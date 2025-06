Hravost, fyzická energie a akrobacie se v něm propojují do obrazů, jež v sobě nesou svobodu, radost i vzpomínku na to, kým jsme byli a možná stále jsme.

Středobodem je teeterboard – akrobatická houpačka, která se stává symbolem lehkosti, odvahy i dětské svobody. Voda, akrobacie a humor se tu pojí do poetického i dynamického celku, který zve k návratu do časů, kdy bylo každé dobrodružství příležitostí k radosti. Splash neukazuje jen fyzickou mladost, ale znovuobjevuje okamžiky, kdy svět byl hřištěm a každý pád součástí hry.

Za konceptem a režií stojí britský performer Charlie Wheeller, známý svou precizní prací a dlouholetou zkušeností z mezinárodních souborů jako Cirque du Soleil nebo Barolosolo. Splash je však jeho režijním debutem.

„Byla to velká neznámá,“ přiznává principál Cirk La Putyka Rosťa Novák, „Charlieho známe jako skvělého performera, ale netušili jsme, jak si poradí s režijním vedením. Ukázalo se, že to nebyla snadná cesta.“

Všichni dali stranou ega

Zkoušení narazilo, ještě čtrnáct dní před premiérou se tým potýkal s dramaturgickými problémy. Uvažovalo se dokonce o posunutí termínu. Nakonec však tým semkl síly a na inscenaci se začalo pracovat kolektivně.

„Všichni jsme dali stranou ega. Nešlo o to, kdo je režisér. Šlo o to, aby vznikla dobrá inscenace,“ dodává Novák. Do procesu se zapojil i on sám společně s bratrem Vítem, a vznikla tak jedinečná spolupráce postavená na důvěře a společném cíli.

Premiéra v Trutnově nebyla náhodná. Pro Cirk La Putyka to byla už čtvrtá v tomto městě: po inscenacích Dolls, Isole a Cometa. Podle Rosti Nováka je Trutnov výjimečný nejen zázemím, ale především osobností Libora Kasíka, ředitele Uffa.

„Libor je člověk, který dává důvěru. Věří tvůrcům, podporuje jejich cestu a dává jim prostor i čas,“ říká Rosťa Novák. Trutnov se pro Putyku stal místem, kde lze hledat nové formy a způsoby tvorby, zejména v jiném než klasickém divadelním prostředí – pod širým nebem.

„Představení Splash bylo výjimečné v mnoha směrech. Pracovali jsme s otevřeným prostorem, technicky náročnou scénografií a v posledních dnech se vše ladilo doslova do poslední chvíle. Den před premiérou jsme ještě dokončovali hudbu, měnily se klíčové části.“

Právě tato otevřenost a ochota jít až na dřeň je podle Kasíka znakem skutečné umělecké odvahy: „Byla to společná práce, týmová energie. Všichni chtěli, aby premiéra stála za to.“

Tvůrci se shodují, že trutnovské publikum je dnes velmi kultivované a náročné. „Diváci tady nejsou jen zvědaví. Jsou to lidé, kteří sledují vývoj nové cirkusové scény, znají soubory, poznají poctivou práci. Když sem přijedeš, musíš si být jistý, že za tím, co předvádíš, opravdu stojíš,“ říká Novák.

Za posledních patnáct let se podle Libora Kasíka i Rosti Nováka, potomka slovutného loutkářského rodu Kopeckých, zásadně proměnila i věková struktura publika – dnes do hlediště přichází i starší generace, která se naučila vnímat nový cirkus jako plnohodnotné divadelní vyjádření.

„Je to zásluha mnoha lidí, kteří dlouhodobě podporují českou i mezinárodní scénu: Libora Kasíka, Jirky Turka, Petra Horníčka, Kláry Hajdinové, souborů jako JIŘÍK nebo Bocoirque. Díky nim i my, jako „company“, můžeme publiku přinášet to nejlepší z toho, co se v novém cirkusu děje,“ říká principál La Putyky.