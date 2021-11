Hradec bude pronajímat dům U Špuláků, z jehož balkonu mluvil Havel

Rozsáhlé sklepy si bylo možné pronajmout již dříve například pro pořádání výstav. Teď se město rozhodlo, že bude hledat nájemníky pro druhé a třetí patro. Slibuje si, že městská pokladna díky tomu ročně zbohatne o statisíce. Přízemí, kde mnoho stovek párů uzavřelo manželství, dál zůstane matrice.

„Když se bavíme o minimálních cenách, za které by prostory město mohlo nabízet, mělo by nám druhé patro měsíčně přinést na 20 tisíc a třetí 29 tisíc. Minimálně by pronájem objektu mohl vynést asi 600 tisíc korun ročně. Peníze by mohly jít na údržbu domu,“ řekl náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

Podle něj jde o honosné a reprezentativní prostory, které jsou teď pohříchu prázdné. „Sklepy pronajímáme pro jednorázové akce. Nyní máme další dvě zóny ve druhém a třetím patře, samozřejmě jsme vypustili ty svatební. Jsou oddělené od toho, co užívá město, a teď uvidíme, zda o ně bude zájem, či nikoli. Dovedu si představit renomovanou právnickou kancelář nebo zastoupení zahraniční firmy. Budova by si to zasloužila,“ říká.

Z vyjádření města vyplývá, že dům U Špuláků mohl vydělávat už podstatně dříve. Rada však schválila pronájem až tento týden.

„Už před několika lety jsme to nabídli vysokým školám pro ubytování hostujících profesorů. Místní univerzity totiž získaly velmi významné granty se značnou finanční dotací a v rámci nich mohly přijímat i vynikající pracovníky ze zahraničí. Domnívali jsme se, že by to bylo velmi vhodné a současně reprezentativní, vysoké školy však bohužel o prostory zájem neměly,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

V nabízeném druhém patře jsou reprezentační prostory se zasedací místností a přednáškovým sálem i salonkem pro podpis důležitých smluv. Ve třetím podlaží je možnost ubytování pro významné návštěvy.

Trh je přesycen nabídkou

Je však otázka, zda navzdory nezpochybnitelným výhodám a exkluzivnímu místu bude o pronájem zájem. Podle realitního experta Michala Šubrta je hradecký trh nabídkou kancelářských a komerčních prostor přesycen a hledání nájemce není jednoduché.

„Nabídka je v Hradci Králové obrovská, navíc s velkým cenovým rozsahem a prostory se nedaří obsadit. S trhem hodně zamávala také ČSOB, která opustila Steinského palác na Ulrichově náměstí a sestěhovala se do nové centrály v Collinově ulici. V Steinského paláci rázem vzniklo 1 200 čtverečních metrů volných kancelářských prostor,“ upozornil odborník ze společnosti Vaše reality cz.

Dům U Špuláků v letech 2009 až 2011 prošel za 53 milionů korun zásadní rekonstrukcí od sklepa až po půdu. Před renovací, při níž památkáři vytýkali jen výměnu původní šindelové krytiny za keramickou, byl dům ve špatném stavu, dovnitř zatékalo a všechny rozvody musely být vyměněny.

Nákladná rekonstrukce tak podtrhla výsadní postavení objektu mezi hradeckými měšťanskými domy. Dům U Špuláků byl původně gotický, byl postaven ve druhé polovině 16. století a v roce 1750 dostal barokní podobu.

Objekt je spojen s mnoha historickými událostmi. V roce 1866 byl za prusko-rakouské války zasažen dělostřeleckým granátem. O sedm let dříve se tu narodil hradecký starosta František Ulrich.

Roku 1931 dům zasáhl požár ze sousední biskupské rezidence a při návštěvě Hradce Králové z jeho balkonu v lednu 1990 k zaplněnému náměstí hovořil Václav Havel. V majetku města je dům U Špuláků dlouhých 127 let.