i dva rezidenční pobyty, v roce 2016 v Uffu nacvičovali Backbone. O tři roky později na australském ročníku Cirk-UFFu uvedli další ceněné představení A Simple Space.

4. října 2016

V inscenaci Ten Thousand Hours osm akrobatů zkoumá podstatu fyzických schopností. „I když předvádějí nejvyšší úroveň akrobacie, vypadá to v jejich podání velmi přirozeně,“ poznamenává Kasík.

Představení mělo premiéru před dvěma lety v australském Adelaide, v České republice bude k vidění poprvé.

„Jde o brilantně zrežírované, plynulé a soudržné vystoupení bez jakýchkoli trhnutí či náhlých pohybů. Těla účinkujících se pohybují vzduchem jako tekutina, což skutečně naznačuje, že alespoň pro ně je gravitace mýtus,“ napsal o představení Mark Wickett pro renomovaný australský divadelní časopis Stage Whispers.

Festival vedle světoznámé australské sestavy uvede premiéru projektu Perfect Moment souboru CZirkidz Dance Company, jenž vznikl na trutnovské škole CZirkidz, vedené australskými lektory.

„Cirk-UFF dlouhodobě stojí na propojení světové špičky a systematické práce s novou generací. To, že vedle Gravity & Other Myths uvádíme premiéru souboru, který vyrostl přímo tady, je pro nás obrovsky silný moment,“ uvádí Libor Kasík.

Australané budou trénovat v novocirkusové škole nejen děti, vybrali si Trutnov

Na Cirk-UFF zamíří také španělská Cia.Pakipaya, německý performer Felix Baumann nebo švýcarsko-český projekt Cie Pieds Perchés. Pro španělské duo to bude pozoruhodný návrat, s inscenací Shake Shake Shake – založené na vzdušné akrobacii, humoru a emocích v rytmu disco – na trutnovské přehlídce vystoupilo už v roce 2013.

„Je to úplně poprvé, kdy se vrací představení, které tu už jednou bylo. Určitě patří k tomu nejlepšímu, co jsme na Cirk-UFFu kdy měli,“ připomíná ředitel Uffa.

Chybět nebudou ani nejlepší české sestavy. Právě Cirk-UFF se za 16 let stal jedním z hlavních pilířů tuzemské novocirkusové scény.

„Mám radost, když každý rok vidím, že soubory tvoří a český nový cirkus roste. Festival je založen na konceptu, že ukazujeme výběr ze zahraniční scény a zároveň to nejlepší, co se za poslední rok urodilo na domácí scéně. Koncept nemusíme měnit, je stále z čeho vybírat,“ těší Libora Kasíka.

Cirkusová adaptace Čapků

Hned na úvod vystoupí ve středu v 19 hodin Losers Cirque Company s inscenací Armagedon: Poslední derniéra.

Cirk La Putyka, další tradiční účastník Cirk-UFFu, přiveze nový projekt Hemžení na druhou. Studentské představení zkoumající rytmus a chaos přírody vzniklo v Performance Group, výběrové skupině talentovaných studentů Cirk La Putyka Studia. Je novocirkusovou adaptací klasické hry bratří Čapků Ze života hmyzu. Skrze akrobacii, tanec a živou hudbu se diváci ocitnou uprostřed koloběhu života – od zrození až po proměnu.

Umění nás vede k toleranci a umenšuje předsudky, říká šéf centra Uffo

Bratři v tricku se do Trutnova vrátí s pouličním rodinným představením Mořští pánové. Dva protagonisté, vyzbrojeni trojzubci a zvídavostí, přicházejí z hlubin oceánu na souš, aby zjistili, co otřáslo jejich světem. Sledují stopy narušení rovnováhy, hledají strůjce zla a odhalují tajemství.

Dvě různé show přiveze kouzelník a žonglér Aleš Hrdlička. Novocirkusovou koláž s příchutí léta, dovolené a naivního humoru nazvanou Tyč on the beach uvedou akrobaté Pavlína Podzimková a Tomáš Brt. Více na cirkuff.cz.

