Muž s nožem vyhrožoval na náměstí ve Dvoře Králové, hrozí mu tři roky vězení

Incident se stal ve středu krátce po 15. hodině. Muž nejprve dvojici vulgárně napadal a poté jí začal vyhrožovat pobodáním. „S nožem se pak rychlou chůzí vydal směrem k poškozeným a po krátkou dobu je pronásledoval,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Šárka Pižlová. Čepel nože měřila 17,5 centimetru. Dechová zkouška u muže prokázala 2,36 promile alkoholu.
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Pobodání ve Dvoře Králové. Muž útok nepřežil, policie zadržela podezřelého
Výhrůžky pokračovaly i po zadržení. Muž vyhrožoval zasahujícím policistům v nemocnici a později také na policejním oddělení.
Podle policie jde o recidivistu, který je od začátku října stíhán kvůli jedenácti krádežím v obchodech ve Dvoře Králové. Kradl především potraviny a alkohol a způsobil škodu přesahující 30 tisíc korun.
„Jelikož obviněný svou trestnou činnost opakuje, policejní komisař podal státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby. Okresní soud v Trutnově návrhu vyhověl,“ doplnila Pižlová. Hrozí mu až tři roky vězení.
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