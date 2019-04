Další kamion s auty za miliony se nevešel pod novopacký viadukt

Nehoda se stala v úterý krátce před 18. hodinou na silnici I/16. Třiatřicetiletý řidič s nákladním autem Volvo s přívěsem projížděl Pražskou ulicí ve směru od centra na Jičín. Vezl sedm vozů značky Škoda Kodiaq, což znamená cenu nákladu nejméně kolem pěti milionů korun.

„V mírné pravotočivé zatáčce před železničním mostem zřejmě nerespektoval dopravní značení. Pravděpodobně si neuvědomil ani výškové rozměry vzhledem k přepravovanému nákladu. Následně jedno z převážených vozidel Škoda Kodiaq zachytilo o kovovou traverzu zavěšenou pod mostem,“ popsal mluvčí jičínské policie Aleš Brendl.

Nehoda se obešla bez zranění. Alkohol u řidiče vyloučila provedená dechová zkouška. Celková škoda předběžně přesahuje 300 tisíc korun.

Nejedná se o první takovou nehodu. Například v únoru 2012 uvázlo pod mostem nákladní auto a poškodilo ochrannou lištu mostní konstrukce.

V červnu 2015 se pod železniční most napasoval tahač vezoucí bagr a nadzvedl konstrukci mostu dokonce o půl metru, takže poté vlaky tudy vůbec nesměly a po dvoudenních opravách tu jezdily jen sníženou rychlostí. Viadukt se opravoval i v květnu 2018 poté, co byl most opět poškozen nákladním autem.



Kamera zachytila náraz tahače s bagrem do viaduktu v červnu 2015: