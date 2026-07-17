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Pozor na herní eurobankovky, někdo jimi platil v obchodech na Trutnovsku

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  16:06

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Napodobeniny eurobankovek, které se našly v tržbách na Trutnovsku. (17. července 2026) | foto: Policie ČR

V tržbách některých obchodů na Trutnovsku se našly napodobeniny eurobankovek, které se používají třeba ve stolních hrách. Pracovníci si nevšimli upozornění, že nejde o pravé peníze. Policie proto varuje další provozovatele obchodů či restaurací, aby byli obezřetnější. Za placení falešnými penězi hrozí podvodníkům až 8 let vězení.

Napodobeniny bankovek v nominální hodnotě 50 eur se objevily nejen na Trutnovsku, ale v jednom případě i na Hradecku. Policisté je zaznamenali v tržbách obchodů. Nejde o klasické padělky. Je na nich přímo vyznačeno, že se nejedná o platební prostředek.

„Bankovky jsou oboustranné, barevné, postrádají ochranné prvky a navíc místo sériového čísla obsahují text NIE JEST ŚRODKIEM PŁATNICZYM nebo SOUVENIR, který jasně deklaruje, že se nejedná o pravé bankovky,“ upozornila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Napodobeniny eurobankovek, které se našly v tržbách na Trutnovsku. (17. července 2026)
Napodobeniny eurobankovek, které se našly v tržbách na Trutnovsku. (17. července 2026)
Napodobeniny eurobankovek, které se našly v tržbách na Trutnovsku. (17. července 2026)
Napodobeniny eurobankovek, které se našly v tržbách na Trutnovsku. (17. července 2026)
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Takové napodobeniny se používají například ve stolních hrách, v setech dětských obchodů nebo k reklamním účelům. Protože se je někdo snažil uplatnit při placení opakovaně, policie nabádá občany a provozovatele obchodů ke zvýšené obezřetnosti.

„Doporučujeme to zejména v probíhajícím období letních dovolených a prázdnin, kdy se v regionu pohybuje více turistů a častěji dochází k platbám v cizí měně,“ uvedla mluvčí.

Případem se zabývají policisté, kteří shromažďují a vyhodnocují veškeré informace. Zahájili už úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění peněz, za což pachateli v případě pravomocného odsouzení hrozí 3 až 8 let vězení.

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