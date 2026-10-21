Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ze školky bez základů je stacionář. Charita ve Dvoře Králové působí v novém

Tomáš Plecháč
  12:30
Oblastní charita ve Dvoře Králové nad Labem vybudovala nové působiště v...

Oblastní charita ve Dvoře Králové nad Labem vybudovala nové působiště v Erbenově ulici. | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Den otevřených dveří v nové budově Oblastní charity ve Dvoře Králové (18. září...
Oblastní charita ve Dvoře Králové nad Labem vybudovala nové působiště v...
Den otevřených dveří v nové budově Oblastní charity ve Dvoře Králové nad Labem...
Den otevřených dveří v nové budově Oblastní charity ve Dvoře Králové (18. září...
11 fotografií
Oblastní charita ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku poprvé působí ve vlastním. Rekonstrukce bývalé školky trvala rok a půl a stála téměř 50 milionů korun. V opravené budově charita soustředila denní stacionář, osobní asistenci a službu na podporu rodin. Na nové adrese fungují už přes týden.

Charita ve městě působí 30 let a poskytuje devět sociálních služeb. Dosud sídlila pouze v pronajatých prostorách. Nyní otevřela nové působiště v budově v Erbenově ulici. Dům získal v polovině října kolaudaci.

„Je to naše první budova, dosud jsme neměli žádný majetek. Získali jsme moderní zázemí v centru města a k dispozici máme poměrně velký pozemek, kde budeme moci případně realizovat další záměry,“ sdělila ředitelka oblastní charity Kateřina Hojná. Na zahradu přibude altán pro denní stacionář.

Úspora peněz

Přestavba se potýkala s komplikacemi. Vyšlo najevo, že někdejší podniková školka textilky Tiba, která se budovala v 80. letech v rámci akce Z, nemá základy.

Dispozičně se bývalá mateřská škola téměř nezměnila, ale některé místnosti jsou prostornější. V přízemí na místě původní garáže se nachází rozlehlá seminární místnost.

Oblastní charita ve Dvoře Králové nad Labem vybudovala nové působiště v Erbenově ulici.
Den otevřených dveří v nové budově Oblastní charity ve Dvoře Králové (18. září 2026)
Oblastní charita ve Dvoře Králové nad Labem vybudovala nové působiště v Erbenově ulici.
Den otevřených dveří v nové budově Oblastní charity ve Dvoře Králové nad Labem (18. září 2026)
11 fotografií

„Sloužit bude pro školení pěstounů i pro naše interní vzdělávací semináře a větší porady,“ poznamenala ředitelka charity.

Celá budova je zateplená, má podlahové topení a rekuperaci vzduchu, došlo také k výměně oken. Díky tomu budou provozní náklady velmi nízké. Pro charitu to bude znamenat značnou úsporu peněz. „Objekty, kde jsme v pronájmu, často nejsou v dobrém stavu a platíme vysoké náklady na energie,“ dodala ředitelka.

Mateřská škola v Erbenově ulici fungovala do začátku 90. let, pak Tiba třípodlažní budovu prodala. Svého času zde bylo například fitness centrum.

Když charita sháněla prostory pro službu osobní asistence, sociálně aktivizační službu Labyrint a denní stacionář Serafína, objekt si v roce 2018 pronajala. O čtyři roky později začala připravovat projekt na celkovou rekonstrukci a v roce 2023 budovu díky dotaci od ministerstva pro místní rozvoj koupila.

Oprava začala v listopadu 2024. Namísto předpokládaných jedenácti měsíců trvala rok a půl.

„Dům byl v původním stavu, někde už nefungovaly zásuvky a dovnitř zatékalo. Když začaly stavební práce, zjistili jsme, že čelní zeď nestojí na základech, což stavebně technický průzkum neodhalil,“ vysvětlila Kateřina Hojná.

Nemovitost a její rekonstrukce charitu stály téměř 50 milionů korun. Organizace získala 40 milionů z evropských fondů, přispěl Královéhradecký kraj, město Dvůr Králové a soukromí dárci.

Lepší dostupnost

V bývalé školce budou mít zázemí tři služby, pracovníci se nastěhovali během října.

Osobní asistence je zaměřena na podporu hendikepovaným či seniorům v běžných denních činnostech a aktivitách v jejich domácím prostředí. Oproti pečovatelské službě pracovníci charity tráví s klienty více času.

Labyrint je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v obtížné životní situaci. Denní stacionář Serafína navštěvují lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Je to jediná ambulantní služba tohoto druhu ve Dvoře Králové. Současná kapacita je čtrnáct míst.

Podle vedoucí stacionáře Jany Čudejkové poptávka i kvůli přesunu na staronovou adresu vzroste. Poslední tři roky zařízení sídlilo na okraji města v Seifertově ulici.

„Už se nám ozývají další zájemci včetně těch, kteří potřebují plně bezbariérový přístup. Stacionář pro ně teď díky poloze v centru Dvora Králové bude dostupnější,“ řekla Jana Čudejková při zářijovém dnu otevřených dveří.

Asistenti s klienty vaří a nacvičují sebeobsluhu i úklid, mezi další činnosti patří aromaterapie nebo muzikoterapie. K dispozici mají také relaxační místnost.

Oblastní charita působí ve Dvoře Králové přes 30 let. Zaměstnává 60 pracovníků a provozuje devět služeb. Tři se týkají dětí a mládeže, tři nemocných a hendikepovaných osob a tři jsou zaměřeny na lidi, kteří potřebují poradit nebo podpořit v těžkých situacích.

