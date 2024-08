I metalisté stárnou. Brutal Assault bude hýčkat hudbou, ale taky tichem a pohodlím

Bude Smetana, výstavy o monstrech i tichu I Brutal Assault boří a překračuje metalové hranice. To, co přichystal na pátek 9. srpna od 20:55, je opravdu extra. Na jednom ze dvou hlavních pódií dojde na symfonicko-blackmetalovou poklonu Bedřichu Smetanovi. Speciální set na oslavu 200. výročí narození světového skladatele připravila kapela Cult of Fire, která se spojila se členy Bohemian Symphony Orchestry Prague pod vedením Martina Šandy. „To bude jeden z největších vrcholů letošního ročníku. Moc se na to těším,“ neskrývá Tomáš Fiala, šéf josefovského festivalu. Logisticky nejnáročnější kapelou budou angličtí metalcoristé Architects. Jen hrstka skupin dostane výjimku najet s kamionem až před pódium, protože se s technikou nevejde do úzkého spojovacího tunelu, který ústí přímo pod hlavní scénu. Kromě Architects to budou také Testament. Obrovskou hudební a světelnou show však slibují i vystoupení polských Behemoth a ikonický set Opus Dei od slovinské skupiny Laibach. Tvrdé muziky si návštěvníci užijí od úterní zahřívací párty až do nedělního kuropění. Připraveny však jsou i výstavy. Tu s názvem Endemic Monsters vytvořil známý grafik, pedagog a hudebník František Štorm. Návštěvníky v ní čeká jeho svět endemických tvorů, ohrožených druhů živočichů či rostlin. Do tajemných kostnic zavedou černobílé fotografie Miroslava Hlinky ze série Momenty ticha. Chystá se ale také ležení post-apo skupiny Convoy, výstava expresivního malíře Jana Bátorka, množství workshopů, vystoupení alternativních umělců, jazzová vinárna a přednášky. A na závěr úplná novinka: speciální stylový vlak Brutal Express vypravený z Jaroměře až na hlavní nádraží v Praze.