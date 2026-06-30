Opilý muž málem umlátil jiného. Policie nakonec obvinila i svědka

K incidentu došlo v noci ze 17. na 18. května na veřejně přístupném místě u čerpací stanice. Muž dosud vedený jako svědek je již několik dnů obviněn ze spáchání přečinu neposkytnutí první pomoci.
„Kriminalisté obvinili muže, který byl na místě činu a který viděl závažnost způsobeného zranění u poškozeného, a i přesto nepřivolal potřebnou kvalifikovanou lékařskou pomoc,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová. Muži hrozí dva roky vězení.
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Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil
Útočník a oběť se patrně znali a měli mezi sebou rozepře. Osmatřicetiletý muž při konfliktu málem přišel o život. Podle policie ho útočník zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho napadl znovu. To už poškozený upadl na zem a vážně se poranil na hlavě, šlo mu o život. Starali se o něj záchranáři, muž podstoupil akutní operaci.
Devětadvacetiletý útočník už od května čelí stíhání za ublížení na zdraví a výtržnictví. Hrozí mu trest od dvou do osmi let vězení. Již dříve byl za podobné násilné jednání pravomocně odsouzen.