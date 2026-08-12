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Smrt na metalovém festivalu Brutal Assault. Západočeská žalobkyně se oběsila

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  15:15

Druhý den na metalovém festivalu Brutal Assault v pevnosti v Josefově (6. srpna 2026) | foto: Brutal Assault

Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už jí nebylo pomoci. Podle serveru Novinky.cz se jednalo o státní zástupkyni ze západních Čech, která se oběsila.

Oznámení o tom, že se žena narozená roku 1981 pohřešuje, policisté obdrželi ve čtvrtek 6. srpna po 21:00.

„Dostupné hlídky se okamžitě zapojily do pátrání, prověřili jsme všechna místa, kde by se pohřešovaná mohla zdržovat, nemocniční zařízení a podobně. Při pátrání po pohřešované jsme spolupracovali i s pořadateli festivalu. Před třetí hodinou ranní následujícího dne jsme ženu vypátrali, bohužel byla již bez známek života,“ sdělila mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Podle mluvčí z prvotního šetření na místě vyplynulo, že na ženině úmrtí nemá podíl nikdo jiný. „Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva,“ řekla Vlčková.

Informace serveru Novinky.cz, že se žena oběsila a že šlo o žalobkyni, mluvčí nepotvrdila.

Z Labe u festivalu Brutal Assault vytáhli muže, záchrana se nezdařila

Už ve čtvrtek vpodvečer zasahovaly v Jaroměři v blízkosti konání festivalu Brutal Assault všechny složky Integrovaného záchranného systému. Do řeky Labe tam skočil člověk, kterého se podařilo z vody vytáhnout až po několika desítkách minut. Přivolaní lékaři už mu bohužel nedokázali pomoci.

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