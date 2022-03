Kamarádi se nepohodli u šipek, po ráně pěstí skončil jeden v bezvědomí

„Trutnovští kriminalisté ve středu zahájili trestní stíhání 33letého muže, kterého jsme obvinili ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví,“ upřesnila mluvčí policie Šárka Pižlová.

K incidentu mezi kamarády došlo v pondělí po 17. hodině v jednom bytě ve Dvoře Králové nad Labem. Muži spolu nejprve popíjeli alkohol na chodbě domu a pak se přemístili do pokoje, kde ještě společně s dalším mužem hráli šipky.

Při hře mezi nimi ale došlo ke slovní rozepři, která vyvrcholila úderem pěstí do hlavy.

„Poškozený 46letý muž po nečekaném napadení narazil hlavou na hranu zárubní dveří a sesunul se na zem, přičemž ztratil vědomí a zároveň i životní funkce,“ popsala mluvčí policie.

Útočník byl již mnohokrát trestaný

Útočník z místa odešel pryč. První pomoc poškozenému poskytli nejprve osoby v bytě a poté i přivolaní policisté. Záchranářům se podařilo jeho životní funkce obnovit a letecky zraněného muže transportovali do nemocnice v Hradci Králové.

Trutnovští kriminalisté hned druhý den ráno ve Dvoře Králové nad Labem zadrželi 33letého útočníka. Jedná se o muže, který má již 11 záznamů v rejstříku trestů, brány věznice opustil naposledy minulý rok v listopadu a v současné době není nikde trvale zaměstnaný.

Policejní komisař k rukám státního zástupce zaslal podnět na vzetí obviněného do vazby, což ve čtvrtek odpoledne soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhán vazebně. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 3 do 10 let.