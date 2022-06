Dvůr Králové má plán, jak zkrotit velkou vodu. Bude stát stovky milionů

Pokud by se Dvoru Králové podařilo realizovat opatření, která navrhuje připravovaná studie, bude mít šestnáctitisícové město podle všeho po problémech s povodněmi. Základem je soustava železobetonových zdí v centru města. Státní podnik Povodí Labe opatření podporuje, realizovat se však budou pouze za podmínky, že na ně investor sežene dotace.

Řeka protéká centrem Dvora Králové, nemovitosti na Benešově nábřeží a přilehlých ulicích se nacházejí v záplavové oblasti. V roce 2000 se na město valila stoletá voda, průtok tehdy dosáhl 385 metrů krychlových za sekundu, záplavy ohrozily víc než 500 objektů a přes tři tisíce obyvatel.

Polder se už staví Jedno poměrně zásadní protipovodňové opatření se v katastru Dvora Králové už buduje. Povodí Labe začalo na jaře stavět suchou nádrž na místě bývalého rybníka v městské části Žireč. Polder po dokončení pojme více než 166 tisíc metrů krychlových vody. Zemní hráze budou v nejvyšším bodě dosahovat téměř čtyř metrů, celková délka hrází bude 766 metrů.

„V místě zemníku vzniknou v rámci náhradní výsadby tři neprůtočné tůně a obnoveny budou melioračních drény,“ uvedla mluvčí Povodí Labe. Stavba nádrže za 26 milionů korun potrvá dva a půl roku.

Dvůr Králové je jednou z nejvíce povodněmi ohrožených lokalit ve správním území Povodí Labe a také jednou z posledních významných lokalit, kde ještě nebyla realizace protipovodňových opatření zahájena.

Stěžejním nástrojem, které má podle studie rozlití řeky při povodni zabránit, je linie železobetonových zdí po obou březích Labe. Výška navrhované bariéry se pohybuje od 70 do 160 centimetrů. Například na Benešově nábřeží by kopírovala výšku stávajícího zábradlí vedoucího podél cyklostezky, na druhé straně by chránila tovární areál textilky Juta. Zamýšlený systém protipovodňových zdí dosahuje celkové délky čtyř kilometrů.

Pokud by se opakovaly záplavy z roku 2000, mělo by je centrum Dvora Králové díky tomu přečkat bez problémů.

„Stávající koryto Labe má kapacitu na zhruba dvacetiletou povodeň,“ uvedl Martin Pavel ze společnosti Sweco, která studii proveditelnosti pro město zpracovává. Systém protipovodňové ochrany by mělo v některých místech doplnit mobilní hrazení.

Z lávky je při povodních špunt

Klíčový bodem je rekonstrukce staré lávky u atletického stadionu. „Během povodní se z ní stává významný špunt a překáží při velkých průtocích. Lávka je nebezpečná, velká voda ji navíc dál poškozuje. Z pohledu protipovodňové ochrany by to mělo být první opatření, které se bude realizovat,“ myslí si Pavel.

Smysluplným řešením je podle odborníků lávka se zdvihací mostovkou, která se při povodních o několik decimetrů zvedne. Hned několik takových lávek má po zkušenostech s ničivými záplavami Chrastava na Liberecku.

Autoři studie zároveň navrhli pět lokalit pro zpřístupnění a rekreační využití Labe.

„Mohou se realizovat nezávisle na protipovodňových opatření. A platí to i naopak,“ poznamenal Martin Pavel. Nad čističkou odpadních vod by mohla vzniknout přístupová rampa pro vodáky, možnost vybudovat náplavku se schodištěm se nabízí u továrny Juta na nábřeží Jiřího Wolkera. Studie počítá s kaskádou a opevněním břehů na Slovanech nebo s vytvořením biotopu na pravém břehu řeky u Pušova splavu.

Realizaci opatření tvůrci studie odhadují na stovky milionů korun. Studie by měla být kompletně hotová během června.

„Pokud by se opatření měla realizovat v celém rozsahu, tak je to obrovská částka a bez pořádné dotace to nepůjde,“ řekl starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO), který by byl rád, kdyby se podařila realizovat alespoň část opatření. „Bude záležet na tom, jestli a za jakých podmínek dotace budou vypsány. Prioritou by měla být lávka přes Labe u stadionu,“ dodal.

Studii už má na stole Povodí Labe, státní podnik návrh podle mluvčí Hany Bendové podporuje. „V případě, že město jako navrhovatel opatření splní všechny podmínky pro zařazení akce do dotačního programu, jsme připravení stát se žadatelem o dotaci a investorem protipovodňových opatření,“ sdělila Hana Bendová.