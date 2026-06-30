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V hořícím autoservisu bouchaly spreje s barvami, jeden hasič se přehřál

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  10:02
Hasiči zasahující u požáru autoservisu ve Dvoře Králové se museli vyrovnat s...

Hasiči zasahující u požáru autoservisu ve Dvoře Králové se museli vyrovnat s horkým počasím. (29. června 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Požár zasáhl vnitřek haly autoservisu ve Dvoře Králové. (29. června 2026)
Požár zasáhl vnitřek haly autoservisu ve Dvoře Králové. (29. června 2026)
Hasiči zasahující u požáru autoservisu ve Dvoře Králové se museli vyrovnat s...
Požár zasáhl vnitřek haly autoservisu ve Dvoře Králové. (29. června 2026)
9 fotografií
Rozsáhlý požár zachvátil v pondělí halu autoservisu ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Vyjelo k němu osm hasičských jednotek. Patrně kvůli horkému počasí a přehřátí se museli o jednoho z hasičů postarat zdravotničtí záchranáři. Škoda se odhaduje na nejméně 3 miliony korun.

Hasiči se dozvěděli o požáru v autoservisu a pneuservisu v Zátopkově ulici v 11:34. I když se objekt nachází blízko hasičské stanice a první jednotka dorazila za necelé tři minuty od vyhlášení poplachu, uvnitř haly už šlehaly plameny a zpod střechy, oken i vrat vycházel hustý kouř.

Zevnitř budovy se ozývaly rány, podle hasičů šlo pravděpodobně o výbuchy sprejů s barvami.

„Od počátku zásahu byly nasazeny čtyři útočné proudy. Hasiči se nejprve zaměřili na hasební zásah z vnější strany objektu a současně ochlazovali přilehlé budovy, aby zabránili dalšímu šíření požáru,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda.

Hasiči zasahující u požáru autoservisu ve Dvoře Králové se museli vyrovnat s horkým počasím. (29. června 2026)
Požár zasáhl vnitřek haly autoservisu ve Dvoře Králové. (29. června 2026)
Požár zasáhl vnitřek haly autoservisu ve Dvoře Králové. (29. června 2026)
Hasiči zasahující u požáru autoservisu ve Dvoře Králové se museli vyrovnat s horkým počasím. (29. června 2026)
9 fotografií

Jakmile byl na místě dostatek jednotek s vybavením a hasební vodou, zasahující vstoupili také dovnitř haly. Požár lokalizovali přibližně 45 minut od příjezdu první jednotky na místo. V průběhu zásahu hasiči z objektu vynesli tlakové lahve a dvě svařovací soupravy, které následně ochlazovali a zajistili,“ řekl mluvčí.

Příčinou vzniku požáru a hodnotou uchráněného majetku se hasiči dosud zabývají.

Na místě zasahovaly profesionální jednotky ze Dvora Králové, Jaroměře a Trutnova a dále dobrovolné jednotky z Choustníkova Hradiště, Žirče, Hajnice, Bílé Třemešné a Verdeka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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