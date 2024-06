Trutnovské Bojiště zažije rekordní počet festivalů, vrací se i Artu Kus

Kromě zaběhnuté metalové sešlosti Obscene Extreme, punkového Pod Parou a „fotra všech fesťáků“ TrutnOFF zde budou ale také přehlídky romské kultury a pohanských rituálů.

„Myslím si, že to ukazuje, že Bojiště patří mezi nejlepší festivalové areály v republice. Je tady elektřina, ploty, rozvaděče a vybavené zázemí. Organizátoři akcí se ozývají, už od zimy mám kalendář plný,“ říká provozovatel Bojiště Roman Dorňák, který také pořádá Artu Kus Festival.

Město loni do rekonstrukce hlediště a nových laviček, oprav přístupové cesty a schodiště investovalo téměř 10 milionů korun. Areál je dobrou adresou i pro jednodenní koncerty, firemní akce, a dokonce svatby. Pro letošek jsou zatím naplánovány dvě včetně obřadů.

Celé léto bude promítat letní kino, v polovině června amfiteátr rozezní muzikály pod hlavičkou turné Kultura pod hvězdami.

Artu Kus je zpět po pauze

Multižánrový Artu Kus v roce 2019 zaplnil místo po festivalu TrutnOFF a konal se ve stejném srpnovém termínu. V loňském roce se naopak kvůli návratu východočeského Woodstocku z Brna, který obsadil tradiční termín, neuskutečnil.

Už tehdy organizátoři tvrdili, že to neznamená definitivní konec Artu Kusu, ale že si pouze dávají přestávku. Teď nadchází jeho pátý ročník.

Festivaly na Bojišti Artu Kus Festival

28. až 30. 6. – Skyline, Toot Ensemble, Post Hudba, Redzed Obscene Extreme

3. až 7. 7. – Dying Fetus, Immolation, Autopsy, Wolfbrigade, Napalm Death, Siege Festival romské kultury

13. 7. Pod Parou

25. až 27. 7. – The Toy Dolls, Wisdom in Chains, The Carburetors, SPS, N.V.Ú, Totální nasazení TrutnOFF

22. až 25. 8. – Jesus and Mary Chain, Flogging Molly, Wall of Jericho, David Koller, Mig 21, Monkey Business Battlefield Rituals

7. 9. – Heilung, Zeal & Ardor

Na tom prvním před pěti lety vystoupilo 40 kapel a šest divadel, letos bude akce mnohem komornější. Kapel zahraje pouze osm, mimo jiné rapper Redzed nebo skupina Skyline.

Poznávacím znamením zůstane důraz na kreativitu a tvůrčí pojetí. V hlavní roli budou výtvarné dílny a worskshopy.

„Začínali jsme spíš jako hudební festival, teď se posouváme víc směrem ke kreativitě. Workshopy budou v parku, projekce v amfiteátru a koncerty v prostorách backstage,“ uvádí Roman Dorňák. Program v parku bude pro veřejnost zdarma, platit se bude jen v hudební části.

Extrémní muzika i další

Začátkem července Bojiště na pět dní obsadí nejtvrdší kapely a tisícovky vesměs zahraničních fanoušků.

Festival extrémní muziky Obscene Extreme bude slavit 25 let, hlavními taháky jsou americké deathmetalové kapely Dying Fetus, Autopsy a Immolation nebo britští průkopníci stylu grindcore Napalm Death. Na jednom pódiu zahraje 84 kapel z celého světa.

„Všechny skupiny, které jsme letos chtěli v Trutnově mít, se nám podařilo domluvit. Jsme z toho nadšení a strašně se na festival těšíme,“ uvádí zakladatel Obscene Extreme Miloslav Urbanec.

Díky nabité sestavě a 25. výročí byl už na jaře zájem o vstupenky značný. Organizátoři současně dokončují několik let připravovanou knihu, která bude mapovat historii světově uznávané přehlídky. První ročník Obscene Extreme Miloslav Urbanec uspořádal jako oslavu svých narozenin pro partu přátel. Publikaci chtějí organizátoři představit na výročním festivalu.

V polovině července se uskuteční Festival romské kultury. „Je to malá akce, kterou si pořádající spolek dělá pro svou komunitu sám bez nějaké velké propagace,“ podotýká Roman Dorňák.

V závěru měsíce se na Bojiště vrátí největší český punkový festival Pod Parou. V minulosti se konal v Moravské Třebové a od roku 2015 ve Vyškově. Poslední dva roky našel nový domov v Trutnově. Přestože se každoročně spekuluje o tom, že aktuální ročník je poslední, Pod Parou má na Bojišti rezervovaný termín od 25. do 27. července.

Nejznámějším jménem 21. ročníku bude britská kapela The Toy Dolls, založená už v roce 1979. Z české punkové scény zahrají skupiny SPS, N.V. Ú nebo Totální nasazení.

Pospolitost, tedy TrutnOFF

O měsíc později v amfiteátru oslaví 40 let od prvního pokusu o nezávislý festival někdejší Trutnov Open Air Music Festival, který se před časem přejmenoval na TrutnOFF. Hlavním tahákem bude britská alternativní rocková kapela Jesus and Mary Chain. Od 22. do 25. srpna na Bojišti vystoupí více než 60 účinkujících.

Festival je známý širokou žánrovou pestrostí a nezvyklou dramaturgií. Na jednom pódiu tak zahraje americká punkrocková formace Flogging Molly, tvrďáci Wall of Jericho z Detroitu, Ondřej Havelka se swingovým orchestrem Melody Makers, Mig 21, David Koller nebo The Plastic People of the Universe.

„TrutnOFF je místem setkávání a pospolitosti napříč generacemi i různými hudebními žánry a letos ke čtyřicátinám to bude o to pestřejší. Součástí festivalu bude také rozšířený dětský tábor s výtvarnými dílnami a workshopy,“ říká spoluorganizátorka Marta Věchetová.

Letošní ročník bude věnován Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, rockerovi Shane MacGowanovi, básníku Pavlu Zajíčkovi a Karlu Schwarzenbergovi. Všichni tři nedávno zemřeli.

Mystika a Heilung

Festivalová sezona na Bojišti potrvá až do září. Premiéru si ve volnočasovém areálu odbude jednodenní přehlídka Battlefield Rituals, za kterou stojí agentura Obscure Promotion pořádající slavný Brutal Assault v josefovské pevnosti. Organizátoři slibují rituální ohně, lukostřelbu, hod sekyrou, recitování poezie i přednášky. A hlavně koncert dánsko-německo-norského uskupení Heilung, které bylo jedním z headlinerů loňského Brutal Assaultu.

Kapela vymykající se jakýmkoli hudebním škatulkám vznikla v roce 2015 dnes koncertuje na velkých světových festivalech a vyprodává haly pro tisíce fanoušků. Inspiraci čerpá v pohanské mystice a runových nápisech, muzikanti s parožím hrají na archaické nástroje, bubny i kosti. Výrazně stylizované koncerty Heilung připomínají šamanské rituály.

„Jejich skladby jsou plné kontrastů drsných a starých, až animálních skřeků i melodických, silných a podmanivých pasáží, jimž dominuje hlas norské hudební šamanky Marii Franz,“ uvádějí organizátoři Battlefield Rituals.

Speciálním hostem večera bude experimentální švýcarská kapela Zeal & Ardor, která kombinuje gospel s black metalem. Také tato skupina se loni představila fanouškům v josefovské pevnosti.