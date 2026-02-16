Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl, jaké kvality by podle Komenského měli mít panovníci, potažmo politici. V roli Filipa Turka pak třeba prohlásil: „Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Z té konverze mi běhá Chlad po zádech.“

Hábl byl hostem setkání na podporu prezidenta Petra Pavla nejprve v Jaroměři a pak v Novém Městě nad Metují na Náchodsku. Bývalý farář Církve bratrské se celoživotně věnuje odkazu Jana Amose Komenského. Je profesorem filozofie výchovy se zaměřením na charakterovou výchovu a etiku. Humorným vystoupením v černých brýlích a cylindru chtěl ukázat, jak by v duchu Komenského učení mohla vypadat morální sebereflexe čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.

„Moji drazí hranaťáci, já vám musím něco říct,“ začal falešný politik vyprávět, kterak mezi Berlínem a Břeclaví přemýšlel o sobě, životě, benzinu i o vesmíru, a vtom zahlédl světlo.

„I saw the light, chápěš? Ich habe das nicht gesehen (to jsem neviděl),“ pronesl, načež krátce zvedl pravici jako odkaz na Turkovo hajlování. To vyvolalo bouřlivou reakci přihlížejících.

A Hábl ve svém vystoupení pokračoval. „Pardon, to jsou staré návyky. Ona než se ta konverze dostane od srdíčka do končetin, tak to chvíli trvá,“ pokračoval Hábl ve vystoupení.

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)
Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Jaroměři (15. února 2026)
Snímek Filipa Turka, který Hábl přesdílel v pozvánce na demonstraci.
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18. října 2025)
V publiku vzbudil velký ohlas. Někteří z přihlížejících byli překvapení podobností profesora v klobouku a brýlích s Filipem Turkem. „Dostala jsem dokonce zprávu od jednoho známého, proč jsme Turka pozvali na demonstraci? Viděl video a nepoznal, že je to někdo jiný,“ přiznává spoluorganizátorka setkání v Jaroměři Jana Žárská.

Následně dvojník řekl, že se na sebe už nemůže ani podívat do zrcadla a rozhodl se změnit. Zrušil členství v Institutu Václava Klause a zapřísahal se přečíst všech 10 tisíc knih z Knihovny Václava Havla.

„Já vám slibuju, že už na tu íránskou ambasádu ani nepáchnu. Ani se neptejte, co jsme tam s Konečnou domlouvali,“ pokračoval v parodii.

„Najdu si nové kamarády, vždyť mě teď z nich po té konverzi běhá Chlad po zádech,“ pronesl za bouřlivého aplausu narážku na hlavního sponzora Motoristů. Své vystoupení zakončil slovy „ať žije prezident.“

Politik má sloužit lidem

Před humornou scénkou připomněl Jan Hábl předpoklady dobrého vládce, dnes řečeno politika, z Komenského stěžejního díla Obecná porada o nápravě věcí lidských.

„Každý vládce musí vědět, že moc má moc kazit charakter,“ upozornil.

Řekl také, že politici mají mít služebného ducha. „To znamená, že tak jako slunce svítí a hřeje pro všechny, tak i politik má sloužit všem, nikoliv aby mu bylo slouženo. Jde do politiky, protože mu jde o blaho obecné, nikoliv o blaho osobní. Blaho jedince totiž není dlouhodobě udržitelné bez blaha celku,“ zabrousil do filozofie Hábl.

Arogantní a panovačný učitel deformuje charakter žáků, říká filozof výchovy

Podle Komenského by také žádný vladař neměl být mladý a nezkušený. Má to být člověk, který se již osvědčil na nižších pozicích. Vládnout druhým podle největšího českého filozofa může jen ten, kdo vládne sám sobě.

„Dobrý vládce se pozná tak, že je to člověk znalý svých hříchů a kající. To jsou takové archaické pojmy, dnes bychom řekli člověk schopný morální sebereflexe. Znamená to, že člověk když něco zvorá, zkazí, zhřeší, tak se k tomu umí postavit statečně, čestně, přiznat to, a pokud někomu ublížil, říká Komenský, poprosit za odpuštění,“ pronesl na shromáždění Hábl bezprostředně před scénkou s falešným politikem.

