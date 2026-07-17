Pozor na herní eurobankovky, někdo jimi platil v obchodech na Trutnovsku

Napodobeniny bankovek v nominální hodnotě 50 eur se objevily nejen na Trutnovsku, ale v jednom případě i na Hradecku. Policisté je zaznamenali v tržbách obchodů. Nejde o klasické padělky. Je na nich přímo vyznačeno, že se nejedná o platební prostředek.
„Bankovky jsou oboustranné, barevné, postrádají ochranné prvky a navíc místo sériového čísla obsahují text NIE JEST ŚRODKIEM PŁATNICZYM nebo SOUVENIR, který jasně deklaruje, že se nejedná o pravé bankovky,“ upozornila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Takové napodobeniny se používají například ve stolních hrách, v setech dětských obchodů nebo k reklamním účelům. Protože se je někdo snažil uplatnit při placení opakovaně, policie nabádá občany a provozovatele obchodů ke zvýšené obezřetnosti.
„Doporučujeme to zejména v probíhajícím období letních dovolených a prázdnin, kdy se v regionu pohybuje více turistů a častěji dochází k platbám v cizí měně,“ uvedla mluvčí.
Případem se zabývají policisté, kteří shromažďují a vyhodnocují veškeré informace. Zahájili už úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění peněz, za což pachateli v případě pravomocného odsouzení hrozí 3 až 8 let vězení.