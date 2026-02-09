Památka na autora hymny půjde k zemi, k opravě Škroupova domu se nikdo nehlásil

  17:04
Letité snahy o záchranu památečního Škroupova domu v Osicích na Hradecku jsou u konce. Kvůli vysokým nákladům na dříve plánovanou přestavbu objektu nechá Královéhradecký kraj kulturní dům zdemolovat. Pro objekt postavený na počest tamního rodáka a autora české hymny nenašel jiné využití.
Škroupův dům v obci Osice

Škroupův dům v obci Osice | foto: Tomáš Hejtmánek

Františka Škroupa připomíná nápis Kde domov můj nad zdevastovaným jevištěm.
Interiér Škroupova domu připomíná dům hrůzy, ze stěn visí kusy malby i tapet.
Chátrající Škroupův dům v Osicích na Královéhradecku
Chátrající Škroupův dům v Osicích na Královéhradecku
O tom, že Škroupův dům nejspíš půjde k zemi, se spekulovalo už od podzimu, kdy se kraj rozhodl zrušit smlouvu s obcí o rekonstrukci objektu.

Původně obecní budovu převzal kraj před osmi lety, aby ji opravil. Tehdy se náklady odhadovaly na 20 milionů korun. Jenže než se podařilo dotáhnout projekt ke stavebnímu povolení, odhadovaná částka vzrostla na 88 milionů korun bez vnitřního vybavení, a to nové vedení kraje odmítlo.

„Máme před sebou stavby sociálních domů, nemocnice, školy. Zdá se nám ta částka velká,“ zdůvodnil rozhodnutí loni v září hejtman Petr Koleta (ANO).

Kraj poté obci nabídl bezplatný převod budovy i s projektem, ale vesnice s 565 obyvateli to odmítla. Rada kraje proto dnes rozhodla, že objekt nechá zdemolovat a pozemek poté převede zpět na Osice. Přispěje jí však na rekonstrukci fary, kde se nachází pamětní síň skladatele české hymny.

Škroupův dům v obci Osice
Františka Škroupa připomíná nápis Kde domov můj nad zdevastovaným jevištěm.
Interiér Škroupova domu připomíná dům hrůzy, ze stěn visí kusy malby i tapet.
Chátrající Škroupův dům v Osicích na Královéhradecku
„Rozhodnutí o demolici nebylo jednoduché, protože si plně uvědomujeme symbolickou hodnotu tohoto místa, které ale na autora české hymny odkazuje jen názvem budovy. O to důležitější je pro nás zachovat odkaz Františka Škroupa jinou, dlouhodobě udržitelnou formou,“ uvedl k rozhodnutí rady hejtman.

Do úřadu obec neinvestovala

Škroupův dům by za dva roky oslavil 100 let od svého vzniku. Vzpomínka to však bude už jen nad historickými fotografiemi. Stavba vznikla podle návrhu architekta Josefa Gočára v roce 1928 díky sbírce občanů u příležitosti desátého výročí samostatného Československa, 66 let po Škroupově smrti.

Kulturní dům sloužil v minulosti různým účelům, od holičství až po klubovnu SSM. V roce 1988 se tam propadla střecha a od té doby objekt chátrá. Budova nemá ani památkovou ochranu.

Pro obec je rozhodnutí kraje velkou ránou. Dlouhé roky počítala, že do opravené budovy přesune obecní úřad. „Budeme ho teď muset dát do pořádku. Roky jsme do něj už neinvestovali,“ přiznal starosta Osic Stanislav Bydžovský (nez.). Podle něj iniciativa kraje, loni odvolaná, byla největší nadějí na záchranu Škroupova domu za poslední desetiletí.

21. ledna 2016

Projekt počítal s opravou kulturního sálu, v němž by se pořádaly besedy, plesy a další akce. V přízemí mělo být přistavěné zázemí a bistro. Také se měla stěhovat Škroupova pamětní síň, knihovna, pošta i kanceláře obecního úřadu.

Školní výlety obrozence nespatří

Kraj v minulosti uvažoval o tom, že v objektu zřídí pobočku hradeckého muzea, podobně jako je na Chlumu Muzeum války 1866.

O objekt měla před lety zájem i nezisková organizace Dobré divadlo, která pořádá divadelní představení, hradecké Nábřeží řemeslníků nebo komentované prohlídky v Hradci Králové a Litomyšli. Spolek navrhoval v Osicích vybudovat centrum národního obrození, které by nabízelo výukové programy pro školní zájezdy.

„Chtěli jsme dětem přiblížit osobnost Františka Škroupa a jeho působení. Třídy by se tu ocitly v jiném století. Při příjezdu by je vítal Škroup, vedli bychom s nimi diskusi na téma vlastenectví. Děti by se pak rozdělily do skupin. Božena Němcová by s nimi tvořila verše, Bedřich Smetana by je zhudebnil, u Mánesa by malovaly, s Tyršem by chvíli cvičily. Nakonec by si upekly třeba placky s Magdalenou Dobromilou Rettigovou,“ představil tehdy vizi Dobrého divadla Tomáš Langr.

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

Z uren vysypal popel, poničil hroby i márnici. Policie pátrá po vandalovi

Poškozený hrob v Číbuzi

Márnici a hroby poničil neznámý vandal v Číbuzi na Královéhradecku. Na hřbitově se našly i vysypané urny a poškozené náhrobky. Policisté incident prověřují, také požádali o pomoc veřejnost.

Studenti jako „rukojmí“ i plakát ANO u školy. Kdo je poslanec Doksanský

Premium
Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

V Hradci Králové je léta známou figurou, ale teprve po parlamentních volbách se o Denisi Doksanském coby poslanci hnutí ANO začalo mluvit i za hranicemi regionu. Blýskl se v několika debatách,...

Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)

V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti...

Darida zase zářil, téma reprezentace brzy rozsekne. Po večerech mě to tíží, připouští

Radost hradeckého kapitána Vladimíra Daridy (vlevo)po trefě v utkání s Duklou.

Určitě musel očekávat, že vzhledem k výkonu a dvěma brankám, z nichž ta druhá je známkou fotbalové extratřídy, ta otázka padne. „Je to pro mě stále složité rozhodování a stále to ve mně uzrává,“...

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...

Pohodlnou výhru 3:0 si ve 21. kole Chance Ligy připsali fotbalisté Hradce Králové. Duklu doma porazili hlavně díky kapitánovi Daridovi, který se v první půli prosadil dvakrát během tří minut. Po...

Kostru mořského ještěra vyjmuli na Sahaře do obvazů, k vidění je ve Dvoře

Kostra plesiosaura ve dvorské Galerii minerálů

Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará více než 70 milionů let. Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vystavila téměř kompletní kostru pravěkého plesiosaura. Její majitel...

Trutnov chce modernější autobusové nádraží, přestěhuje ho k vlakovému

Trutnov chce autobusové nádraží přestěhovat k vlakovému nádraží, uvažuje o...

V kraji se určitě najdou méně vzhledná autobusová nádraží, přesto chce Trutnov nové. Přestěhovat ho hodlá přes řeku k vlakovému nádraží, kde by mohl vzniknout společný terminál se sdílenou čekárnou a...

Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...

Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...

Pokus o vraždu v Jaroměři. Policie obvinila útočníka, soka pobodal kvůli drogám

Policisté v Jaroměři zadrželi muže podezřelého z pobodání

Královéhradečtí kriminalisté obvinili čtyřiačtyřicetiletého muže z pokusu o vraždu osmadvacetiletého soka. Ve středu se dostali do konfliktu v Jaroměři na Náchodsku a starší muž napadl mladšího...

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

