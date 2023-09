Největší investice Dvora končí fiaskem. Na přestavbu továrny nemá dotaci

Bývalou ruční tkalcovnu a barevnu Dvůr Králové koupil v roce 2017 od společnosti Vánoční ozdoby, DUV-družstvo za devět milionů korun. Areál má rozlohu 5 500 metrů čtverečních. V bývalé továrně od 30. let minulého století do roku 1958 fungovala městská tržnice. Pak zde sídlila firma Strojtex, po sametové revoluci se do hal nastěhoval výrobce vánočních ozdob.