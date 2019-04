Dotace pozvedly Kuks i lanovku na Sněžku. Jiné byly sporné či zbytečné

Kdyby si někdo dal tu práci a pokusil se zpracovat seznam nejpoužívanějších ekonomických slov posledních 15 let, nejspíš by vyhrál výraz dotace. Stal se nábožnou mantrou, příslibem ráje, ale v některých případech paradoxně i symbolem velkého zklamání nebo rovnou policejních želízek.

Podíl šťastných - tedy obdarovaných - a rozčarovaných je zhruba stejný. Data z programového období 2014 - 2020 říkají, že v Královéhradeckém kraji s žádostí uspělo 53,6 procenta projektů. Evropa ve stejném období do kraje dosud poslala 18,9 miliardy. Kdyby měla uznat všechny prosby, musela by vydat 32,4 miliardy korun.

MF DNES k 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie, které si připomeneme už 1. května, zmapovala projekty, které díky dotacím oslnily či přinejmenším pozvedly renomé kraje měst či obcí. Nevzpomenout však nelze ani dotace, jež když už nevyvolaly rovnou trestní stíhání, bývají považované za zcela zbytečné, poplatné či neúčinné.

1. Kuks, skvělý projekt, který končí trestním stíháním

Nechybělo moc a záchrana barokního hospitálu na Kuksu by se stala vzorovým příkladem promarněné příležitosti. Unie sice přislíbila 440milionovou podporu, avšak Národní památkový ústav (NPÚ) na podzim roku 2012 nedokázal vybrat firmu, která by splňovala všechny podmínky konkurzu a projekt pojmenovaný Kuks - Granátové jablko, spěl k vyhnití.

Oceněná lanovka na Sněžku i budova Uffo Program ROP Severovýchod do Královéhradeckého kraje poslal 7,2 miliardy korun na 301 projektů. Mezi ty nejdůležitější a současně i oceněné v soutěži Stavba roku patří například realizace lanovky na Sněžku (dotace 234 milionů), společenské centrum Uffo v Trutnově (182 milionů), rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové (31 milionů) nebo stavba lávky přes Orlici rovněž v Hradci (20 milionů). Do stejného dotačního období - tedy 2007 až 2013 - patří i 130milionová podpora vzniku hradecké městské knihovny v areálu někdejší fabriky Vertex i 89 milionů pro vznik digitálního planetária, rovněž v Hradci Králové. Výčet z období 2014 až 2020 ještě není konečný, když se například již nyní ví, že na dotace dosáhne nejen rekonstrukce Muzea východních Čech, ale i stavba lávky přes Labe u kongresového centra Aldis. Další projekty však již desítky milionů dostaly. Krajské město si díky unii mohlo pořídit flotilu nových trolejbusů i autobusů (dotace 120 milionů), opravilo jižní terasy (15 milionů) někdejší Ústav hluchoněmých (42 milionů) i Galerii moderního umění (50 milionů), zrevitalizovalo Šimkovy sady (33 milionů) nebo postavilo sportovní areál Bavlna (57 milionů).

Antimonopolní úřad naštěstí případ velmi brzo vrátil do hry, když do tendru povolal původně vyloučené sdružení dvou firem a v létě 2013 začal závod s časem a termínem konec roku 2014, do kdy mělo být hotovo.

Granátové jablko se úspěšně dokutálelo do cíle a hned první rok po znovuotevření padl turistický rekord, na který se nikdo neodvážil ani pomyslet: Kuks v roce 2015 navštívilo 135 tisíc lidí.

Přestože památka od té doby rozkvetla a stále chystá další novinky, určitá pachuť zůstala. Vloni na sklonku léta totiž Městské státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na čtyři lidi. Zakázka byla podle žalobce ušita na míru vítězi tendru.

„Jeden z obžalovaných, který pracoval pro státní instituci a měl informace i možnost ovlivnit výběrové řízení a zadávací podmínky pro danou zakázku, tyto informace předával dalšímu, který je distribuoval dál pozdější vítězné firmě. Tyto informace získané v časovém předstihu byly využity pro tvorbu nabídky, která ve výběrovém řízení zvítězila,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Městský soud v říjnu případ vrátil státnímu zástupci, to však nic nemění na tom, že čtveřici - mimo jiné i bývalému zaměstnanci NPÚ - hrozí za ovlivnění zakázky deset až dvanáct let vězení.

2 Nejdráž vyšly vlaky RegioPanter

Majstrštykem nyní již neexistujícího Dotačního programu ROP Severovýchod byl nákup pěti nových nízkopodlažních vlaků RegioPanter za dotaci 272 milionů korun.

Nejnákladnější projekt jezdí na trase mezi Pardubicemi, Hradcem a Jaroměří, avšak smysluplný bude až s dokončením druhé železniční koleje, která výrazně zrychlí dopravu v celé aglomeraci. Dvě koleje budou v celém úseku v roce 2022, jen etapy Opatovice - Hradec Králové a Stéblová - Pardubice mají stát 5,5 miliardy korun a kromě úvěru od Evropské investiční banky se počítá s evropskou dotací.

3 Benešova třída získala peníze jen na jednu etapu

Až příliš mnoho snah o unijní dotace však také skončily s otazníky, případně - v ještě horších případech - vykřičníky.

