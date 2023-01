Hradec vyhrál soud s NSA, naděje na dotaci pro nový stadion tak opět žije

Vedení města teď věří, že s žádostí o příspěvek na stadion nevyjde naprázdno, jak to až do verdiktu soudu vypadalo. Podle informací MF DNES měl Hradec zažádáno o příspěvek ve výši 296,2 milionu korun.

Primátorka Pavlína Springerová (HDK) sice v prosinci řekla, že NSA na jednu stranu dotační podmínky nevyhodnotila dobře, ale zároveň nevyloučila možnost, že Hradec svou správní žalobu stáhne. Přímo do Hradce nedávno přijel nový šéf NSA Ondřej Šebek, který 20 let pracoval na různých pozicích v pardubickém hokejovém klubu. Mluvilo se i o dotacích, ale jeho návštěva neměla na soudní rozhodnutí vliv.

Agentura rozhodnutí respektuje

Soud dal ve sporu s NSA za pravdu také Zlínu, který žádal 300 milionů na modernizaci zimního stadionu. Už dříve prošly požadavky na příspěvek Brnu, Jihlavě a Kladnu. V celém balíku bylo 900 milionů korun, žadatel mohl získat maximálně 300 milionů.

„Předpokládáme, že agentura odstraní předmětné procesní chyby a znovu přezkoumá žádost města o dotaci na stadion,“ řekla primátorka. Podle ní město rozporovalo především tvrzení NSA, že poskytnutí dotace by představovalo veřejnou podporu podle práva Evropské unie, jež není slučitelná s jejím vnitřním trhem. Město vzneslo i další námitky, například proti nesprávnému posouzení použité metody Design and Build nebo údajně netransparentnímu postupu při vyhlášení výzvy.

„Rozhodnutí Městského soudu v Praze samozřejmě respektujeme a učiníme další kroky, které určil. Soud však ani jednou nezmínil, že by šlo o závažné procesní chyby. Je důležité zmínit, že v žádném případě nerozhodl, že by neudělení dotace Hradci Králové bylo špatné a že by ten měl dotaci získat. Šlo chybu v procesu, kterou samozřejmě napravíme, nikoli o chybu v rozhodnutí,“ upozornil mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Hradec věří, že na dotaci dosáhne

Další postup nastínil Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky zodpovědný mimo jiné i za oblast ekonomiky a sportu.

„Nevěděli jsme, co od soudu můžeme očekávat, proto je to částečná satisfakce a současně příjemné překvapení. Nyní se dohodneme ve vedení města, každopádně bychom chtěli vyjednávat s NSA o dalších krocích,“ sdělil Hloušek, na kterého udělal dobrý dojem předseda agentury Šebek: „Měli jsme jednání u primátorky a připadá mi, že je to nezávislý člověk, který přemýšlí realisticky. Po rozhodnutí soudu bychom jej nyní chtěli oslovit znovu a zkusit na stadion nějakou dotaci získat.“

Překvapen rozhodnutím soudu nebyl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09), zodpovědný za investice a dotace: „Byl jsem bytostně přesvědčený, že v posuzování naší žádosti došlo k závažným procesním chybám.“

O šancích města na revizi celého posudku a tedy i na zisk dotace však nechtěl hovořit: „Chtěl bych tomu věřit, ale jsem zdrženlivý. NSA a její dotace jsou, řekl bych, méně předvídatelné. Každopádně bych si velmi přál, abychom uspěli.“

Podle Lukáše Řádka by mělo dojít k přehodnocení hradecké žádosti. Co to bude znamenat pro již schválené projekty, však odhadoval nechtěl: „Neumím srovnat kvalitu přípravy projektů ostatních měst. Každopádně celý proces rozdělování nárokových i nenárokových dotací by měl být co nejtransparentnější, aby se posuzoval striktně jen podle kvality a přínosu.“

Rozhodnutí soudu Hradec potěšilo, avšak revize a případný restart celé dotační výzvy jsou zatím jen velkým přáním. Naznačilo to i vyjádření mluvčího NSA Řádka: „Nemohu předjímat výsledek dotačního řízení, nicméně tato varianta rozhodně není pravděpodobná.“ Uvedl to k možnosti, že by Brno, Jihlava a Kladno ještě neměly mít nic jisté.

Devět žádostí

Hradecká žádost se na NSA posuzovala za bývalého předsedy Filipa Neussera. Ten vyloučil jakékoli problémy na straně agentury a naopak ukázal na město.

„My jsme tady od toho, abychom nastavili pravidla, která jsou rovná, předem daná, fér. Když je někdo překročí, respektive nesplní podmínky, co máme dělat? Jenom proto, že je na mě politický tlak ze strany Hradce Králové, jim vyhovíme? To přece nechce nikdo,“ zmínil pro Seznam Zprávy expředseda.

Podle něj NSA evidovala devět žádostí: „Šlo o Liberec, Rakovník, Kladno, dvakrát Brno, Hradec Králové, Pardubice, Jihlavu a Zlín. Všichni chtěli přibližně 300 milionů, to je nejvyšší suma, kterou ze zákona NSA může vydávat. Ne všechny jsme tedy mohli vypořádat. Nicméně to není důvod, proč jsme nevypořádali Hradec. Mají být nějaká pravidla, za to bojujeme.“

Naděje, že Hradec za stavbu stadionu nezaplatí 631 milionů korun výhradně ze svého, však přece jen stoupla. Od ledna loňského roku, kdy se špatná zpráva o ztrátě dotačních 296 milionů objevila, se staveniště proměnilo k nepoznání. V úterý přibyl poslední čtvrtý osvětlovací stožár a podle stavařů jde vše podle plánu. Ostatně také radnice stále počítá s tím, že hotový stadion převezme na konci června.

„Stavba je rozdělená do několika milníků a jen jediný z nich zatím nebyl dodržen, avšak jen o pět dní,“ potvrdil náměstek Řádek.

Zajímavé je, že Hradec Králové v posledních měsících podal na NSA dvě správní žaloby. K soudu putuje i výstavba nové loděnice na pravém břehu řeky Orlice. Hradec stála 19,9 milionu korun, od agentury mohl dostat více než 16 milionů, avšak projekt narazil na chybný výklad zadávacích podmínek.