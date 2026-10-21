Ze školky bez základů je stacionář. Charita ve Dvoře Králové působí v novém

Charita ve městě působí 30 let a poskytuje devět sociálních služeb. Dosud sídlila pouze v pronajatých prostorách. Nyní otevřela nové působiště v budově v Erbenově ulici. Dům získal v polovině října kolaudaci.
„Je to naše první budova, dosud jsme neměli žádný majetek. Získali jsme moderní zázemí v centru města a k dispozici máme poměrně velký pozemek, kde budeme moci případně realizovat další záměry,“ sdělila ředitelka oblastní charity Kateřina Hojná. Na zahradu přibude altán pro denní stacionář.
Úspora peněz
Přestavba se potýkala s komplikacemi. Vyšlo najevo, že někdejší podniková školka textilky Tiba, která se budovala v 80. letech v rámci akce Z, nemá základy.
Dispozičně se bývalá mateřská škola téměř nezměnila, ale některé místnosti jsou prostornější. V přízemí na místě původní garáže se nachází rozlehlá seminární místnost.
„Sloužit bude pro školení pěstounů i pro naše interní vzdělávací semináře a větší porady,“ poznamenala ředitelka charity.
Celá budova je zateplená, má podlahové topení a rekuperaci vzduchu, došlo také k výměně oken. Díky tomu budou provozní náklady velmi nízké. Pro charitu to bude znamenat značnou úsporu peněz. „Objekty, kde jsme v pronájmu, často nejsou v dobrém stavu a platíme vysoké náklady na energie,“ dodala ředitelka.
Mateřská škola v Erbenově ulici fungovala do začátku 90. let, pak Tiba třípodlažní budovu prodala. Svého času zde bylo například fitness centrum.
Když charita sháněla prostory pro službu osobní asistence, sociálně aktivizační službu Labyrint a denní stacionář Serafína, objekt si v roce 2018 pronajala. O čtyři roky později začala připravovat projekt na celkovou rekonstrukci a v roce 2023 budovu díky dotaci od ministerstva pro místní rozvoj koupila.
Oprava začala v listopadu 2024. Namísto předpokládaných jedenácti měsíců trvala rok a půl.
„Dům byl v původním stavu, někde už nefungovaly zásuvky a dovnitř zatékalo. Když začaly stavební práce, zjistili jsme, že čelní zeď nestojí na základech, což stavebně technický průzkum neodhalil,“ vysvětlila Kateřina Hojná.
Nemovitost a její rekonstrukce charitu stály téměř 50 milionů korun. Organizace získala 40 milionů z evropských fondů, přispěl Královéhradecký kraj, město Dvůr Králové a soukromí dárci.
Lepší dostupnost
V bývalé školce budou mít zázemí tři služby, pracovníci se nastěhovali během října.
Osobní asistence je zaměřena na podporu hendikepovaným či seniorům v běžných denních činnostech a aktivitách v jejich domácím prostředí. Oproti pečovatelské službě pracovníci charity tráví s klienty více času.
Labyrint je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v obtížné životní situaci. Denní stacionář Serafína navštěvují lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Je to jediná ambulantní služba tohoto druhu ve Dvoře Králové. Současná kapacita je čtrnáct míst.
Podle vedoucí stacionáře Jany Čudejkové poptávka i kvůli přesunu na staronovou adresu vzroste. Poslední tři roky zařízení sídlilo na okraji města v Seifertově ulici.
„Už se nám ozývají další zájemci včetně těch, kteří potřebují plně bezbariérový přístup. Stacionář pro ně teď díky poloze v centru Dvora Králové bude dostupnější,“ řekla Jana Čudejková při zářijovém dnu otevřených dveří.
Asistenti s klienty vaří a nacvičují sebeobsluhu i úklid, mezi další činnosti patří aromaterapie nebo muzikoterapie. K dispozici mají také relaxační místnost.
Oblastní charita působí ve Dvoře Králové přes 30 let. Zaměstnává 60 pracovníků a provozuje devět služeb. Tři se týkají dětí a mládeže, tři nemocných a hendikepovaných osob a tři jsou zaměřeny na lidi, kteří potřebují poradit nebo podpořit v těžkých situacích.
Kromě osobní asistence a denního stacionáře slouží například nízkoprahové centrum Střelka, centrum pro rodinu Klubko, občanská poradna nebo sociálně terapeutická dílna Slunečnice.