Hradci se například podařilo připravit pětietapovou revitalizaci ostudné třídy Edvarda Beneše, jenže již při realizaci té první město zjistilo, že další čtyři se nepovede naroubovat na program veřejná prostranství a radnice od té doby pouze sanuje ty nejkřiklavější boláky, na nichž už místním obyvatelům hrozily újmy na zdraví.

4 Infocentrum nesmí sloužit turistům

Velké zmatky podle někoho vygenerovaly zmetek v podobě infocentra na Eliščině nábřeží. Kritici napadli údajnou předraženost projektu, příliš vysoké provozní náklady nebo necitlivý zásah do budovy od zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry.

Schválené dotace v operačních programech v kraji do roku 2020: Intergrovaný regionální operační program - 6 miliard

doprava - 3,29

životní prostředí - 2,76

zaměstnanost - 2,72

výzkum, vývoj a vzdělávání - 2,34

podnikání a inovace - 1,7

technická pomoc - 0,074



Pozoruhodná byla rovněž proměna hlavního způsobu využití. Bývalá knihovna měla sloužit hlavně turistům, jenže dotační podmínkou bylo i to, že objekt nesmí být využívaný pro turistiku, a tak se z něj mávnutím kouzelného proutku stalo infocentrum pro obyvatele Hradce Králové.

„Centrum bylo vyprojektováno jako turistické, projednáno jako turistické, s technologiemi pro turisty, ale do dotací vědomě dáno jako infocentrum pro občany Hradce. Takže stavíme megacentrum pro turisty, které však pro turisty být nesmí. Zajímá mě, jestli je tedy podvedeno zastupitelstvo, dotační úřad, nebo všichni,“ řekl Martin Hanousek - tehdejší opoziční zastupitel a nyní již náměstek primátora.

5 V pavilonu goril sídlí jen samec Tadao

Husarský kousek se podařil zoo ve Dvoře Králové. Zahrada v roce 2012 otevřela pavilon goril, na který Evropa přispěla 19 miliony a který je domovem pro jedinou gorilu - samce Tadaa.

Minimálně od té doby se mluví o nadějích na zisk chovné skupiny nebo aspoň dvojice jiných samců, avšak tyto snahy nejspíš vezmou za své, neboť soužití Tadaa s jinými gorilami by nejspíš bylo jen problematické.

6 Miliony spolykala propagace turistických regionů

Ačkoli asi jen velmi obtížně lze měřit účinnost takzvaného self-marketingu neboli sebe-propagace, Evropa přesně na tyto programy do Královéhradeckého kraje nalila již desítky milionů korun. Utratily se třeba za pexesa, pohlednice, kalendáře, mapy, DVD, ale i maskoty.

Čerpání dotací EU v období 2014 - 2020 Počet podaných a schválených dotací:

1. Středočeský - 9734 podaných žádostí/4 890 schválených/50,2% úspěšnost

2. Jihomoravský - 9 136/4601/50,4%

3. Moravskoslezský - 8601/4445/51,7%

4. Olomoucký 5815/2926/50,3%

5. Zlínský 5657/2829/50%

...

8. Královéhradecký 4696/2518/53,6% Dotace na schválené projekty:

1. Středočeský - 48,9 miliardy Kč

2. Jihomoravský - 42,2

3. Moravskoslezský - 38,4

4. Praha - 29,1

5. Jihočeský - 25

...

11. Královéhradecký - 18,9 Schválené dotace v přepočtu na jednoho obyvatele:

1. Vysočina - 45,9 tisíce Kč

2. Pardubický - 43,4

3. Jihočeský - 39,2

4. Olomoucký - 37,3

5. Středočeský - 36,5

6. Královéhradecký - 34,4

(Zdroj: www.cirihk.cz)

Díky unii tak mohly vzniknout „nepostradatelné“ projekty jako například Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku (dotace 17 milionů), Vaše východní Čechy (4 miliony), Hradecko - destinace pro turistu 3. tisíciletí (2,4 milionů), Kladské pomezí - krajina příběhů (2,6 milionu), Královská věnná města známá, ale nepoznaná (1,9 milionu), Kuks - Braunův kraj (5,4 milionu) anebo Marketingová kampaň a podpora destinace Orlické hory a Podorlicko - 1.část (6,7 milionu).

7 Stíhání kvůli herní krajině

Nejčerstvější případ „dotačního umění“ je zároveň nejhorší. Herní krajina Pecka ve Velké Úpě se vloni v létě stala hlavní krkonošskou turistickou novinkou, teď je však spojována s údajným pokusem o dotační podvod, kvůli kterému policie kromě jiných sedmi lidí trestně stíhá bývalého ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Jana Hřebačku i starostu Pece pod Sněžkou Alana Tomáška.

Téměř třicetimilionová dotace na herní krajinu stále nebyla proplacena a její vyřizování úředníci kvůli policejnímu vyšetřování zastavili.

Rovněž vyšetřování pravděpodobně nebude bez komplikací. „Je zde hodně dokazování a znaleckých posudků, náročnost vyšetřování spočívá ve velkém počtu obviněných. Je to poměrně komplikovaný případ a vyšetřování nějaký čas potrvá. Určitě to nebude otázka týdnů, tak jako tomu je u jednodušších případů,“ řekla mluvčí krajské policie Ivana Ježková.

V červenci 2017 se na Portáškách otevřela herní krajina Pecka: