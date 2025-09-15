Dvůr Králové tlačí opilce od marketů, Trutnov zakázal popíjení v centru

Tomáš Plecháč
  8:55
Podkrkonošská města přitvrzují proti pití alkoholu na veřejnosti. Trutnov nedávno rozšířil oblasti, kde se nesmí popíjet, v podstatě na celé centrum. V létě zpřísnil vyhlášku také Dvůr Králové nad Labem. Je tam velká koncentrace obchodních center, u nichž se srocují popíjející lidé.
Dvůr Králové aktualizoval vyhlášku z roku 2017. Největší změnou je rozšíření okruhu u autobusových zastávek a u obchodů, kde se prodává alkohol, ze 30 na 100 metrů. Největší koncentrace opilců je právě kolem trafik a supermarketů.

„Nově definovaná vyhláška reaguje na podněty občanů i na potřebu přesnějšího vymezení míst, kde je pití alkoholu nežádoucí. Opatření má pomoci udržet veřejný pořádek a bezpečné prostředí ve městě,“ uvedl dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).

Stometrový okruh se zákazem konzumace alkoholu dosud platil u škol, dětských hřišť, zdravotnických zařízení a kostelů. U autobusových zastávek a prodejen, jejichž sortiment zahrnuje alkohol, to doteď bylo jen 30 metrů, což se ukázalo jako nedostačující.

Výstavní skříní Dvora Králové v tomto ohledu je Denisovo náměstí, okolí trafiky u mostu Jana Opletala je místem, kde party popíjející lahvové pivo i tvrdý alkohol vysedávají nejčastěji. „Dělají nepořádek a způsobují i problémy v dopravě,“ upozorňuje ředitel městské policie Jan Štípek.

Stometrový okruh platí ve městě u všech prodejen, kde se prodává alkohol. Právě tam se nejčastěji shromažďují popíjející.

„Často je to spojené s potyčkami, žebráním a obtěžováním veřejnosti. Je to jeden z problémů, se kterými se v poslední době setkáváme častěji,“ přiznává ředitel.

Zároveň přibývá stížností obyvatel, kteří se kvůli nevhodnému chování popíjejících bezdomovců a dalších na policii obracejí. „Vyhláška je účinný nástroj, jak je budeme moci dostat z míst, kde se koncentruje nejvíc lidí,“ poznamenává ředitel.

Další oblíbeným místem pro alkoholové dýchánky je obchodní centrum s Penny marketem a trafikou na Benešově nábřeží, posedávají na parkovišti i na lavičkách u domu pro seniory. Také odsud strážníci díky upravené vyhlášce mohou popíjející vykázat a případně pokutovat.

„Před trafikou postávají každou chvíli, většinou dva až tři. Chodím sem na nákup dvakrát týdně, nevšímám si jich. Když po mně nic nechtějí, je mi to jedno, ale chápu, že to někomu může vadit. Jeden čas chodili víc k Bille, tam otravovali a chtěli peníze,“ říká na parkovišti František Šubrt, zatímco do auta nakládá nákup.

Už vyhláška z roku 2017 zakazovala konzumaci alkoholu v celém širším centru Dvora Králové na pravém břehu Labe, včetně největšího parku Schulzových sadů či sportovního stadionu pod Hankovým domem. Nově se oblast rozšířila o vznikající obchodní centrum na místě bývalého areálu strojírenské firmy Karsit v ulici 17. listopadu.

Deset místních, ale přibývají cizinci

Podle ředitele městské policie počet osob, které popíjejí před markety a svým chováním vzbuzují pozornost, není příliš velký. „Jsou to známé firmy, je jich asi deset, ale začínají k tomu přibývat agenturní pracovníci i cizinci,“ uvádí Jan Štípek.

V místech, kde jsou obchody, mají sociálně slabší větší šanci, že vyžebrají drobné na alkohol. V patnáctitisícovém Dvoře Králové je šest supermarketů, naposledy otevřel Lidl na Benešově nábřeží.

Obchodní centrum v někdejší textilce Tiba Zálabí doplní další dvě budovy s osmi prodejnami. Dvorská vyhláška se jako v jiných městech nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, na akce pořádané městem a na ty, jež mají výjimku z vyhlášky o nočním klidu.

Vyhláška pomáhá, říká šéf strážníků v Trutnově

Čím dál nižší toleranci k pití na veřejnosti má i sousední Trutnov, kde od června platí upravená vyhláška. Město už loni konzumaci alkoholu vystavilo stopku na Jiráskově a Lipovém náměstí, na dětských hřištích a v blízkosti škol.

Od letošního léta omezení platí téměř v celém centru třicetitisícového města. Vyhláška zakazuje popíjení v Benešově ulici, v části Kožešnické, na náměstí Horníků, v historickém centru, na pěší zóně, na Horní a Dolní promenádě, na nábřeží Václava Havla, na autobusovém nádraží, na náměstí Republiky i Malém náměstí.

Město úpravou vyhlášky reagovalo na podněty obyvatel, kteří si stále častěji stěžovali na nevhodné chování bezdomovců a narkomanů. Z centra po změně vyhlášky z velké části vymizeli. Městská policie vybrané lokality kontroluje několikrát denně, na autobusovém nádraží nebo Horní promenádě pomáhá i kamerový systém.

„Zavedení zón se ukázalo jako efektivní nástroj, kterým lze bojovat s negativními průvodními jevy při konzumaci alkoholu na veřejnosti. Patří mezi ně hlavně znečišťování veřejného prostranství, narušování občanského soužití, stoupající míra agresivity a neblahý dopad na možný zdravý vývoj mládeže,“ hodnotí změnu ředitel trutnovské městské policie Radek Svoboda.

Premium

Aktivista a bývalý náměstek primátora Hradce Králové Martin Hanousek (Zelení) polepil oranžovou páskou novou zastávku autobusů v okrajové čtvrti Rusek. Reaguje tak na údajnou netečnost městských...

12. září 2025  12:18

Tříletý hoch si sám vyjel autobusem. Ven se mu nechtělo, pomohla slíbená zmrzlina

Tříletý synek se ztratil své matce v Hradci Králové. Policisté po něm začali pátrat. Naštěstí si brzy v jednom městském autobusu cestující všimli, že s nimi jede i osamocené dítě, a upozornili...

12. září 2025  10:27

