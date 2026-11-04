Podle ranního záběru z kamery zůstaly stopy po smykujícím autě nejen na asfaltové ploše, ale také na přilehlém dětském a tenisovém hřišti. Podle zástupců hotelu zůstal jejich povrch poškozený. Vedle je i nová trampolína a další atrakce.
„Bohužel se nejedná o ojedinělý případ. S podobným chováním některých řidičů se setkáváme opakovaně během zimní sezony, příchod prvního sněhu je spouštěč. Situaci řešíme podle vyhodnocení s Policií ČR, někdy postačí domluva,“ říká manažerka hotelu Radka Schlosserová.
Největší „nápor“ podle ní bývá s prvním sněhem a námrazou, ale vlastně trvá po celou dobu, kdy je na hřebeni sníh.
„Jedná se většinou o řidiče, kteří cíleně přijedou a mizí. Místní oddělení policie již několikrát úspěšně zasahovalo a jsme v úzkém kontaktu,“ popsala manažerka a policistům i poděkovala.
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Špindlerovka, Švýcárna či Šámalova. Jak se měnily osamělé horské boudy
Boudaři ujišťují, že postem na Facebooku nemířili proti návštěvníkům, kteří vyjedou na hřeben za přírodou nebo do restaurace. „Problém nastává, když se z parkoviště stává improvizovaná driftovací dráha. Parkoviště slouží především našim hotelovým hostům, kteří zde mají zaparkovaná svá auta. Nekontrolované smyky v jejich bezprostřední blízkosti představují riziko poškození majetku, a především ohrožení bezpečnosti osob, které se v areálu pohybují,“ zmiňuje manažerka.
Vadí také hluk v místě, kam se jiní přijeli rekreovat. Policejní hlídky tam podle Schlosserové vyjíždějí ráno i v pozdních hodinách, někdy i několikrát za noc. Kontrolují také vytipovaná místa, takže část problémových aut se na hřebeny vůbec nedostane.
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Driftaři vyjeli do Špindlerova Mlýna bez sněhových řetězů, dostali pokuty
Policejní mluvčí Šárka Pižlová říká, že pokud se policie o incidentu dozví, pak se jím zabývá, což se však neoznámeného nočního dění u Špindlerovky netýkalo.
„Výjezdy policie za driftujícími řidiči nejsou na denním pořádku. Kontrolovali jsme například skupinky, které se sjíždějí na Pomezních Boudách. Když přijmeme oznámení, řešíme ho. Pokud na místě zastihneme řidiče, postupujeme standardně kontrolou řidiče i vozidla,“ uvedla Pižlová.
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Silnice na Špindlerovku jako Jižní spojka. Vyjížďky na hřebeny trápí město i boudy
Situace Špindlerovky, která leží v nadmořské výšce přes 1 200 metrů, je v Krkonoších ojedinělá. Vede k ní desetikilometrová silnice a auta k cestě na hřeben nepotřebují povolenku ani výjimku od Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Parkovat se dá jen na vyznačených plochách, jinak řidiči musí dolů. Jezdí tam i autobusy.
Na velký ruch si už dříve stěžovali boudaři i obce. V sousedství boudy se rozkládá klidové území národního parku.
Volný vjezd ke Špindlerovce je od července 2020, kdy se na žádost města změnila kategorie silnice. Předtím tam fungovala závora a správa parku vybírala poplatky, ty však byly zrušeny zákonem.