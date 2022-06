Traktorem a lanem vědci testovali stoletý dub, jediný v Krkonoších

Jediný dub ve východních Krkonoších Dub před Hospodou Na Peci je pravděpodobně jediným dubem ve východních Krkonoších. Tyto stromy patří hlavně do nížin, Pec leží téměř 800 metrů nad mořem. Stejně jako sousední jasan je minimálně sto let starý. „Dochovala se letecká mapa Pece z roku 1936 a na ní jsou před Hospodou Na Peci vidět už vzrostlé stromy. Předpokládám, že jejich stáří se bude pohybovat mezi 120 až 150 lety,“ poznamenal dendrolog Jakub Fišera. Dub patří stejně jako lípa k dlouhověkým stromům, může se dožít i víc jak tisíce let. To ale nebude případ solitérního dubu v Peci. „Jeho stanoviště je tak extrémní, že nemá předpoklady, aby se dožil třeba 600 let. Ale pokud tahové zkoušky vyjdou dobře, tak vhodným ošetřením můžeme jeho životnost prodloužit o desítky let,“ dodal pracovník Správy KRNAP.