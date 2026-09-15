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Z modernizace stadionu ve Dvoře Králové zatím sešlo, kasa je prázdná

Tomáš Plecháč
  10:25

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Městský stadion pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem | foto: Vizualizace: Sportovní projekty

Rekonstrukce letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku se odkládá na neurčito. Kvůli finanční krizi města zastupitelé na poslední schůzi zrušili výběrové řízení. Padesát let starou tribunu se šatnami a zázemím pro sportovce měla nahradit novostavba, počítalo se také s rekonstrukcí fotbalového trávníku.

Město už podruhé v letošním roce muselo navýšit kontokorent, tentokrát na 125 milionů, aby mělo z čeho platit investiční a provozní výdaje. Do tendru, který radní v létě vyhlásili, se přihlásily čtyři firmy. Nejnižší nabídku 138 milionů korun nabídl Strabag.

Rada města mohla vítěze soutěže schválit už v srpnu, ale nenalezla většinu a konečný verdikt chtěla nechat na zastupitelstvu.

„Rozhodnout o výběrovém řízení je v pravomoci rady, ale nenašli jsme jednoznačnou shodu. Přišlo mi čistší, aby o tom rozhodlo až nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb, podle finančních možností města,“ vysvětlil starosta Jan Jarolím (ANO).

Městský stadion pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem
Městský stadion pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem potřebuje rekonstrukci, tribuna je padesát let stará. (srpen 2026)
Mladší přípravka na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem (září 2026)
Městský stadion pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem
4 fotografie

Tento bod se na programu zářijového jednání proto vůbec neobjevil. Místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník) ze Síly Dvora, která je součástí koalice s milionů tím ANO, však v úvodu schůze získal podporu pro zařazení návrhu na zrušení výběrového řízení. V deset hodin večer pro něj hlasovalo 13 z 19 zastupitelů, pouze tři byli proti a tři se zdrželi.

Propad daňových příjmů

Schválit tak nákladnou investici v situaci, kdy město čelí dramatickému propadu daňových příjmů a má rozpracováno několik velkých projektů, by podle místostarosty bylo neodpovědné:

„Zrušit výběrové řízení je nejméně rizikovou cestou. Bude možné se k projektu vrátit, až se finanční kondice města zlepší.“

Zároveň argumentoval tím, že lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkou na rekonstrukci stadionu, končí v listopadu. Výsledek tendru by s největší pravděpodobností schvalovalo nové zastupitelstvo až v prosinci.

„V takovém případě by se smlouva mohla podepsat nejdříve v únoru a práce by se tak prováděly až s ročním zpožděním. To by mohlo být důvodem k úvahám o ovlivnění rovného přístupu, protože budou existovat firmy, které se soutěže neúčastnily, jelikož v námi avizovaných termínech neměly kapacity,“ připomněl Šturma.

Dvoru Králové meziročně poklesly daňové příjmy o víc než 40 milionů korun. Město navíc realizuje několik velkých investic: rekonstrukce bývalého infocentra na náměstí T. G. Masaryka, úpravny vod, dopravního terminálu a stavbu kanalizace ve Verdeku. Jejich celkový rozpočet překračuje 300 milionů. Také proto zastupitelé na zářijové schůzi schválili navýšení kontokorentu ze 75 na 125 milionů korun.

Rozhodly hlasy opozice

Pro zrušení výběrového řízení hlasovali dva koaliční zastupitelé Síly Dvora i celá opozice.

„S ohledem na rozpočtové vyhlídky v příštích letech tento projekt není proveditelný,“ řekl opoziční zastupitel Radan Černý (nestraník, Sportovci pro Dvůr).

„Stadion rekonstrukci potřebuje, ale takto velkou stavbu není možné do podzimu 2028 stihnout,“ uvedla Marta Pešková Staníková (nestraník, DKoalice).

Rozjet další velkou investici nedoporučil ani vedoucí odboru rozpočtu a financí Martin Plecháč: „V současné chvíli to není vhodné. V příštím roce, který je naplněn stávajícími akcemi, a pravděpodobně ani v přespříštím roce to z finančního hlediska není realizovatelné.“

Způsobem, jak město může vylepšit ekonomickou kondici, je podle něj v příštích letech sestavovat minimálně vyrovnané rozpočty.

První studii na modernizaci stadionu Dvůr Králové zadal v roce 2021. O tři roky později rada schválila metodu Design & Build, při které zhotovitel zajišťuje stavbu i kompletní projektovou přípravu. Vypsání výběrového řízení letos v červnu prohlasovali radní ANO, kteří mají v sedmičlenné radě většinu.

„Po padesáti jedna letech od otevření si stadion zaslouží, aby se s ním už něco udělalo,“ uvedl radní Luděk Krýza (nestraník, ANO).

Do veřejné soutěže se přihlásili čtyři uchazeči, nejnižší nabídku 138 milionů korun podala společnost Strabag. Harmonogram předpokládal zahájení projekčních prací letos v létě a dokončení celé stavby na podzim 2028.

Katastrofální podmínky

Projekt počítal s demolicí stávající tribuny a se stavbou nového objektu s kapacitou 310 diváků, ve kterém bude deset šaten pro fotbalisty, atlety, trenéry a rozhodčí, dvě klubovny, kanceláře, sklady, regenerace a občerstvení. Zároveň mělo dojít k obnově travnatého hřiště včetně drenáže a závlahy, dále k rekonstrukci schodiště a bezbariérovému propojení sportoviště s náměstím Václava Hanky.

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Stadion pod Hankovým domem slouží fotbalistům, atletům, školám i veřejnosti bez velkých změn od poloviny 70. let. Přírodní trávník je jediným plnohodnotným fotbalovým hřištěm v patnáctitisícovém městě, na kterém se mohou hrát soutěžní utkání.

„Podmínky, ve kterých naši sportovci a trenéři působí, jsou katastrofální. Odklad rekonstrukce znamená další roky ve starých šatnách a na nevyhovujícím hřišti v areálu, který už dávno neodpovídá potřebám města. Zrušení výběrového řízení žádný problém nevyřeší,“ zdůraznil Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové nad Labem, jenž dvorský fotbal podporuje 25 let.

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