S instalací prvních elektráren se začne ještě letos. Projekt má přinést úspory za energie a především větší podíl zelené elektřiny na spotřebě městských organizací. V první fázi se zapojí kromě magistrátu také koupaliště Flošna a dvanáct základních škol.

„Vlastně jen jedenáct, protože u jedné školy se vyskytly komplikace se střechou a museli bychom žádat o stavební povolení. Proto tam fotovoltaiku v první fázi stavět nebudeme,“ upřesňuje koordinátorka projektu Michaela Majerčáková z Technologického centra Hradec Králové.

Na rozjezd energetického společenství získalo město dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Jeho provoz zajistí technologické centrum a ročně má přijít na 700 tisíc korun. Zaplatit by se mělo z úspor za energie.

„Mělo by jít v součtu o jeden úvazek rozdělený mezi několik pracovníků. Administrativa by se měla zaplatit už v první fázi. Společenství bude generovat finance do fondu, z něhož se budou platit další investice nebo opravy,“ vysvětluje ředitel technologického centra Ondřej Zezulák.

Hradec Králové vypsal zakázku na první tři instalace minulý týden. Poptává elektrárny pro základní školy v Plotištích, Kuklenách a Habrmanově ulici s předpokládaným celkovým výkonem 102 kilowattpeaků. Instalace by měly začít na podzim. Brzy následují další soutěže na zbylých osm instalací. Náklady na jedenáct elektráren se odhadují na 25 milionů korun před započtením 40procentní dotace.

Dohromady mají elektrárny z první etapy za rok vyrobit asi 322 megawatthodin (MWh) energie, přičemž 173 MWh se spotřebuje přímo ve školách a asi 149 MWh poteče do sítě pro sdílení.

Elektrárny v první etapě Škola Roční spotřeba MWh Výkon FVE kWp ZŠ a MŠ PLOTIŠTĚ 48,044 42 MŠ KLÍČEK 38,056 41 ZŠ a MŠ NOVÝ HK (budova ZŠ) 37,487 34 ZŠ HABRMANOVA 33,071 43 MŠ ŠKROUPOVA 15,434 32 ZŠ a MŠ KUKLENY (MŠ Plačice) 10,083 17 ZŠ a MŠ NOVÝ HK (Na Biřičce) 7,444 13 ZŠ a MŠ ŠTEFCOVA (družina) 7,403 27,5 MŠ SLUNÍČKO (Hradecká) 6,981 20 MŠ ČTYŘLÍSTEK (Švendova) 25,735 23 MŠ KAMPANOVA (Albertova) 15,457 13 (odloženo) MŠ ÚPRKOVA 6,059 17 322,5

„Sdílená energie bude přenášena mezi objekty města od výrobců k odběratelům. Cena energie bude o 15 procent nižší než běžná vysoutěžená centrálním nákupem města. Společenství bude neziskovým spolkem, provozní zisk půjde do obnovitelných zdrojů nebo modernizace,“ říká náměstek hradecké primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

V první fázi mají být odběrateli magistrát a koupaliště Flošna. Podle analýzy, kterou si město nechalo vypracovat, jde o největší žrouty energie hned po dopravním podniku, jehož situace je komplikovanější. Jen na Flošně se v letních měsících, kdy solární elektrárny vyrábějí nejvíce a zároveň ve školách kvůli prázdninám odběr rapidně klesá, spotřebuje asi 100 až 115 MWh energie za měsíc.

„Fotovoltaika dává velký smysl, protože když je hezky a panely vyrábějí, je na Flošně vysoká návštěvnost a technologie jedou naplno. Finančně to však tak výhodné není. Úspora 15 procent není tak závratná. Budeme však (za elektřinu) platit městu, které nám peníze vrací v příspěvku na provoz,“ říká ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová.

Zapojení odběratelé musí dál platit distribuční poplatky, protože sdílení používá veřejnou síť, ale částku za silovou elektřinu budou odvádět na účet energetického společenství. To pak z nashromážděných peněz postaví další elektrárny, čímž město ušetří. O určení, kam sdílená elektřina poteče, se postará technologické centrum.

„Výrobci i odběratelé budou mít chytré elektroměry, které měří výrobu a spotřebu každých 15 minut. V první fázi to může být tak, že polovina škol bude zásobovat Flošnu a druhá magistrát, ale do budoucna bude klíč složitější,“ připouští Majerčáková.

Prošli většinu městských střech

Hradec si nechal udělat analýzy střech na většině budov. V první fázi odborníci prověřili 70 objektů, hodnotili velikost případné instalace, technický stav, orientaci vůči slunci i možnosti připojení. Objekty rozdělili do tří kategorií. S první se začíná, u další se elektrárna nevyplatí a největší skupina vyžaduje další investice.

„Jsou na nich potřebné úpravy jako rekonstrukce střechy či zateplení objektu, nebo se čeká, až skončí udržitelnost po dřívější rekonstrukci, aby město nepřišlo o záruku. Jinde jde o větší stavbu, která už vyžaduje povolení,“ vysvětluje koordinátorka.

V první fázi půjde o elektrárny bez vlastních baterií, protože školy většinou nepotřebují mnoho energie ve večerních a nočních hodinách. U větších se však už s bateriemi počítá. Společenství by se mohlo zapojit i do služeb flexibility sítě.

„Uvažujeme o rozšíření na další objekty, kromě škol třeba o kulturní zařízení, bazény, ale také o firmy nebo společenství vlastníků bytů,“ plánuje Řádek.

Naopak se zapojením dopravního podniku se zatím nepočítá. Největší odběratel elektřiny ve městě má totiž specifické potřeby. Kromě provozu trolejbusové dopravy spotřebuje velké množství elektřiny v noci pro nabíjení elektrobusů. Sdílená elektřina se však musí spotřebovat ve stejné chvíli, kdy dochází k její výrobě.

„Město při společném nákupu soutěží 13 tisíc GWh energie, z toho 6 800 GWh je jen pro nás. Kdybychom chtěli nabíjet elektrobusy, museli bychom vybudovat obří baterie, které by se zaplatily až za 18 let, a to je daleko za hranicí jejich životnosti,“ vysvětluje ředitel Dopravního podniku Hradce Králové Zdeněk Abraham.