Další tragická nehoda na Trutnovsku. Nákladní auto srazilo dítě, střet nepřežilo

  8:43
Tragická dopravní nehoda se stala ve čtvrtek v podvečer na Trutnovsku. Nákladní auto se tam střetlo s dítětem, které nepřežilo. Podle policie bylo mladší patnácti let.
Nehoda se stala kolem 17:00 ve čtvrtek v obci, která leží mezi Trutnovem a Vrchlabím. Vyjížděli tam i hasiči a zasahoval vrtulník záchranné služby.

„Při dopravní nehodě zde došlo ke střetu nákladního vozidla s osobou mladší 15 let, která na místě utrpěla zranění neslučitelná se životem. S ohledem na věk poškozené osoby a rodinu nebudeme poskytovat bližší informace,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Andrea Muzikantová.

Čtyři mrtví po střetu s autem v protisměru, nikdo nebyl připoutaný

Jde o druhou tragickou nehodu na Trutnovsku v tomto týdnu. V úterý zemřeli při srážce dvou aut u Dvora Králové nad Labem čtyři lidé a pátý člověk utrpěl vážné poranění. Policie uvedla, že nikdo z pěti cestujících nebyl připoután bezpečnostními pásy.

