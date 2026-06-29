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Mladíkovi se z elektrokoloběžky začal valit hustý dým. Ještě stihl udělat důležitý manévr

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  10:37
Dým vycházející z elektrokoloběžky překvapil za jízdy mladíka na Náchodsku. Všiml si toho a seskočil. Během desítek sekund se stroj vzňal. Hasiči koloběžku uhasili a pak ji začali ochlazovat. Chladnout bude ještě několik dnů. Ocenili, že řidič zachoval v nebezpečné situaci chladnou hlavu.
Požár elektrokoloběžky v Olešnici u Červeného Kostelce (27. června 2026)
Požár elektrokoloběžky v Olešnici u Červeného Kostelce (27. června 2026)
Požár elektrokoloběžky v Olešnici u Červeného Kostelce (27. června 2026)
Požár elektrokoloběžky v Olešnici u Červeného Kostelce (27. června 2026)
7 fotografií

Stalo se to v horní části Olešnice u Červeného Kostelce. V místě za potokem tam vede obslužná silnička kolem čtyř domů, je tam i malá křižovatka s vyasfaltovaným vjezdem k jedné z usedlostí. Mladík volal na tísňovou linku v sobotu krátce před 18:50.

Na zveřejněném videu je vidět, jak jede podél jedné zahrady, přičemž ze stroje se už začalo kouřit. Mladík seskočil poblíž garáže, ještě chvíli koloběžku vedl, ale to už byl okolo hustý bílý dým. Další dění na kameře zakryla garáž. Podle hasičů byl řidič duchapřítomný a zabránil větším škodám.

„Řidič ještě před vznikem otevřeného plamenného hoření umístil koloběžku doprostřed vozovky tak, aby požár neohrozil okolní vozidla ani další majetek. Zároveň bez prodlení zavolal na tísňovou linku,“ uvedli krajští hasiči na sociálních sítích.

Poté elektrokoloběžku pohltily plameny, jednotky ji uhasily přenosným hasicím přístrojem.

Požár elektrokoloběžky vyhnal hosty z hotelu, žár poškodil i další vozítka

„Přestože již nedocházelo k hoření, kontrola termokamerou ukázala, že akumulátor stále vykazuje vysokou teplotu a dále se zahřívá a hrozí opětovné vznícení. Z tohoto důvodu byla elektrokoloběžka následně umístěna do vodní lázně, kde bude po několik dní bezpečně uložena do úplného vychladnutí akumulátoru,“ sdělili hasiči.

Vyšetřovatel určil, že příčinou vzniku požáru byla technická závada na akumulátoru – zkrat. Škoda činí na přibližně 15 tisíc korun.

Řidič podle hasičů reagoval správně. „Při jakémkoliv podezření na problém s baterií je důležité co nejdříve zastavit, vzdálit se od zařízení a přivolat pomoc,“ popsali.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Velkého Poříčí a dobrovolná jednotka z Červeného Kostelce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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