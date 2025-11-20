Při pokusech na základní škole došlo k explozi, dvě děti jsou popálené

  15:23
Tři lidé se zranili při explozi během chemických pokusů na základní škole v Hradci Králové. Jednoho člověka zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti podle záchranářů transportoval vrtulník do popáleninových center v Praze a Brně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Připravujeme podrobnosti.

20. listopadu 2025  15:23

