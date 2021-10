Mladík na koloběžce vjel přímo pod auto. Podobných nehod přibývá

„Jezdec na koloběžce (cyklista) jel po chodníku a následně vjel na přechod pro chodce bezprostředně před projíždějící vozidlo značky Škoda Octavia,“ popsala nehodu mluvčí policie Iva Kormošová a zdůraznila, že jezdec na koloběžce je cyklistou a tudíž řidičem nemotorového vozidla.



Osmnáctiletý koloběžkář skončil s lehkým zraněním v nemocnici. Nikdo jiný zranění neutrpěl, ani jeden z řidičů alkohol nenadýchal.

Policisté odhadli na octávii škodu na 20 tisíc a na koloběžce dva tisíce korun. Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření hradeckých dopravních policistů.

Nehod na koloběžkách přibývá

Dopravních nehod na koloběžkách a elektrokoloběžkách v poslední době přibývá, jen za poslední měsíc jich královéhradečtí policisté evidují pět.

„V letošním roce evidujeme na Hradecku již osm nehod za účasti koloběžek, z nichž dvě nehody se staly pod vlivem alkoholu (2,3 a 2,8 promile) a u šesti byl viníkem cyklista,“ vypočítala Kormošová.

U šesti nehod se jednalo o elektrokoloběžky. Pět cyklistů se střetlo s osobním autem a tři nezvládli řízení a z koloběžky spadli na komunikaci. Celkem šest cyklistů se naštěstí jen lehce zranilo.

Hradec Králové zaplnily koloběžky letos v létě, když ve městě začala fungovat byznys se sdílenými elektrokoloběžkami. Novinka se rychle chytla, ale místní si stěžují na nebezpečnou jízdu koloběžců i na povalující se stroje v ulicích.

20. července 2021

Až na druhý pokus schválil začátkem září Hradec Králové memoranda s novými provozovateli sdílených elektrokoloběžek, zpoplatní jim parkování. Avšak stále chybí zcela zásadní část - dohoda o stanovištích, kde mohou koloběžky parkovat. Právě absence souhlasu města se zřízením stanovišť nyní brání tomu, aby provozovatelé koloběžek Bolt a Lime v ulicích Hradce označili parkovací místa.



Policisté upozorňují, že i jezdec na koloběžce je řidič nemotorového vozidla a musí dodržovat pravidla silničního provozu. Nesmí jezdit pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek.

Dále jezdec na koloběžce nesmí jezdit po chodnících (kromě dětí do deseti let) a musí použít vyhrazený jízdní pruh, stezku nebo prostor pro cyklisty. Také nesmí přejíždět přechod pro chodce, musí slézt z koloběžky a jít pěšky. Koloběžkáři mladší 18 let musí použít přilbu.