Hradec chce, aby byl dům pro seniory opět bezpečný. Chystá velkou opravu

Harmonie má svá nejlepší léta za sebou, okny táhne a někteří nájemníci se bojí, že se s nimi utrhne balkon. Další velké potíže v nejbližším okolí způsobují bezdomovci a narkomani, kvůli nimž především senioři raději nevycházejí pod novou dřevěnou pergolu ani do blízkého parčíku s lavičkami nebo do venkovní posilovny.

Do třetice zlého: proměnila se i skladba obyvatel Harmonie. Dům s asi 400 bytovými jednotkami byl krátce po revoluci dostavěn jako bezpečný přístav seniorů, jenže podle svědectví místních tu dnes žijí i psychicky nemocní lidé, další si přivydělávají prodejem drog nebo půjčují peníze za nehorázné úroky.

Hradecká radnice si proto dala tři velké úkoly: vrátit Harmonii seniorům, těm dát mnohem věší pocit bezpečí a dům co nejrychleji opravit.

A právě ten poslední se možná podaří vyřešit nejrychleji. Harmonie, tedy největší bytový dům v majetku Hradce Králové, by se měla už brzo dočkat rekonstrukce až za čtvrt miliardy korun. Jako nejnutnější se jeví zateplení budovy, opravy střechy, lodžií a výměna všech oken.

Obyvatelům je zima

Například paní Ivana si nedávno do své garsonky musela koupit elektrický přímotop. „A stejně tu nemám víc než 20 stupňů, prostě to na víc nevytopím, nejde to,“ říká obyvatelka Harmonie a kontroluje deky pod dveřmi na balkon i kolem okna.

„Nevadí mi, že příslušenství je staré několik desítek let, výtah pomalý a poruchový, ani to, že nám prý v sousedství postaví další vysoký dům. S tím se smířím. Ale s otřesným stavem balkonu a oken se nesrovnám. V létě je tu vedrem na padnutí, v zimě se zase klepeme,“ přidává se sousedka paní Ivany.

Náprava by měla přijít do dvou let. Rada města totiž v druhé polovině listopadu schválila zadávací podmínky pro hledání projektanta. S ním by měla být podepsána smlouva v březnu, dokumentace být pohromadě příští rok na podzim, následovat by měla žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám a v polovině roku 2025 i realizace. Pro vedení města je rekonstrukce Harmonie jednou z priorit.

„Vyzdvihl bych akční plán, protože je to jeden z prvních projektů, který se do něj dostal a získal i potřebná hodnocení. Čekání obyvatel domu bylo opravdu dlouhé,“ říká náměstek primátorky pro oblast sociálních záležitostí Pavel Vrbický (Piráti).

Větší soukromí i zateplení

Obyvatelé Harmonie by měli v budoucnu nejvíce ocenit především opravy všech lodžií.

„Bude potřeba opravit boční stěny a podlahy, dále vyměnit zábradlí a stříšky za nové. Lodžie se celkově změní tak, aby působily příjemnějším dojmem a nájemníkům poskytovaly více soukromí. Budovu dál čeká zateplení, a to včetně střechy a vstupní části objektu. Obyvatelé se také dočkají nových oken i některých dveří,“ popisuje náměstek primátorky pro městské investice Lukáš Řádek (HDK).

23. října 2023

„Odhad nákladů je až 250 milionů korun. Projektová dokumentace je od toho, abychom věděli, co je konkrétně potřeba opravit, v jakém rozsahu i kvalitě,“ dodává Řádek. Podle něj by dotace z programu Nová zelená úsporám pro bytové domy mohla uhradit 50 až 70 procent výdajů.

Na klid dohlédnou kamery i důvěrníci

Město však nehodlá řešit jen energetické úspory a pohodlí klientů Harmonie, ale i jejich bezpečí. Město mezi nimi letos uspořádalo průzkum a z šetření vyplynulo, že pocit bezpečí je tu jen málo známou skutečností.

Například v říjnu v parčíku před domem vznikla hromadná rvačka asi dvaceti lidí, ve které došlo i na nože. Ve výtahu se objevují pytle s odpadky, ale i exkrementy. Podle místních tu bují i obchod s drogami včetně pervitinu a k tomu blízká ubytovna láká nejrůznější existence a problémové jedince.

Zákrok města musí být okamžitý, náměstek Pavel Vrbický prý do Harmonie přijde na vánoční večírek, kde představí plán na zlepšení.

Na každém druhém patře by magistrát chtěl mít jakéhosi domovního důvěrníka coby spojku mezi městem a obyvateli. Na vrátnici by se měli střídat proškolení a technicky zdatní jedinci z bezpečnostní agentury a přímo do nejbližšího okolí by město rádo nasadilo dva asistenty prevence kriminality.

Další kroky jsou technického charakteru. Na každém patře, ideálně i ve výtahu a na střeše by měly být umístěny videokamery, které by monitorovaly situaci.

Také skladba obyvatel by se měla proměnit. Plánem je vrátit Harmonii seniorům. Podle koordinátora bydlení z magistrátního oddělení sociální péče Jiřího Kotaly musí město včas rozpoznat bezproblémové zájemce o byt a nabídnout bydlení, které bude pro všechny bezpečné.

„Přišli sem lidé, kteří se jevili, že jsou naprosto v pořádku, ale přesto dělají problémy. Stačí jen několik takových jedinců, kteří natáhnou další. Harmonie přitom ten problém nevygenerovala. Hned vedle je poměrně velký dům v soukromém vlastnictví, kam se nastěhovali rizikoví lidé, kteří k sobě natahují třeba bezdomovce,“ sdělil.