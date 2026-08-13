V případě pravomocného odsouzení hrozí čtyřicetiletému obviněnému až deset let vězení, třicetiletému obviněnému nejvýše pět let odnětí svobody. Informovala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Oba muži vinu odmítli. Údajně má jít o Poláky, policie to však nepotvrdila.
Zásahová jednotka dopadla oba muže 7. srpna po půlnoci za použití donucovacích prostředků a pod hrozbou namířené střelné zbraně v Libereckém kraji, uvedla policie na webu.
Staršího z mužů policie obvinila ze spáchání pokračujícího trestného činu krádeže ve spolupachatelství a poškození cizí věci, mladší si vyslechl obvinění z krádeže ve spolupachatelství.
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Kriminalisté je viní, že zhruba za rok stihli ukrást ve třinácti případech dodávkové vozy a v dalších sedmi se o to pokusili. „Celková škoda, tedy včetně pokusů, je téměř 13 milionů korun,“ řekla Muzikantová.
Scénář byl podle policie ve všech případech stejný. Násilím překonali uzamčený zámek dveří u řidiče, vnikli do vozidla, a pokud se jim ho podařilo zprovoznit, ukradli ho.
„V opačném případě zůstalo na místě značně poškozené. Oba zadržení shodně vypovídali, že se žádné trestné činnosti nedopustili a ani se na ní nepodíleli,“ sdělila mluvčí.
Podle ní jejich jednání bylo sofistikované a operovali hned na území několika krajů, a to takovým způsobem, aby minimalizovali možnost svého dopadení a usvědčení. Okresní soud v Trutnově poslal staršího z mužů do vazby. Kriminalisté na případu dál pracují.