Na fotbal s Řeky je vyprodáno, policie v Hradci varuje kvůli dopravě

Česko čekají ve čtvrtek tři zápasy evropských pohárů. Utkání Plzně s Bělehradem a Jablonce s Rangers považuje policie za riziková.
Fotbalisté Hradce Králové minulý týden v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy vybojovali na hřišti Panathinaikosu remízu 2:2.
Hradecký klub už před šesti dny ohlásil, že aréna je vyprodaná. Fandit tam bude přes 9 tisíc diváků.
Na bezpečnost při čtvrtečním utkání budou v Hradci dohlížet policisté pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké služby. Antikonfliktní tým se zaměří na příjezd a odjezd fanoušků. Pomohou i strážníci.
„Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v okolí stadionu upozorňujeme občany, návštěvníky města i řidiče na možná dopravní omezení,“ uvedla policie.
Se zdržením by řidiči měli počítat kvůli rekonstrukci malšovického mostu a opravě malšovického nadjezdu. Před začátkem a po skončení utkání se podle policie mohou tvořit kolony.
„Policie bude dopravní situaci průběžně vyhodnocovat a podle aktuální potřeby přijímat opatření, jejichž cílem bude zachování co největší plynulosti provozu. Přes veškerá přijatá opatření však nelze vyloučit delší čekací doby,“ doplnila policie.
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Návštěvníkům stadionu policisté doporučují, aby využili městskou hromadnou dopravu. Bezpečnost na stadionu monitorují kamery. Policie dále uvedla, že je v kontaktu s pořadatelem a bezpečnostní službou a bude připravena reagovat na jakýkoliv vývoj situace.