Při střetu dvou vozů u Trutnova se zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti

Autor: ,
  8:48
Při srážce dvou osobních aut u Trutnova na silnici I/14 se v pondělí večer zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti. Záchranáři pacienty převezli do nemocnic. Dva zraněné museli hasiči z vraků vyprostit pomocí hydraulického zařízení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Auta se srazila v pondělí před 21:30 na silnici vedoucí z Trutnova směrem do Pece pod Sněžkou. Po nehodě byla silnice uzavřená. Záchranáři k nehodě vyslali šest výjezdových skupin včetně vrtulníku.

„Na místě ošetřili sedm osob, z toho čtyři zranění byli mladší 18 let,“ uvedli záchranáři na síti X.

Jeden z vyproštěných cestujících utrpěl poranění hlavy a záchranáři jej vrtulníkem přepravili do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Druhého vyproštěného s poraněním hrudníku a nohy převezli do fakultní nemocnice sanitkou.

Zbylých pět zraněných skončilo v trutnovské nemocnici, nejčastěji utrpěli poranění hlavy a nohou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Ze spodního patra lze vyjít přímo na sjezdovku

Ze spodního patra lze v zimě vystoupit přímo na sousední sjezdovku.

Horská chalupa stojí na krásném pozemku ve stráni na kraji lokality zvané Nové Domky v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

Jako z Hvězdných válek. Stavbaři vánočně nazdobili jeřáb, místní žasnou

Vánočně ozdobený jeřáb na stavbě nové části sídliště v Rychnově nad Kněžnou...

Netradiční vánoční kulisu mají obyvatelé sídliště Mírová a okolních ulic v Rychnově nad Kněžnou. Noční dominantou se stal vánočně nasvícený stavební jeřáb, který je vidět ze širokého okolí. Stroj je...

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po...

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Při střetu dvou vozů u Trutnova se zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti

ilustrační snímek

Při srážce dvou osobních aut u Trutnova na silnici I/14 se v pondělí večer zranilo sedm lidí, z toho čtyři děti. Záchranáři pacienty převezli do nemocnic. Dva zraněné museli hasiči z vraků vyprostit...

30. prosince 2025  8:48

Místo ohňostroje multimediální show, v Hradci rozdají i čočkovou polévku

Předpremiéra české show iMUCHA na výstavě EXPO 2020 v Dubaji. (březen 2022)

Tradičním novoročním oslavám na Velkém náměstí v Hradci Králové bude místo ohňostroje vévodit multimediální show Drawman. Město tak naváže na předchozí dva ročníky, kdy namísto rachejtlí a světlic...

30. prosince 2025  8:30

Jesličky za okny i ve výlohách. Z covidové nouze se stala nová tradice

Výstava betlémů v oknech prodejny nábytku v Opočně.

Třeba i o půlnoci se mohou vydat za betlémy obyvatelé a návštěvníci Opočna na Rychnovsku. Neobvyklou výstavu přímo v ulicích tu pořádají už šestým rokem. Nová tradice vznikla v době covidových...

29. prosince 2025

Ve Špindlerově Mlýně našli v potoce mrtvého cizince, policie nařídila pitvu

Bílý most ve Špindlerově Mlýně po opravách znovu slouží. (6. října 2025)

Okolnosti úmrtí devětadvacetiletého cizince vyšetřuje policie ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Tělo muže se našlo v neděli v Dolském potoce. Podle prvotních zjištění zřejmě za smrtí nestojí cizí...

29. prosince 2025  14:20

Pes běžel za nutrií na tenký led a propadl se do rybníka

Hasiči zachraňovali psa, který se v Kosicích na Hradecku propadl v ledu do...

Hasiči o víkendu zachraňovali z ledové vody psa, pod kterým se na rybníku u Kosic na Hradecku prolomil led. Australský ovčák Bruno při procházce zahlédl nutrii a běžel za ní až na zamrzlý rybník....

29. prosince 2025  10:16

Vedle Daridy? Mám štěstí na hráče s velkou kariérou, říká Dancák

Vlevo je Samuel Dancák z Hradce, vpravo Martin Cedidla z Jablonce.

Že se na podzim v případě chvály na hru středu záložní řady hradeckých fotbalistů mluvilo hlavně o Vladimíru Daridovi? Až se to někdy mohlo vůči výborně hrajícímu parťákovi zdát i nespravedlivé? S...

29. prosince 2025  9:13

U Úlibic na Jičínsku utrpělo při srážce aut zranění osm lidí, jeden vážná

Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se zranilo osm...

Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se v neděli odpoledne zranilo osm lidí, z toho jedna osoba utrpěla zranění vážná. K vyproštění museli hasiči použít hydraulické...

28. prosince 2025  18:24

RECENZE: Zapletalův Cyrano, beaty plné citů. Poezie v hiphopové show zůstává

V rolích Cyrana, Roxany a Kristiána excelují Jiří Zapletal, Milana Gorská a...

Už když se před oponou ještě před zhasnutím objevila Maria Leherová coby spontánní prodavačka popcornu, cítil jsem, že to bude dobré. A bylo, víc než to. Ač trpím zdrženlivostí k závěrečným aplausům...

28. prosince 2025  8:13

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Ze spodního patra lze vyjít přímo na sjezdovku

Ze spodního patra lze v zimě vystoupit přímo na sousední sjezdovku.

Horská chalupa stojí na krásném pozemku ve stráni na kraji lokality zvané Nové Domky v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

28. prosince 2025

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po...

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i...

27. prosince 2025  15:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tendr na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na D35 je vypsaný. Cena je přes miliardu

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v minulých dnech zahájilo výběrové řízení na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku na D35. Součástí zakázky je i přeložka silnice I/16, která dálnici u...

27. prosince 2025  11:47

Krásný Josefov, jenže vyloučená lokalita. Restauratérka zkouší pomoci

Majitelka podniku Dobrota Markéta Schejbalová

Pečovala o klienty s roztroušenou sklerózou, pracovala s bezdomovci i jako streetworkerka pro děti a mladistvé ve vyloučených lokalitách. Teď Markéta Schejbalová v bývalé pizzerii v Josefově, kde...

27. prosince 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.