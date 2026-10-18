Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Muž s nožem vyhrožoval na náměstí ve Dvoře Králové, hrozí mu tři roky vězení

Autor:
  17:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Policie šetří případ, kdy dvaatřicetiletý muž podle dosavadních informací vyhrožoval na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem dvěma lidem zabitím. V ruce držel kuchyňský nůž, se kterým je krátce pronásledoval. Po zadržení vyhrožoval také policistům. Soud ho poslal do vazby, v případě odsouzení mu hrozí až tři roky vězení.

Incident se stal ve středu krátce po 15. hodině. Muž nejprve dvojici vulgárně napadal a poté jí začal vyhrožovat pobodáním. „S nožem se pak rychlou chůzí vydal směrem k poškozeným a po krátkou dobu je pronásledoval,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Šárka Pižlová. Čepel nože měřila 17,5 centimetru. Dechová zkouška u muže prokázala 2,36 promile alkoholu.

Pobodání ve Dvoře Králové. Muž útok nepřežil, policie zadržela podezřelého

Výhrůžky pokračovaly i po zadržení. Muž vyhrožoval zasahujícím policistům v nemocnici a později také na policejním oddělení.

Podle policie jde o recidivistu, který je od začátku října stíhán kvůli jedenácti krádežím v obchodech ve Dvoře Králové. Kradl především potraviny a alkohol a způsobil škodu přesahující 30 tisíc korun.

„Jelikož obviněný svou trestnou činnost opakuje, policejní komisař podal státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby. Okresní soud v Trutnově návrhu vyhověl,“ doplnila Pižlová. Hrozí mu až tři roky vězení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

Každý nám uvidí do bytu. Usedlíky ve Špindlu nová lanovka u sídliště nenadchla

Premium
Vizualizace nové lanovky na Medvědín přes sídliště v Bedřichově ve Špindlerově...

Kabinovou lanovku už příští jaro začne stavět skiareál ve Špindlerově Mlýně. Završí tím lyžařské propojení Svatého Petra s Medvědínem. Lanovka bude unikátní. Jednak to bude první desetimístná lanovka...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Bez kostek a výmolů. Asfaltka na Zlaté návrší těší cyklisty, jiné zlobí

Masarykova horská silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší je po rekonstrukci.

Závěrečný pětikilometrový úsek Masarykovy horské silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších se po rekonstrukci za víc než 20 milionů korun znovu otevřel. V celé délce je nový asfaltový...

Výsledky voleb v Hradci: Vítězí primátorka Springerová, v hospodě se jednalo o koalici

Úspěšné partaje v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou jednají v hostinci...

V Hradci Králové v komunálních volbách zvítězila koalice HDK, TOP 09 a Hradeckých kantorů současné primátorky Pavlíny Springerové. Hnutí ANO s lídrem Lukášem Fiedlerem je na druhém místě. Třetí je...

Bez kostek a výmolů. Asfaltka na Zlaté návrší těší cyklisty, jiné zlobí

Masarykova horská silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší je po rekonstrukci.

Závěrečný pětikilometrový úsek Masarykovy horské silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší v Krkonoších se po rekonstrukci za víc než 20 milionů korun znovu otevřel. V celé délce je nový asfaltový...

18. října 2026  7:28

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

17. října 2026  14:06,  aktualizováno  16:57

Dvořák po volební porážce vyhlíží klidnější časy. Konečně si pořídím psa, řekl

Kandidát na senátora na Hradecku Martin Dvořák (STAN) míří do druhého kola...

Po prohraných senátních volbách chce bývalý ministr Martin Dvořák (STAN) postupně přejít do útlumového režimu. Redaktorovi MF DNES řekl, že se nyní plánuje více věnovat rodině a volnočasovým...

17. října 2026  16:54

Na Hradecku vítězí Ceralová Petrofová, porazila exministra Dvořáka

Senátorka Zuzana Celarová Petrofová (17. října 2026)

Senátorkou za Hradec Králové se stala podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová, která kandidovala jako nestranička s podporou ODS a KDU-ČSL. Získala 60,15 procenta hlasů. Pro jejího vyzyvatele...

17. října 2026  15:21,  aktualizováno  16:31

Hodnoty, jež platí, říká režisér Khek o Steinbeckovi. Ubu bude aktuální

Režisér Pavel Khek na střeše hradeckého Klicperova divadla

Umělecký šéf hradeckého Klicperova divadla, režisér Pavel Khek, přibližuje dramaturgii 141. sezony. Začíná Steinbeckovou klasikou, inscenace o Myších a lidech má premiéru v sobotu 17. října v 19:00....

17. října 2026  8:03

„Končím, dvacet let stačilo.“ Zastupitelstvo Hradce Králové dozná velké obměny

Magistrát města Hradce Králové

Ke generační obměně dochází po volbách v zastupitelstvu Hradce Králové. Odchází hned 24 členů z 37, v některých případech jsou to výrazné osobnosti, které svým nadhledem a zkušenostmi budou scházet....

16. října 2026  17:35

Unikátní bagrování ze soulodí i kácející bobr. Slepé rameno Orlice se proměňuje

Bagry na Holštejně jsou usazeny na vojenských pontonech. (16. října 2026)

Povodí Labe obnovuje na okraji Hradce Králové slepé rameno Orlice zvané Holštejn. Jde o mokřadní území na Slezském Předměstí, kde se nachází evropsky významná lokalita a přírodní památka Orlice....

16. října 2026  14:58

Slavia – Hradec Králové: Kde sledovat Chance Ligu živě, statistiky a kurzy

Danijel Šturm oslavuje branku v Lize mistrů.

Slavia přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Hradce Králové. Obhájce titulu vede tabulku a v dosavadním průběhu sezony ještě neprohrál, zatímco Východočeši se po dvou porážkách v řadě propadli na...

16. října 2026  12:08

Ježkovy výkony překvapily i nás. Přestup do UAE jsme podporovali, zní z Hradce

Český cyklista Václav Ježek

Před dvěma lety současný slovenský šampion Lukáš Kubiš do druhodivizní stáje Unibet Rose Rockets, v jejíchž barvách úspěšně objíždí i velké světové závody. Loni Tomáš Přidal, pro změnu šampion český,...

16. října 2026  9:30

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do...

16. října 2026  9:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Litvínov - Hradec 1:4. Premiérová trefa posily Svozila, pak zářili Škrovánek a Radil

Lukáš Radil využívá ve 14. minutě přesilovku Hradce Králové.

V předehrávce jedenáctého kola hokejové extraligy porazil Hradec Králové po obratu Litvínov 4:1. Domácí poslal do vedení premiérovým gólem Svozil, přesilovku však poté využil Radil a ještě v závěru...

15. října 2026  17:30,  aktualizováno  20:28

Starostkou Rychnova bude Drejslová, stávající koalice přibírá TOP 09

Jana Drejslová

Rychnov nad Kněžnou po volbách povede stávající koalice doplněná o uskupení 21 pro město, které tvoří nestraníci a TOP 09. V čele radnice stane dosavadní první místostarostka Jana Drejslová (Rychnov...

15. října 2026  13:21,  aktualizováno  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×