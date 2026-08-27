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Na fotbal s Řeky je vyprodáno, policie v Hradci varuje kvůli dopravě

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  9:30
František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z Panathinaikosu v závěrečném předkole Konferenční ligy. | foto: Profimedia.cz

Letní uzavírky v Hradci Králové (29. července 2026)
Oprava silnice od Tesly k Brněnské ulici v Hradci Králové (29. července 2026)
Uzavírka u Malšovického mostu potrápí řidiče do půli listopadu. (29. července...
Oprava silnice od Tesly k Brněnské ulici v Hradci Králové (29. července 2026)
13 fotografií
Policie upozorňuje řidiče, že v souvislosti s dnešním fotbalovým zápasem mezi FC Hradec Králové a řeckým klubem Panathinaikos Athény mohou vznikat dopravní komplikace a kolony. Utkání se odehraje od 19:00 v Malšovické aréně. V okolí se opravují silnice na okruhu, nedaleký most i nadjezd.

Česko čekají ve čtvrtek tři zápasy evropských pohárů. Utkání Plzně s Bělehradem a Jablonce s Rangers považuje policie za riziková.

Fotbalisté Hradce Králové minulý týden v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy vybojovali na hřišti Panathinaikosu remízu 2:2.

Hradecký klub už před šesti dny ohlásil, že aréna je vyprodaná. Fandit tam bude přes 9 tisíc diváků.

Na bezpečnost při čtvrtečním utkání budou v Hradci dohlížet policisté pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké služby. Antikonfliktní tým se zaměří na příjezd a odjezd fanoušků. Pomohou i strážníci.

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z Panathinaikosu v závěrečném předkole Konferenční ligy.
Letní uzavírky v Hradci Králové (29. července 2026)
Oprava silnice od Tesly k Brněnské ulici v Hradci Králové (29. července 2026)
Uzavírka u Malšovického mostu potrápí řidiče do půli listopadu. (29. července 2026)
13 fotografií

„Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v okolí stadionu upozorňujeme občany, návštěvníky města i řidiče na možná dopravní omezení,“ uvedla policie.

Se zdržením by řidiči měli počítat kvůli rekonstrukci malšovického mostu a opravě malšovického nadjezdu. Před začátkem a po skončení utkání se podle policie mohou tvořit kolony.

„Policie bude dopravní situaci průběžně vyhodnocovat a podle aktuální potřeby přijímat opatření, jejichž cílem bude zachování co největší plynulosti provozu. Přes veškerá přijatá opatření však nelze vyloučit delší čekací doby,“ doplnila policie.

Hradec - Panathinaikos v TV: Kde sledovat odvetu Konferenční ligy živě, kurzy

Návštěvníkům stadionu policisté doporučují, aby využili městskou hromadnou dopravu. Bezpečnost na stadionu monitorují kamery. Policie dále uvedla, že je v kontaktu s pořadatelem a bezpečnostní službou a bude připravena reagovat na jakýkoliv vývoj situace.

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Na fotbal s Řeky je vyprodáno, policie v Hradci varuje kvůli dopravě

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

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