Baterie v mobilu vybuchne. Hoši vyhráli Febiofest s filmem o fake news

Nevěřte všemu, co na internetu vidíte. S tímto heslem zabodovali Jakub a Darek v celostátní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest. Natočili krátkometrážní snímek o dezinformacích a hoaxech neboli falešných zprávách, které se šíří po internetu.

Ve tříminutovém filmu poukazují na lži ohledně výbuchu baterek v telefonu, které se šíří po sociálních sítích jako lavina.

„Nová aktualizace mobilu Orange je chybná, přehřívá se mobil i baterie. Bohužel to nejde zastavit. Obávám se nejhoršího,“ tvrdí fake news v úvodu filmu.

Na to reagují Darek s Jakubem: „Prý se to děje po aktualizaci telefonu. Poznáš to teprve, až ti vybuchne v ruce,“ říká čtrnáctiletý Jakub na videu. Jejich rozhovor vyslechne náhodný kolemjdoucí, ten informaci sdílí dál. I média informaci berou vážně a vypouštějí ji do světa.

„Film zobrazuje, jak je jednoduché šířit falešné zprávy. Chtěli jsme ukázat, jak lze podobné lživé zprávy rozpoznat. Informace se musí ověřovat nebo dohledat původní zdroj. Nikoliv jen slepě sdílet,“ vypráví třináctiletý Darek, který měl na starost střih a práci s kamerou.

„O soutěži nám řekla vyučující na dramaťáku. Řekli jsme si, že to zkusíme a nakonec to vyšlo,“ vzpomíná Darek na únor, kdy začal se spolužákem na poslední chvíli na snímku pracovat.

„Téma bylo předem dané. Takže to bylo docela jednoduché. Hned nás napadaly různé věci, jak to pojmout,“ říká rozesmátý Jakub, který stejně jako Darek studuje literárně dramatický obor.

Pomohl bývalý student zušky, stačilo kluky nasměrovat

Oběma na pomoc přispěchal bývalý student „zušky“ a absolvent JAMU Dominik Macháček, který dohlížel a někdy, jak sám říká, usměrňoval. „Jsou neuvěřitelně šikovní. Celkově v myšlení i technice. Máme prostě dokonalý tým. Já jim vždycky jenom řekl, kam by to mohlo směřovat,“ chválí Dominik.

Narychlo vzniklo studio DDS, které je zkratkou jmen tria. „S Dominikem jsme měli schůzku pár dní potom, co jsme podali přihlášku. Bavili jsme se, jakou falešnou zprávu vybereme a jak celkově film pojmeme,“ popisuje Jakub, který měl na starost scénář.

Vybrat jednu falešnou zprávu nebylo jednoduché. „Některé, které se po internetu šíří, jsou šílené, že jim snad ani nikdo nemůže uvěřit. Kdybychom to použili, vypadalo by to spíše jako šílená komedie, než abychom někoho poučili. Projížděli jsme různé stránky, hledali jsme něco, čemu by lidi mohli doopravdy uvěřit, včetně toho, kdo už o dezinformacích něco ví. Nakonec nás napadl výbuch mobilu,“ vypráví Jakub.

Jako herci jim posloužili spolužáci. „Vzali jsme každého, koho jsme našli. Všechno jsme si dirigovali sami, i herce na placu. Říkali jsme, co mají dělat, jak si stoupnout. Prostě všechno podle scénáře. Každá scéna se povedla v průměru na pátý pokus,“ říkají.

Natáčení a dokončování se odehrálo v jednom chvatu

Kulisy vytvořilo náchodské náměstí a učebny ve škole. „Měli jsme jen hrubý scénář, o čem by ten člověk měl mluvit a co by se mělo dít. Ale většina nápadů vznikla za pochodu,“ pokračuje Jakub, který filmu věnoval veškerý svůj volný čas.

„Nejhorší na celém natáčení byl čas, kterého moc nebylo. Natáčeli jsme skoro na konci uzávěrky soutěže. Musím přiznat, že jsem jednou nešel ani do školy. Prostě jsme na tom pořád musel pracovat, ve dne i noci. Všechno musíme kloubit se školou, takže to není ani moc jednoduché. Ale když se chce, jde všechno,“ přiznává Darek.

Po třech dnech si kluci oddechli, poslali film do soutěže a jen čekali na výsledek. „Dali nám jen vědět, že jsme vyhráli. Pak jsme jeli už na závěrečnou ceremonii,“ podotýká Jakub.

Triu DDS už v hlavách vzniká další film. „Jeden máme ve fázi plánování, ale chceme opustit reálný svět, asi bych to nazval sci-fi. Bude to o cestování časem,“ říká Kuba.

S jeho plány souhlasí i Dominik, který bude opět jen dohlížet. „Sci-fi mě osobně láká. Práce s kluky mě opravdu bavila a baví. Film je pro mě i kluky tajemná kapitola, a skutečně zajímavá. Naše studio DDS rozhodně musí pokračovat dál. Doufáme, že o našem studiu ještě mnohokrát uslyšíte,“ míní s nadsázkou absolvent JAMU Dominik.

Kamarádi si už radši hledají zdroje podivných zpráv

Po dvou měsících od natočení filmu o dezinformacích začíná Darek s Jakubem na svět internetu pohlížet jinak.

„Přimělo mě to k tomu, abych u pochybných zpráv opravdu kontroloval zdroje. Osobně jsem se s nějakým velkým hoaxem nesetkal, ale v poslední době vím, že se to šíří hodně. Opravdu si na to budu dávat větší pozor,“ přiznává Darek. Míní, že by pomohla na českých školách výuka mediální gramotnosti.

„Hlavně v těch nižších ročnících, kde třeba už šestileté děti začínají sledovat YouTube a věří v podstatě všemu, co tam vidí a slyší,“ uvádí možnost, jak dělat osvětu. Podle Jakuba totiž ani většina jeho spolužáků nemá o podobných věcech ponětí. „Uvědomil jsem si, že to nebezpečí dezinformací je daleko větší, než jsem si myslel,“ dodává.