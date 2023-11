Zastupitelstvo ve Dvoře trvalo 15 minut, místostarosta pokus o odvolání ustál

Pro vyvolání schůze mimořádného zastupitelstva by opozici stačilo sedm podpisů, k prohlasování jejího programu však v jednadvacetičlenném zastupitelstvu potřebovala nadpoloviční většinu. Avšak k opozici, která ještě před hlasováním o programu navrhla další čtyři body týkající se především městských investic, se nikdo další nepřidal. Koalice ani neumožnila diskusi.

„Hon na čarodějnice“

„Vůbec se nebráním diskusi, ale velmi se bráním, aby někdo tímto způsobem svolával zastupitelstvo s jedním bodem, který je ještě fušérsky podaný. V prosinci je řádné zastupitelstvo, kde to všechno můžeme probrat. Dnes by to byl hon na čarodějnice,“ řekl starosta Jan Jarolím (ANO).

Opozice není spokojena s prací místostarosty Jana Helbicha, který má na starosti investice a dotace. Vyčítá mu hromadění projektů, absenci priorit, přílišné spoléhání na dotace nebo špatnou komunikaci. Nespokojenost vyvrcholila po zamítnutí dotace 371 milionů korun na revitalizaci bývalé Mayerovy továrny.

Úterní jednání trvalo sotva patnáct minut. O jednotlivých bodech navržených opozicí hlasovali zastupitelé zvlášť. Jak se je nedařilo prosadit na program schůze, rostla i frustrace diváků, kterých se na dvorské poměry sešlo v Hankově domě hodně. Z publika se ozýval pískot i hlasité povzdechy. „Hanba! To už si děláte srandu! To snad není možný!“ pokřikovali lidé na zastupitele.

Pro opozici bylo bleskově ukončené jednání zklamáním. „To, že zastupitelstvo ani nemohlo proběhnout, je projevem naprosté arogance moci současného vedení nejen vůči opozici, ale především vůči občanům města. Nic nevzdáváme, budeme pracovat dál. Soustředíme se na jednotlivé projekty a budeme usilovat o to, aby pro město dávaly smysl,“ uvedla zastupitelka Linda Harwot (DKoalice).

Jan Bém úterní zastupitelstvo označil za prohru koalice: „Myslím si, že to koalice projela. Měli nechat proběhnout diskusi. Body, které jsme navrhovali, zařadíme na prosincovém zastupitelstvu.“

„Nic jsme neukradli“

Dvůr Králové nezískal 371 milionů na revitalizaci někdejší Mayerovy továrny z Národního plánu obnovy kvůli nesplnění jedné z podmínek dotačního programu. Jako první o tom informovala MF DNES.

„Žádost nesplňuje podmínky nařízení vlády. Podle předložené projektové dokumentace revitalizace činí přesah nové stavby mimo půdorys odstraněné stavby více než pět procent zastavěné plochy odstraněné stavby,“ řekla Karolína Smetanová, ředitelka komunikace Státního fondu podpory investic.

Podle Jana Helbicha, který je místostarostou od roku 2015, město nechybovalo. Zpracování dotační žádosti zadalo odborné firmě. „Vše jsme také konzultovali s garantem z ministerstva, který nám potvrdil, že podávaná dotační žádost je v pořádku. Je otázkou, jak je možné, že osm z deseti žádostí v této výzvě neprošlo,“ argumentoval Helbich.

Místostarosta odmítá kritiku za hromadění projektů. Kromě Mayerovy továrny Dvůr Králové připravuje několik investic za desítky až stovky milionů korun - revitalizaci autobusového nádraží, rekonstrukci bývalé spořitelny, kam chce přestěhovat knihovnu, modernizaci fotbalového stadionu nebo stavbu ekocentra Hájenka.

„Nic jsme neodnesli ani neukradli, jak někteří naznačují. Postupujeme naprosto korektně v souvislosti s rozhodnutími rady a zastupitelstva, strategickým plánem a rozpočtem města. Pokud chcete stavět a žádat o dotace z veřejných peněz, musíte mít na jakoukoliv investici nejprve projekt,“ upozornil.

V posledních dnech naopak radnice informovala o několika dotačních úspěších. Na rekonstrukci budovy čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka, kde bývalo infocentrum, získalo město 55 milionů korun. Na stavbu úseku Labské cyklostezky ze Stanovic do Žirče za 27 milionů dostane z Evropské unie 20 milionů. Stejně tak má radnice příslib na více než šedesátimilionový příspěvek na přestavbu autobusového nádraží.