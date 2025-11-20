Připravujeme podrobnosti.
Při pokusech na základní škole došlo k explozi, dvě děti jsou popálené
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...
Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování
Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek otevřel případ vojenského lékaře a pedagoga Pavla Novotného, který čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek. Podle spisu jim přidával...
Před řízením si dal pervitin. Toxikologie odhalila drogu u nehody se čtyřmi mrtvými
V tragické dopravní nehodě na hlavním tahu na Trutnov, která si v září vyžádala čtyři lidské životy, mohl hrát roli pervitin. Toxikologická expertiza drogu potvrdila v těle řidiče, který za...
Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil
Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...
Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum
Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé...
Tři lidé se zranili při explozi během chemických pokusů na základní škole v Hradci Králové. Jednoho člověka zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti podle záchranářů transportoval vrtulník do...
Zemřel akademický malíř Jiří Kaloč, autor Sochy domu a milovník Orlických hor
Ve věku 82 let v neděli zemřel akademický malíř a člen Spolku výtvarných umělců Mánes Jiří Kaloč. Velkou část života prožil ve Vrbici na Rychnovsku. Tam v letech 1967 až 2006 z bývalé ruiny vybudoval...
V případu vykořisťování bezdomovců je pět poškozených, kauza míří k soudu
Kriminalisté podali krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové návrh na obžalobu dvou mužů, které viní z obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství. Podle spisu na Jičínsku...
Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci
Policie našla obě pohřešované školačky z Pardubicka. Vypátrala je v Hradci Králové, obě jsou v pořádku. Dívky ve věku 13 a 14 let odešly v úterý ze základní školy v Býšti a na odpolední vyučování ani...
Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?
Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...
Dvůr Králové bude v sevření dálnic, silnici přes sídliště mnozí odmítají
Dvůr Králové na Trutnovsku se ocitl v sevření vznikajících dálnic D11 a D35, po jejich dokončení se očekává strmý nárůst dopravy. Záměr kraje postavit v centru a přes sídliště po desetiletích novou...
Historii klavírů Petrof připomíná nová expozice, hudbu promění na obraz
V Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží v úterý otevřela nová trvalá multimediální expozice PETROF Museum, která propojuje historii, hudbu a moderní technologie. Ve dvou patrech přibližuje...
Párek recidivistů přepadával lidi v ulicích Hradce. Muže kvůli peněžence i zmlátili
Sedmadvacetiletý útočník v centru Hradce Králové brutálně napadl muže, kterému sebral peněženku, doklady a klíče. Jen o pár hodin dříve na jiném místě ve městě přepadl ženu, které vzal mobil. V obou...
Návrat dětí do opravené školy je ve hvězdách, soused se dál odvolává
Potíže s kolaudací rekonstruované základní školy v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové trvají. Přestože stavaři dokončili první část úprav v srpnu a přístavbu školní budovy v říjnu, nemůže město...
Olomouc - Hradec 1:7, při exhibici hostů se blýskl čtyřmi body Tamáši
Exhibiční výhrou si sváteční večer zpestřili hokejisté Hradce Králové. Na ledě Olomouce zvítězili v dohrávce 23. extraligového kola 7:1. Dvě branky a dvě asistence si připsal Alex Tamáši. Dva góly a...