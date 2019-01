Exnáměstek primátora Hradce má opět podmínku, musí vrátit 23 milionů

Malíř (VPM) byl náměstkem primátora pro rozvoj v letech 2002 až 2010 a obžalobu odmítá. Hradecký soud se případem zabývá už potřetí a nynější verdikt oproti loňsku o něco zpřísnil.

Soudce exnáměstkovi udělil trest tři roky vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky za zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný exnáměstek se proti němu odvolal a státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání.



„Soud má za to, že vina byla prokázána,“ řekl předseda senátu Miroslav Mjartan. Obžalovanému hrozilo až dvanáct let vězení, státní zástupce pro něho navrhl pět let vězení. Podle soudu ale nebyl důvod pro uložení nepodmíněného trestu.

V případu parkovacího domu v areálu bývalé mlékárny u hlavního vlakového nádraží obžaloba vinila Malíře z toho, že jako předkladatel ostatním členům rady města a zastupitelstva vědomě podával nepravdivé a zkreslené informace.

Jeho záměrem bylo podle obžaloby to, aby si Hradec Králové koupil parkovací dům, který budovala soukromá firma. Město za parkovací dům v roce 2010 zaplatilo 75 milionů korun, ale podle revizního znaleckého posudku byla obvyklá cena nemovitosti 41,6 milionu.

Královéhradecký soud rozhodoval o případu už potřetí. Poprvé mu ji vrátil Nejvyšší soud po dovolání nejvyššího státního zástupce, který nesouhlasil s tím, že Malíř byl původně osvobozen. Loni v únoru krajský soud uložil Malířovi trest 2,5 roku vězení s podmínkou na čtyři roky.

„Nebylo možné, abych projekt zmanipuloval a předložil městu. V takových případech rozhodovali jiní, já neměl žádnou pravomoc. Stavba měla dlouhou historii a vystřídalo se několik investorů,“ hájil se při loňském projednání před hradeckým soudem exnáměstek.

Nato odvolací vrchní soud předešlý rozsudek hradeckého soudu zrušil a vrátil věc zpět.