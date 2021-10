Střelák v Hradci neprodáme, tvrdí ČSSD navzdory existenčním potížím

Kromě rezignace dosavadního předsedy Jana Hamáčka bude hlavním tématem pondělní schůzky předsednictva právě ekonomická situace a nutnost drastických opatření.

Vždyť ČSSD v příštích čtyřech letech přijde o více než 66 milionů korun z příjmů od státu. V tomto volebním období získá jen 62,6 milionu oproti 130,8 milionu z končícího období.



Jisté je, že strana by se případným prodejem Střelnice významně ekonomicky zaléčila. Čtyřpodlažní blok v hradeckém centru však podle krajského šéfa ČSSD a náchodského starosty Jana Birkeho není k mání. A to za žádnou cenu.



„Prodej Střelnice je absolutně vyloučen, nikdy nebyl na stole a dokud budu krajským předsedou sociální demokracie, zkrátka to nedovolím. Nikdy jsme ani nezjišťovali, jakou má dům hodnotu, protože když děláte odhad ceny, již můžete vytvářet spekulaci, že dochází k prodeji. A to je naprosto vyloučeno,“ kategoricky prohlašuje Birke.

Na Střeláku byl zvolen Zeman

Podle něj by se měl dít pravý opak, totiž zvelebování klíčové nemovitosti. Právě na Střelnici byl 28. února 1993 předsedou tehdy rozhádané a skomírající partaje zvolen Miloš Zeman, který nastartoval úspěšnou oranžovou éru.

Birke má k Zemanovi velmi blízko, prodej Střelnice však vylučuje i z pragmatického hlediska:

„Mám poměrně bohaté zkušenosti. Když jsem přebíral Náchod po 20leté vládě pravice, bylo město zadlužené až po strop. Nejsem příznivcem rozprodávání majetku, naopak jej spíš schraňuji. Výtěžek z prodeje budovy v Rychnově by se každopádně měl reinvestovat do stávajících budov, konkrétně do Střelnice. Musíme ji přiblížit standardům 21. století a udělat tu možnosti pro dlouhodobé pronájmy. To je podle mého názoru možná cesta.“

Večerka místo kinosálu

Ne prodeji Střelnice by řekl také bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který z posledního 20. místa kandidátky ČSSD posbíral po Birkem druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů:

„Střelnice je po Lidovém domě druhý největší objekt v majetku sociální demokracie. Už jen to je zavazující, jen se musí využívat. Ta lokalita je velmi zajímavá, ale do objektu je nutné vložit finance. Ekonomická situace je každopádně kromě renesance celé sociální demokracie zásadní.“

Hradecká Střelnice je navzdory zmiňované posvátné nedotknutelnosti spíš popelkou a svá nejlepší léta má za sebou. Ostudu určitě nedělá kultivovaná restaurace Šalanda, ale například v bývalém kinosálu je večerka a interiéry také ustrnuly v minulém století.

Velkým tématem bylo loňské bourání sousední Dřevěnky. Na revitalizaci jediného dochovalého dřevěného kina zvaného Lido Bio z 1. poloviny 20. století sice existoval projekt, ale ekonomická kondice sociální demokracie rekonstrukci neumožnila.

Strana musí propouštět

Dalším nutným úsporným opatřením bude propouštění. „Podle mého názoru bude nutné snížit provozní náklady na minimum, a to včetně počtu zaměstnanců,“ říká místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Stranický aparát ČSSD ve srovnání s jinými politickými subjekty rozhodně nelze pokládat za nabubřelý, avšak bude muset ještě výrazně prořídnout.

„Personální položka je skutečně obrovská. Podle mého názoru panuje shoda, že mít tři nebo čtyři tajemníky v krajích už není možné. Strana má obrovský propad. Je otázka, zda bude stačit jeden tajemník nebo manažer na kraj, anebo zda bude spravovat dva kraje dohromady. Naše ekonomická situace není jednoduchá, ale není neřešitelná ani fatální,“ přemýšlí Birke.

Prvním krokem ke krajské ekonomické stabilizaci a zvelebení klíčové Střelnice bude prodej nemovitosti v Rychnově nad Kněžnou naproti soudu.

„Budova je dlouhodobě prázdná a současně nepronajímatelná. O jejím prodeji už se rozhodlo před tři čtvrtě rokem, nyní jej pouze dotáhneme do konce,“ upozorňuje Birke.

Převezmou stranu reformátoři?

Podle Birkeho však existuje ještě zásadnější problém než uvadající ekonomika strany, totiž směřování. Pondělní předsednictvo přinese nejen Hamáčkovu rezignaci, ale pravděpodobně i termín volebního sjezdu.

Podle názoru Jiřího Štěpána by vedení mělo převzít reformní křídlo kolem bývalého ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy anebo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Ostatně Štěpán mezi ně názorově také zapadá a možná až trochu moc skromně podotýká, že pokud o něj bude zájem, rád pomůže.

„Přiznám se, že se trošku bojím, kdo stranu převezme. Bude to muset být člověk, před kterým je velký úkol, tedy zahrabat obrovské příkopy, které se vytvořily nejen mezi jednotlivými osobami, ale i kraji. Bude to mít strašně těžké a nemůže na to být sám. Všichni musí aspoň trochu couvnout ze svých požadavků. Každopádně, pokud máme nějaký pud sebezáchovy a toleranci, se otevírá šance, jak stranu srovnat, dát jí směr a vykročit k levicové politice,“ pokračuje Birke, jehož nadzvedla například slova o ideové spolupráci s komunisty, kteří byli rovněž vyautováni ze Sněmovny.

„Z některých výroků kolegů jsem smutný. Zaznamenal jsem i prohlášení o sloučení s komunisty. Kdyby k něčemu takovému mělo dojít, na rovinu říkám, že to bude beze mě. Rezignaci předsedy strany Jana Hamáčka rozumím a respektuji to. Trochu mě jen mrzí, že se k němu nepřidali ostatní členové vedení. Ale třeba to udělají už v pondělí. Situace je skutečně velmi velmi vážná. Nejde o jedince, ale o starou dámu. Buď ji někdo zachrání, anebo to skutečně nedopadne dobře,“ zdůrazňuje Birke.

Návrat do komunálu

Dalším rekonstrukčním úkolem pro Birkeho budou komunální volby na podzim 2022. On sám se rozhodl pro obhajobu postu starosty v Náchodě.

Dalšími sociálnědemokratickými městy jsou například Kopidlno nebo Meziměstí, na druhou stranu v některých velkých městech ČSSD z komunální politiky vypadla.

„Stalo se to nejen v Hradci Králové, ale i v Jičíně, Trutnově nebo v Rychnově, kde jsme ani nepostavili kandidátku. To jsou záležitosti, které mne nesmírně mrzí. V Hradci nás čeká debata o novém lídrovi. Pokud bude mít chuť Jiří Štěpán, určitě jej beru všemi deseti, přestože jsem s ním o tom ještě nemluvil,“ konstatuje Birke.

Štěpán hradeckou kandidaturu nevylučuje. Přednější je však podle něj stabilizace značně otřesené strany.