Hradec ustál koncerty Eda Sheerana, mrzely jen dlouhé odjezdy z letiště

Ve velkém testu přesto pořadatelé z Parku 360 uspěli. Navíc takto velkou a náročnou show pro sobotních 50 tisíc a nedělních 41 tisíc fanoušků organizovali premiérově.

„Teď se mi odvalil velký kámen ze srdce. Můžeme říct, že jsme dokázali přivézt světovou hvězdu a vše šlo dobře,“ oddechl si Michal Thomes, šéf pořadatelské agentury Ameba Production, která v areálu na letišti od roku 2007 každoročně chystá festival Rock for People.

Větší komplikace kvůli unikátnímu hudebnímu víkendu nezaznamenala policie, zdravotníci ani dopravní podnik.

„Ukázalo se, že město na to má a byla by škoda ten obrovský potenciál nevyužít. Samozřejmě by to nešlo bez profesionální práce všech složek a institucí, zkrátka obrovské poděkování za koordinaci všech zúčastněných. Sobotní odjezd sice zkomplikovala bouřka, ale už před jednou hodinou ráno bylo letiště prázdné. To bylo až nad plán. Těším se, kdo přijede příště,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Největší obavy panovaly právě z dopravního kolapsu. Ten se však při příjezdu na parkovací plochy pro až 15 tisíc aut naštěstí nekonal. S odjezdem už to bylo horší, auta stála až dvě hodiny v koloně, ale desítky policistů v okolí letiště i na kritických křižovatkách udržely relativně plynulý provoz.

„Doprava při nájezdech fanoušků byla plynulá, jen okolo 16. až 17. hodiny se občas na příjezdových trasách tvořily kolony. Oba odjezdy z koncertu byly sice pomalé, trvaly asi tři hodiny, ale jinak bez větších komplikací,“ sdělila mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Facebookový profil festivalu Rock for People přesto ještě v sobotu večer a v neděli ráno zaplavily kritické příspěvky, že především odjezdy autem byly nekonečné. Odcházející fanoušci se pletli mezi auty, do toho přišla bouřka a spustil se vydatný liják. Řidiči se třeba hodinu a půl nehnuli z místa.

Mnohým také vadily dlouhé fronty u stánků na jídlo a v některých místech i dlouhé fronty na toalety. Přitom najíst se jinde než na festivalu nebylo možné, protože kdo jednou vkročil do areálu, nemohl až do konce akce areál opustit a znovu se do něj vrátit.

„Byla jsem jak na sobotním, tak i nedělním koncertě. Dva naprosto odlišné zážitky. Na Edovi v sobotu mnohem více lidí. Fronty dlouhé a nechtěla jsem přijít o nic, takže na pití a záchod jsem čekala vždy v přestávce mezi koncerty, a to bylo velké špatné. Ale nestěžovala jsem si, počítala jsem s tím, takže jsme se najedli, ještě než jsme jeli na koncert. Domů jsme odjížděli autem a hodinu a tři čtvrtě jsme seděli v autě na parkovišti a ani se nehnuli z místa. Do Prahy jsme dorazili ve dvě ráno. V neděli, poučena ze soboty, jsem věděla, při kterých písničkách si můžu dovolit odskočit, takže na záchod a pro pivo jsem šla během koncertu a stihla jsem to vždy během jedné písničky. Stáli jsme u tribun, které byly blízko vstupu, takže po konci koncertu jsme byli za minutu za branami areálu. Přišli jsme k autobusům, okamžitě sedli do prvního, co tam byl, do minuty odjeli a v Praze jsme byli o půlnoci,“ zhodnotila na Facebooku víkend na Edu Sheerenovi uživatelka Táňa.

Kyvadlové autobusy odvezly asi 50 tisíc lidí

Jiní si zvládnutí extrémního provozu chválili. „Doma jsme byli za deset minut. Doprava fungovala na ty masy pěších, aut, autobusů a taxi celkem v pohodě. Projeli jsme Pouchovem a vyhnuli se křižovatce u OBI. Tam to prý trochu vázlo, ale nic tragického. I městem se dalo projet bez velkého zdržení plynule. Vetší nápor asi přišel později, ale odbavit 50 tisíc návštěvníků plynule se nedá očekávat,“ uvedla například Soňa Kejzlarová.

Velkou pohotovost měl i dopravní podnik. Zřídil dvě mimořádné linky MHD a nakonec se popasoval i s hromadným odjezdem mnoha stovek návštěvníků v bouřce. Společnost uvedla, že po oba dny odvezla kolem 50 tisíc lidí, do akce nasadila 25 autobusů, ty najely kolem pěti tisíc kilometrů.

„První spoje vyjížděly už před polednem a končily přibližně po jedné hodině ranní,“ sdělil náměstek primátorky Miroslav Hloušek, do jehož gesce spadá doprava včetně Dopravního podniku města Hradce Králové.

Zdravotníci sice během obou dnů v Parku 360 ošetřili přes tři stovky diváků, ale většinou to byly drobnosti, například bodnutí hmyzem nebo dehydratace.

Několik měsíců se na akci pečlivě připravoval speciální dopravní štáb složený z odborníků z magistrátu města, hradecké městské policie, Policie České republiky a pořadatelského týmu Ameba Production. Řízení dopravy přes tento štáb fungovalo nonstop už od začátku akce. Policie měla osm stanovišť, strážníci pak dalších pět. Všichni se starali o dopravu, dohlíželi na dodržování opatření.

Řidiči nerespektovali dopravní značení

Město náporu návštěvníků přizpůsobilo inteligentní dopravní systém se speciálním řízením křižovatek, které funguje v Hradci od jara loňského roku.

„V dopravním štábu jsme využívali data a kamery z IDS, abychom nastavili nejefektivnější signální plány a doprava mohla být plynulejší. Díky živému přenosu kamer tak byla akceschopnost týmu velmi rychlá. Vedle toho jsme pracovali s daty z aplikací Google Maps a Waze. Na místě byl k dispozici i speciální dron, který situaci monitoroval. Samozřejmostí byly i kamery v areálu, díky kterým mohl dopravní štáb situaci okamžitě vyhodnotit,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek.

Prioritou dopravního štábu bylo zajistit hladkou přepravu pro návštěvníky, kteří dorazili pěšky nebo městskou hromadnou dopravou, která často navazovala na vlakové spoje. Štáb se také staral o bezpečný a plynulý výjezd vozidel s parkovacími místy v areálu letiště, kam jich za oba dny dorazilo téměř 14 tisíc.

Některé komplikace podle hradecké radnice způsobovali řidiči, kteří přijížděli k letišti pouze vyložit a naložit návštěvníky. To se projevilo zejména během sobotní noční bouřky, kdy někteří řidiči nerespektovali dopravní značení a vjížděli do zakázaných zón.

V důsledku toho vznikl na několika místech přetlak, který zpomalil mimořádnou kyvadlovou dopravu i výjezd vozidel z parkovacích míst. Situaci se však podle vedení města podařilo vyřešit a poslední auta opouštěla areál letiště v sobotu kolem půl druhé v noci, v neděli přibližně o dvacet minut dříve.