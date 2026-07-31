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V Hradci otevřou novou lékárnu pro onkologické pacienty, ve skladu šéfuje robot

Ladislav Pošmura
  14:00
Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31....

Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31. července 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31....
Robotický systém v Lékárně pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci...
Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31....
Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31....
10 fotografií
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bude od příštího týdne v provozu nová Lékárna pavilonu Bašteckého, která se nachází v budově onkologického Pavilonu profesora Bašteckého. Moderní robotický systém, který je součástí lékárny, urychlí výdej léčiv a podpoří práci farmaceutů.

Lékárna je součástí dokončené přístavby, která představuje završení velkého projektu Rozvoje hematoonkologické a onkologické péče.

Přístavba Pavilonu profesora Bašteckého je investicí za 304 milionů korun, která rozšířila kapacity péče o hematologické a onkologické pacienty.

Nové prostory zahrnují moderní ambulance, denní stacionář s navýšenou kapacitou, nové oddělení přípravy cytostatik a právě lékárnu, která pacientům usnadní dostupnost léčiv přímo v místě léčby.

Lékárna v přízemí bude od úterý poskytovat léčiva určená především pro onkologické a hematoonkologické pacienty, specifické zdravotnické prostředky a kompenzační pomůcky, specializovanou kosmetiku pro pacienty podstupující onkologickou léčbu, odborné poradenství zaměřené na specifika léčby či online rezervaci léčiv.

Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31. července 2026).
Robotický systém v Lékárně pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31. července 2026).
Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31. července 2026).
Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31. července 2026).
Nová Lékárna pavilonu Bašteckého ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (31. července 2026).
10 fotografií

Otevírací doba bude od 7.30 do 16 hodin. Do lékárny si samozřejmě může zajít kdokoliv. V areálu nemocnice jsou další dvě. Lékárna U Modrého robota má nepřetržitý provoz. Další zatím v plánu nejsou.

Ve skladu nové lékárny je moderní robotický systém na výdej léků. Dovnitř nikdo nechodí, robotická „ruka“ vše obstará, od lékárníka léky převezme, vydá, zařadí a zaeviduje. Cílem je efektivita, lékárníci se mohou více věnovat zákazníkům.

„Lékárna je na vysoké technologické úrovni. Robot umí sám naskladňovat. Dodávku léčiv naskenuje, uloží na patřičné místo. Hlídá expiraci a šarži. Ušetříme tím prostor, do našeho skladu s robotem se vejde 15 až 18 tisíc léčiv,“ říká vedoucí Nemocniční lékárny Pavlína Pastyříková.

Nový systém je podle ní cesta pokroku. „V České republice jsme jedni z prvních,“ poznamenává Pastyříková.

Musíme se připravit na další pandemii. V Hradci staví kliniku infekčních nemocí

„Při plánování nové přístavby jsme mysleli na komfort našich pacientů, aby bylo vše pod jednou střechou a vážně nemocní pacienti nemuseli pro své léky docházet do vzdálenějších lékáren v areálu nemocnice. Moderní robotický systém, který je součástí lékárny, urychlí výdej léčiv a zároveň podpoří práci farmaceutů, kteří se díky tomu budou moci pacientům věnovat ještě individuálněji,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Aleš Herman.

Nová přípravna cytostatik umožní urychlit přípravu chemoterapií pro onkologicky nemocné pacienty. Součástí nově zbudovaného oddělení je také speciálně upravený výtah zajišťující plynulý transport připravených medikací přímo na stacionáře. S novou lékárnou také odpadne přecházení do jiných lékáren v nemocnici.

Nová lékárna zlepší komfort pacientů

Na současný Bašteckého pavilon jsme opravdu hrdi. Pro pacienty nám umožňuje komplexní služby. Máme na jednom místě dobře vybavené ozařovny, zrekonstruovanou ambulanci a lůžkové oddělení. Spolupracujeme s hematologií, která nám zajišťuje péči na jednotce intenzivní péče. Máme tu oddělení nukleární medicíny, se kterou spolupracujeme v rámci diagnostiky onkologických onemocnění,“ říká přednosta onkologické kliniky Milan Vošmik.

Novou lékárnu považuje lékař za skvělou věc. „Uzavírá se nám tím komplexnost naší péče,“ říká Milan Vošmik. Lékárnu uvítají i pacienti, kteří by se měli vyhýbat místnostem s velkým počtem lidí nebo méně pohybliví pacienti. „Nová lékárna rozhodně zlepšuje komfort,“ uzavírá přednosta.

Počet nemocných, kteří se tu léčí, neustále roste. „Proto bylo nutné rozšířit kapacitu nejen ambulantní péče, ale také denního stacionáře. Ten má aktuálně 42 lůžek, z čehož připadá 19 lůžek pro onkologii a 23 pro hematologii. Realizace celého projektu se povedla v rekordně krátkém čase,“ připomněl ředitel Aleš Herman.

Nové sály, další roboty. Nemocnice v Hradci přestavuje pavilon chirurgie

V červnu o kus dál začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Budova za víc než miliardu korun má být jedním z klíčových center v boji s budoucími pandemiemi, postará se i o pacienty, kteří si z dovolené přivezou exotické nemoci. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se nové pracoviště otevře za dva roky.

Pracuje se i na dalších místech areálu. Chirurgický pavilon akademika Bedrny brzy propojí část novostavby s původní budovou chirurgie. Celkové dokončení komplexu s 420 lůžky a 22 operačními sály se plánuje na závěr roku 2028.

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