Křížovky pro vězně ukrývaly pervitin, odesílateli hrozí pětiletý trest

Až pět let za mřížemi hrozí osmatřicetiletému muži, který se pokusil do valdické věznice na Jičínsku propašovat drogy. Pervitin schoval do časopisu s křížovkami a poslal ho jednatřicetiletému vězni poštou.