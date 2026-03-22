Krok k bazénu pro potápěče. Převod pozemků si Dvůr Králové chce ohlídat

Tomáš Plecháč
  8:13
O něco blíž ke stavbě unikátního bazénu pro hloubkové potápění za víc než 400 milionů korun má Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi městem a společností Modrá studna. Ta plánuje bazén s věží hlubokou 40 metrů postavit do pěti let nedaleko Tyršova koupaliště.

Bazén v italském Montegrotto Terme má hloubku 40 metrů, podobný by mohli mít i ve Dvoře Králové. | foto: Y-40 Deep Joy

Pokud by se to povedlo, bude to teprve třetí potápěčské centrum svého druhu v Evropě. Součástí má být pětadvacetimetrový plavecký bazén.

Smlouva nastavuje pravidla pro přípravu a realizaci projektu. Dvůr Králové zajistí inženýrské sítě, komunikace nebo veřejné osvětlení. Jakmile investor získá stavební povolení, vloží město do společnosti pozemky o výměře téměř deset tisíc metrů čtverečních pro stavbu.

„Teprve poté, co investor získá pravomocné povolení a bude schválena projektová dokumentace, město do projektu vstoupí majetkově, poskytne pozemky a zároveň finanční příspěvek maximálně třicet pět milionů korun,“ sdělil místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora).

V částce 35 milionů bude započítána hodnota pozemků i související investice města. Dvůr za to získá patnáctiprocentní podíl ve společnosti.

Pojistka pro město

Na rozdíl od prodeje průmyslové zóny Zboží firmě Karsit v roce 2018 si radnice tentokrát převod pozemků lépe ošetří. Karsit tehdy koupil dvanáct hektarů parcel za 18 milionů korun s vizí postavit továrnu na výrobu autodílů. Kvůli sérii odvolání a námitek nezískal stavební povolení. Město přišlo o továrnu i o průmyslovou zónu. To tentokrát nehrozí.

„Převod pozemků bude nastaven tak, aby bylo možné je v případě neuskutečnění projektu snáze vrátit zpět do majetku města,“ uvedla mluvčí městského úřadu Miroslava Kameníková.

Dvůr Králové koupil od soukromého majitele zbývající část pozemku pro potápěčské centrum a zastupitelé schválili změnu územního plánu. Hotov je také hydrogeologický průzkum. Jeho cílem bylo vyloučit, že stavba ohrozí spodní vody.

„Předběžný průzkum ukázal, že pozemky by mohly být pro realizaci bazénu vhodné,“ potvrdil Vítězslav Šturma.

Investor oslovil velké stavební firmy, aby zhodnotily proveditelnost a minimalizaci rizik při založení stavby. Jednatel Modré studny Petr Havlík očekává vyjádření během března.

„Jakmile ho budeme mít, můžeme schválenou smlouvu podepsat. Pak budeme jednat o zajištění peněz od soukromých investorů na zadání architektonické studie a zpracování projektové dokumentace. S architekty teprve budeme diskutovat o možnostech provedení potápěčského bazénu i plavecké části s ohledem na stavební i finanční limity,“ naznačil další postup.

Otevření v roce 2030

Vybudování potápěčského centra má stát kolem 420 milionů korun. Asi 60 milionů na architektonickou studii, projektovou dokumentaci a další práce zaplatí soukromí investoři, stavbu společnost financuje úvěrem.

„O něm jednáme s více bankami a zjišťujeme i možnosti dotací,“ řekl Petr Havlík.

Letos chce investor zadat studii, příští rok projektovat a zažádat o stavební povolení. „Stavba potrvá minimálně dvě stavební sezony. V ideálním případě bychom mohli zahájit provoz v roce 2030,“ uvedl jednatel.

U koupaliště se chystá řada staveb

Schválení smlouvy o spolupráci předcházelo uzavření dohody mezi městem, královédvorským Safari parkem a Modrou studnou. Všechny tři subjekty plánují u Tyršova koupaliště vlastní investice.

Radnice chce skatepark, zoologická zahrada počítá s rozšířením afrického safari a stavbou dalšího kempu s novým vstupem.

„Dohoda o spolupráci nastavuje jasná pravidla komunikace a koordinace při přípravě a realizaci investičních záměrů u Tyršova koupaliště,“ poznamenal dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).

Záměr Modré studny má mezinárodní přesah. V Evropě jsou pouze dva bazény s hloubkou více než 40 metrů: Deepspot v polském městě Mszczonów a Y40 Deep Joy v italském Montegrotto Terme.

Přestože Česká republika zatím podobné zázemí nemá, patří ve volném potápění ke světové špičce. Podle odhadů je u nás až sto tisíc rekreačních potápěčů, z toho pět tisíc se věnuje nádechovému potápění bez přístrojů.

Dvorský bazén by sloužil rekreačním potápěčům i složkám záchranného systému. Součástí centra má být konferenční místnost a pětadvacetimetrový plavecký bazén, po kterém obyvatelé dlouho volají.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krok k bazénu pro potápěče. Převod pozemků si Dvůr Králové chce ohlídat

Nejhlubší bazén světa v italském Montegrotto Terme má hloubku 40 metrů.

O něco blíž ke stavbě unikátního bazénu pro hloubkové potápění za víc než 400 milionů korun má Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi městem a...

22. března 2026  8:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.