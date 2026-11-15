Motivem činu měl být podle policie majetkový prospěch. Mladistvý se k činu přiznal, vyšetřovatel navrhl jeho vzetí do vazby.
K napadení došlo v pátek 13. listopadu odpoledne v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Raněnou třiasedmdesátiletou ženu převezli záchranáři do nemocnice, kde následně zemřela.
Policisté se případem začali zabývat poté, co je nemocnice informovala o podezření, že na úmrtí seniorky mohla mít podíl další osoba. Do vyšetřování se okamžitě zapojili krajští kriminalisté společně s trutnovskými kolegy.
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Seniorka po napadení ve Dvoře Králové nad Labem zemřela v nemocnici
Díky spolupráci s městskými strážníky a místní znalosti policistů se podařilo podezřelého zadržet ještě v pátek v podvečer. Kriminalistům k tomu stačilo několik málo indicií a poznatků.
Královéhradečtí krajští kriminalisté následně zahájili trestní stíhání mladistvého, kterého obvinili z provinění vraždy. Podle vyšetřovatelů měl být motivem útoku majetkový prospěch. Mladistvý se k činu kriminalistům doznal, uvádí tisková mluvčí Policie Andrea Muzikantová.
Vyšetřovatel již podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Vzhledem k věku podezřelého policie další podrobnosti k případu nezveřejnila.