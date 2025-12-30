Při střetu dvou vozů u Trutnova se zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti

Auta se srazila v pondělí před 21:30 na silnici vedoucí z Trutnova směrem do Pece pod Sněžkou. Po nehodě byla silnice uzavřená. Záchranáři k nehodě vyslali šest výjezdových skupin včetně vrtulníku.
„Na místě ošetřili sedm osob, z toho čtyři zranění byli mladší 18 let,“ uvedli záchranáři na síti X.
Jeden z vyproštěných cestujících utrpěl poranění hlavy a záchranáři jej vrtulníkem přepravili do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Druhého vyproštěného s poraněním hrudníku a nohy převezli do fakultní nemocnice sanitkou.
Zbylých pět zraněných skončilo v trutnovské nemocnici, nejčastěji utrpěli poranění hlavy a nohou.
