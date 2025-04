Dvůr Králové kupuje ovocné sady poblíž dálnice. Chce tam les, zvažuje další směny

Na menší části pozemků bude ještě tři roky pokračovat ovocnářská výroba. Část zemědělské půdy chce radnice poskytnout městským lesům, které přišly o pozemky kvůli dálnici. Koupi firmy a 81 hektarů pozemků v katastru Dvora Králové a sousedního Choustníkova Hradiště zastupitelé schválili na poslední schůzi. Více než 40 milionů město zaplatí v několika splátkách do roku 2028.

Desítky hektarů ovocných sadů se rozkládají u silnice II/299 vedoucí ze Dvora Králové do Choustníkova Hradiště, komunikace I/37 na Trutnov a také mezi Hradištěm a Kohoutovem.

Město zároveň získá provozní budovy Malusu, kde se skladuje a třídí ovoce, i techniku včetně traktorů. Kousek od sadů by ještě v letošním roce měla začít vznikat dálnice D11, která spojí východní Čechy s Polskem.

Město zatím nemá úplně jasnou představu, jak s parcelami naloží. Společnost Malus na nich bude dál hospodařit, radnice může část parcel prodat nebo směnit v souvislosti s realizací jiných projektů, které mnohdy komplikují složitá jednání s majiteli pozemků.

Starosta Jan Jarolím (ANO) označil nakoupené parcely za strategické. „Ještě je brzy konkretizovat jejich budoucí využití, ale tato transakce nám dává velký manévrovací prostor,“ řekl.

„Část pozemků je možné poskytnout městským lesům jako náhradu za pozemky, o které přišly v souvislosti se stavbou dálnice D11. Je to investice do budoucnosti, získáváme pozemky i pro možné směny nebo pronájem zemědělcům, kteří kolem Dvora Králové hospodaří,“ sdělil místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora).

Dvůr Králové loni prodal téměř 20 hektarů pod budoucí dálnicí státu za 41 milionů korun. Nyní stejnou sumu zaplatí za pozemky o více než čtyřnásobné rozloze.

„Bez hodnoty firmy, nemovitostí a techniky to vychází na padesát korun za metr čtvereční, což jsou velice slušné finanční náklady. Pokud se město části pozemků zbavilo, přijde mi logické, že bude jiné pozemky kupovat,“ uvedl Šturma.

Dvůr Králové vlastní pozemky i v katastrech dalších okolních obcí. „Cena zemědělské půdy nikdy nepůjde dolů, spíš nahoru. Pro město je to výhodná investice,“ poznamenal zastupitel Jan Metelka (ANO).

Byli i další zájemci

Opoziční zastupitelé nákup ovocnářské firmy s pozemky nepodpořili. Jejich návrh na stažení bodu z programu březnové schůze neprošel.

„V materiálu, který jsme jako zastupitelé dostali, není ani věta o tom, co s rozsáhlými pozemky dál. Nebyla ani žádná diskuse se zastupiteli,“ řekl zastupitel Dušan Kubica (SOCDEM, Sportovci pro Dvůr).

„Nemyslím si, že cílem města je co nejlépe investovat peníze. Také nejednáme o tom, jestli máme kupovat akcie,“ podotkl Vít Zlámal z ODS.

Společnost Malus se pěstování a prodeji zejména jablek věnuje od roku 1993. „Naším cílem bylo vytvořit silný ovocnářský podnik. Od roku 2018 se situace v ovocnářství dramaticky zhoršila a především v loňském roce nám dala zabrat příroda. Usoudil jsem, že je potřeba se zamyslet nad tím, jak dál pokračovat,“ vysvětlil majitel podniku Antonín Krobot, proč se rozhodl firmu i pozemek prodat.

Mrazy na jaře 2024 zničily většinu úrody. O pozemky a nemovitosti se podle vlastníků zajímali také další zájemci.

V roce 2017 společnost obnovila plochy ovocných sadů, podle podmínek dotace je nutné po dobu deseti let zajišťovat výrobu. Termín vyprší v roce 2027. Podle Krobota dotace činila dva miliony korun.

„Byla by škoda ty peníze vracet. Městu jsem nabídl, že než závazek doběhne, tak bych tři roky v ovocnářství pokračoval, i když jsme už značné plochy sadů zlikvidovali,“ vysvětlil zakladatel firmy Malus. Ovocnářská výroba bude podle něj pokračovat na 20 hektarech.

Pozemek v Zálabí dostala policie

Pro Dvůr Králové nad Labem je to největší investice do pozemků od roku 2022, kdy koupil víc než tři hektary v areálu bývalé textilky Tiba Zálabí včetně památkově chráněného továrního komínu. Společnosti Slezan Holding za to zaplatil 38,5 milionu korun. Pro patnáctitisícové město je to největší rozvojová lokalita v centru. V minulosti se hovořilo o tom, že by zde mohla vzniknout sportoviště nebo bytová výstavba.

Pozemek o rozloze čtyři tisíce metrů čtverečních město darovalo státní policii, vzniknout zde má společná výjezdová základna policie a zdravotnické záchranné služby. Rozhodlo o tom březnové zastupitelstvo.

„Schválení darování pozemku předcházela několikaměsíční jednání se zástupci policie, prověřovány byly různé lokality na území města. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro výběr tohoto pozemku byl především soulad plánované výstavby s platným územním plánem města,“ vysvětlil místostarosta Vítězslav Šturma.

Policie dnes sídlí v památkově chráněné budově v Legionářské ulici, která je energeticky náročná na provoz a nevyhovuje ani dispozičně.

„Nejsme jediným městem, které se rozhodlo darovat policii pozemky na výstavbu nové služebny. Zajištění bezpečnosti občanů je jednou z našich priorit,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

Nedaleko sadů firmy Malus město vlastnilo průmyslovou zónu Zboží. Parcely o výměře 11,5 hektaru v roce 2018 prodalo strojírenské firmě Karsit za 18 milionů. Ta zde chtěla vybudovat moderní továrnu s robotickými pracovišti na výrobu autodílů a zaměstnat až 300 pracovníků. Jaroměřská společnost kvůli lavině námitek a odvolání ani za pět let nezískala pravomocné stavební povolení, miliardovou investici proto přesunula do Hradce Králové. Sešlo také z plánů vybudovat ve Zboží novou rezidenční čtvrť s rodinnými a bytovými domy, bazénem a obchody.