Kromě osobní asistence a denního stacionáře slouží například nízkoprahové centrum Střelka, centrum pro rodinu Klubko, občanská poradna nebo sociálně terapeutická dílna Slunečnice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Bez kostek a výmolů. Asfaltka na Zlaté návrší těší cyklisty, jiné zlobí

Masarykova horská silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší je po rekonstrukci.

Závěrečný pětikilometrový úsek Masarykovy horské silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších se po rekonstrukci za víc než 20 milionů korun znovu otevřel. V celé délce je nový asfaltový...

Unikátní bagrování ze soulodí i kácející bobr. Slepé rameno Orlice se proměňuje

Bagry na Holštejně jsou usazeny na vojenských pontonech. (16. října 2026)

Povodí Labe obnovuje na okraji Hradce Králové slepé rameno Orlice zvané Holštejn. Jde o mokřadní území na Slezském Předměstí, kde se nachází evropsky významná lokalita a přírodní památka Orlice....

Na Hradecku vítězí Ceralová Petrofová, porazila exministra Dvořáka

Senátorka Zuzana Celarová Petrofová (17. října 2026)

Senátorkou za Hradec Králové se stala podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová, která kandidovala jako nestranička s podporou ODS a KDU-ČSL. Získala 60,15 procenta hlasů. Pro jejího vyzyvatele...

Ze školky bez základů je stacionář. Charita ve Dvoře Králové působí v novém

Oblastní charita ve Dvoře Králové nad Labem vybudovala nové působiště v...

Oblastní charita ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku poprvé působí ve vlastním. Rekonstrukce bývalé školky trvala rok a půl a stála téměř 50 milionů korun. V opravené budově charita soustředila...

21. října 2026  12:30

Koalice v Hradci zůstane tříčlenná. Odmítla podmínky ODS a bude vládnout bez ní

Úspěšné partaje v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou jednají v hostinci...

Občanští demokraté nebudou po volbách pokračovat ve vedení téměř stotisícového Hradce Králové. Dohodnutá koalice HDK a TOP 09, Pirátů a STAN a Změny, Zelených a lidovců odmítla jejich programové...

21. října 2026  7:52

Část starostů z Krkonoš žádá odvolání šéfa KRNAP, podle nich ohrožuje park

Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka...

K odvolání ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petra Moravce vyzval dnes starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka (nestraník za STAN). Důvodem je špatná komunikace s obcemi i...

20. října 2026  12:04,  aktualizováno  17:36

Komunistickou Galerii cti mění umělci, teď se tam objevil hanopis na starostu

Vandal posprejoval někdejší Galerii cti v centru Hradce Králové, na její...

Sotva se v Hradci Králové začal proměňovat obludný betonový památník, který kdysi oslavoval komunismus a místní úderníky, posprejovali jej neznámí vandalové. Na přední straně někdejší Galerie cti a...

20. října 2026  16:55

Napadl a zabil manželku, podezřívá policie cizince. Zadržela ho

Policejní auto.

V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku dnes po poledni podle policie šestačtyřicetiletý cizinec napadl a zabil mladou manželku. Podezřelého policisté na místě činu zadrželi do osmi minut. Šlo o pár z...

20. října 2026  14:31,  aktualizováno  15:35

Klub KlonDike v Peci věří, že pomůžou fanoušci. Skládají se na protipožární úpravy

Premium
Klub Klondike v Peci pod Sněžkou, koncert Wohnout (březen 2026)

Vyhlášený hudební klub KlonDike v Peci pod Sněžkou chystá přestavbu, aby po letošních plošných kontrolách vyhověl požadavkům hasičů. Poslední večírek se odehrál v říjnu, znovu by tu chtěli otevřít od...

20. října 2026  11:35

Řidič náklaďáku se nevešel pod most na okraji Hradce, utrhl nástavbu vozu

Nehoda nákladního auta pod železničním mostem u Svinárek v Hradci Králové (19....

Na okraji Hradce Králové narazil v pondělí řidič nákladního auta do železničního mostu. Při průjezdu pod mostem utrhl nástavbu náklaďáku. Na železniční trati z Hradce na Třebechovice pod Orebem kvůli...

19. října 2026  14:57

Zabiju vás, vyhrožoval muž své rodině s nožem v ruce. Za podobný čin už seděl

ilustrační snímek

Z vyhrožování třem členům nejbližší rodiny je podezřelý dvaapadesátiletý muž z Hradce Králové. Násilím se dostal do bytu, v ruce měl přitom nůž s dlouhou čepelí a máchal s ním kolem sebe. Incident...

19. října 2026  11:49

Musíme se připravit na byznys na Ukrajině, míní nová senátorka Ceralová Petrofová

Premium
Senátorka Zuzana Celarová Petrofová se raduje z výsledků voleb (17. října 2026).

Čerstvá senátorka za Hradecko a mimo jiné jediná žena, která uspěla v letošních volbách do Senátu, Zuzana Ceralová Petrofová, měla kdysi před sebou slibnou kariéru ve farmacii. Pak se ovšem postavila...

18. října 2026  18:30

Muž s nožem vyhrožoval na náměstí ve Dvoře Králové, hrozí mu tři roky vězení

ilustrační snímek

Policie šetří případ, kdy dvaatřicetiletý muž podle dosavadních informací vyhrožoval na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem dvěma lidem zabitím. V ruce držel kuchyňský nůž, se kterým je krátce...

18. října 2026  17:20

Bez kostek a výmolů. Asfaltka na Zlaté návrší těší cyklisty, jiné zlobí

Masarykova horská silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší je po rekonstrukci.

Závěrečný pětikilometrový úsek Masarykovy horské silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších se po rekonstrukci za víc než 20 milionů korun znovu otevřel. V celé délce je nový asfaltový...

18. října 2026  7:28

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

17. října 2026  14:06,  aktualizováno  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×